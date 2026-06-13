Răspunsul lui Eugen Tomac, întrebat dacă în mandatul său de premier vor crește taxele

Premierul desemnat Eugen Tomac a afirmat că dacă va fi învestit de Parlament atunci nu va creşte nici taxele, nici impozitele, el considerând că economia, mediul de afaceri, cetăţenii au suportat destul acest şoc fiscal. Tomac a adăugat că ţara are nevoie rapid de un guvern şi speră că liderii partidelor politice vor înţelege de ce este important să fie dat un vot pentru noul Executiv.

Eugen Tomac a fost întrebat, sâmbătă, la Antena 3 CNN, dacă în mandatul său de premier vor creşte taxele.

„Cu mine prim-ministru în România nu vor creşte nici taxele, nici impozitele, pentru că economia, mediul de afaceri, cetăţenii au suportat destul acest şoc fiscal şi tocmai de aceea ţara are nevoie rapid de un guvern, pentru că altfel tot efortul pe care l-a făcut fiecare cetăţean din această ţară se risipeşte pe dezbateri politice”, a afirmat Eugen Tomac.

El a precizat că prelungirea crizei politice reprezintă o bătaie de joc la adresa celor care au dat bani din propriul buzunar pentru reaşezarea finanţelor publice.

„Şi eu sper că liderii partidelor politice şi membrii lor vor înţelege de ce este important să dea un vot pentru un nou guvern. Prelungirea crizei înseamnă o bătaie de joc la adresa celor care au scos din buzunarul lor bani în plus pentru a reaşeza finanţele publice şi din acest punct de vedere mizez în continuare pe maturitatea tuturor liderilor politici”, a mai declarat premierul desemnat.

Premierul desemnat Eugen Tomac a elaborat, împreuna cu echipa de miniștri un proiect al programului de guvernare. Această formă ar mai putea suferi modificări până la depunerea sa în parlament.

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Editor : A.M.G.