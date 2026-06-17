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Exclusiv Răspunsul lui Eugen Tomac, întrebat ce ar fi făcut dacă numărul doi din PMP ar fi fost desemnat premier fără să știe el

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Eugen Tomac. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Eugen Tomac a dezvăluit, la Digi24, cum ar fi reacționat dacă numărul doi din PMP ar fi fost desemnat premier fără ca el să fie anunțat. Totodată, consilierul onorific al președintelui Nicușor Dan l-a descris pe Adrian Veștea drept un „om cu un profil politic foarte bine conturat, care de trei mandate este președintele Consiliului Județean Brașov”.

„L-aș fi felicitat.  Dacă acest lucru ar debloca o situație tensionată în ceea ce privește țara, m-aș fi bucurat”, a afirmat Tomac, întrebat cum ar fi reacționat dacă numărul 2 din PMP ar fi fost desemnat premier fără ca el să fie anunțat.

Totodată, acesta a spus despre Adrian Veștea că este „un om cu un profil politic foarte bine conturat, un om care de trei mandate este președintele Consiliului Județean”.

„Nu am toate elementele. Mi-aș fi dorit să treacă, dar evident că asta e o chestiune care îl privește premierul desemnat și negocierile pe care le are cu partidele politice și cu parlamentarii.

Eu cred că în momentul de față cel mai important lucru este ca România să aibă un guvern stabil, un guvern politic asumat. Nu înțeleg această rigiditate a partidelor politice care spun că își doresc ca România să iasă din acest impas, însă și-au impus niște borne greu de trecut. Cel mai important aspect, pe care îl subliniez încă o dată, este ca România să aibă în momentul de față un guvern”.

Tomac a susținut că înțelege nemulțumirile și supărările partidelor politice, însă a apreciat că agenda electorală „ a început extrem de devreme, extrem de devreme, cu consecințe extrem de periculoase”.

Întrebat dacă agenda electorală a început cu moțiunea de cenzură îndreptată împotriva Guvernului Bolojan, acesta a spus: „Putem privi și în această cheie. Eu cred că acest instrument extrem trebuie folosit cât mai rar. Președintele României, anul trecut, a reușit să pună la aceeași masă toate cele patru partide, a reușit să convingă partidele politice că partidul clasat pe locul trei merită să preia guvernarea”.

Premierul desemnat Adrian Veștea va depune astăzi la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare, deși încă nu are asigurată majoritatea necesară pentru învestire. Potrivit surselor Digi24.ro, în căutarea voturilor, au fost purtate discuții inclusiv cu parlamentari AUR.

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Editor : A.M.G.

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