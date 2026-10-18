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Exclusiv Răspunsul lui Daniel Zamfir, întrebat de unde va lua guvernul bani pentru indexarea pensiilor

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Prezent la Digi24 Daniel Zamfir, propunerea PSD pentru Ministerul Economiei în cadrul Guvernului Luca Niculescu, a dat asigurări că măsurile sociale prezente în programul de guvernare vor fi luate.

Zamfir afost întrebat de proveniența banilor pentru a duce la capăt măsurile sociale prezente în programul de guvernare: eliminarea CASS pentru mame și veterani și indexarea pensiilor.

„Acele măsuri care au fost puse în programul de guvernare. vă asigur că au fost discutate de ministrul muncii împreună cu, iată, același ministru de finanțe care a gestionat și în guvernul trecut bugetul țării. Ei au identificat sursele de finanțare. Categoric mai avem puțin timp până la perioada când vom începe construcția bugetului pe anul viitor și vă asigur că aici cei doi miniștri, respectiv cel de Finanțe și cel de cel al Muncii, vă vor da toate informațiile de care pe care publicul le așteaptă”.

Editor : Sebastian Eduard

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