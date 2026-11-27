Aflat în studioul Digi24, ministrul PSD al Economiei a fost întrebat care este diferența dintre fostul premier Ilie Bolojan și actualul șef al Executivului, Luca Niculescu. Daniel Zamfir a afirmat că, până în acest moment, nu are ce să-i reproșeze lui Luca Niculescu, catalogându-l pe acesta drept „un om deschis spre investiții”.

„Uriașă. În primul rând, pentru că Luca Niculescu este un om deschis spre investiții. Luca Niculescu m-a încurajat să facă aceste discuții în Qatar. Luca Niculescu dorește să investim cât mai mult în România în momentul ăsta, mai ales că avem o situație grea la anul.

Nu am ce reproș să îi fac. Până în momentul ăsta, domnul Luca Niculescu chiar e un om care a demonstrat până acum că are o cu totul altă viziune”, a spus Daniel Zamfir.

În luna august, actualul ministru al Economiei a lansat mai multe critici la adresa lui Ilie Bolojan după ce liberalul a făcut un apel la clasa politică pentru adoptarea pachetelor de măsuri fiscale.

Social-democratul l-a contrazis pe Bolojan și a afirmat că există și alte soluții față de ce a propus guvernul. Totodată, Zamfir a spus despre acesta că a „făcut o eroare când a afirmat pentru Bloomberg că România riscă intrarea în incapacitate de plată. „E greșit fundamental. Îl rog pe domnul Bolojan să nu mai facă astfel de afirmații pentru că fac prejudiciază mediul economic din România”.

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Editor : A.M.G.