Live TV

Răspunsul lui Eugen Tomac, întrebat dacă în mandatul său de premier vor crește taxele

Data publicării:
Eugen Tomac.
Eugen Tomac. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul desemnat Eugen Tomac a afirmat că dacă va fi învestit de Parlament atunci nu va creşte nici taxele, nici impozitele, el considerând că economia, mediul de afaceri, cetăţenii au suportat destul acest şoc fiscal. Tomac a adăugat că ţara are nevoie rapid de un guvern şi speră că liderii partidelor politice vor înţelege de ce este important să fie dat un vot pentru noul Executiv. 

Eugen Tomac a fost întrebat, sâmbătă, la Antena 3 CNN, dacă în mandatul său de premier vor creşte taxele.

„Cu mine prim-ministru în România nu vor creşte nici taxele, nici impozitele, pentru că economia, mediul de afaceri, cetăţenii au suportat destul acest şoc fiscal şi tocmai de aceea ţara are nevoie rapid de un guvern, pentru că altfel tot efortul pe care l-a făcut fiecare cetăţean din această ţară se risipeşte pe dezbateri politice”, a afirmat Eugen Tomac.

El a precizat că prelungirea crizei politice reprezintă o bătaie de joc la adresa celor care au dat bani din propriul buzunar pentru reaşezarea finanţelor publice.

„Şi eu sper că liderii partidelor politice şi membrii lor vor înţelege de ce este important să dea un vot pentru un nou guvern. Prelungirea crizei înseamnă o bătaie de joc la adresa celor care au scos din buzunarul lor bani în plus pentru a reaşeza finanţele publice şi din acest punct de vedere mizez în continuare pe maturitatea tuturor liderilor politici”, a mai declarat premierul desemnat. 

Premierul desemnat Eugen Tomac a elaborat, împreuna cu echipa de miniștri un proiect al programului de guvernare. Această formă ar mai putea suferi modificări până la depunerea sa în parlament.

Citește și:

Premierul desemnat susţine că ar fi posibilă indexarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027

Programul de guvernare. Reţea de autostrăzi și drumuri expres de cel puţin 2.000 kilometri în 2028

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
MALMÖ, Sweden. , . Two JAS 39C Gripen make a flyover and begin the celebration of Veterans Day at the Bastion (Bastion Uppsala) in Malmö on Friday, May 29, 2026. Photo: Johan Nilsson/TT/Code 50090 undefined This text is auto translated Credit: TT News Age
2
NATO a declanșat cel mai înalt nivel de alertă de apărare aeriană după ce un avion de...
Donald Trump en interview pour le magazine "60 Minutes"
3
Ce prevede proiectul de acord dintre SUA și Iran. Strâmtoarea Ormuz, în continuare sub...
profimedia-1107742527
4
Eugen Tomac, după ce USR a anunțat că nu-i votează guvernul: Peste 200 de parlamentari...
Yoon Suk Yeol in sala de tribunal
5
Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk-yeol, condamnat la 30 de ani de închisoare pentru...
Apariție rară: Consuelo Matos, lângă Adrian Mutu și actuala lui soție! Cum arată fosta parteneră a ”Briliantului” la 53 de ani
Digi Sport
Apariție rară: Consuelo Matos, lângă Adrian Mutu și actuala lui soție! Cum arată fosta parteneră a ”Briliantului” la 53 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Pensiile în ianuarie 2025 se livrează cu întârziere. Foto Shutterstock
Premierul desemnat susţine că ar fi posibilă indexarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027
autostrada in lucru
Programul de guvernare. Reţea de autostrăzi și drumuri expres de cel puţin 2.000 kilometri în 2028
Cost gaze si energie electrică
Programul de Guvernare. Ghişee energetice şi preţuri accesibile pentru cetăţeni şi industrie
INSTANT_TOMAC_PNL_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Eugen Tomac: Nu mai putem trăi după România creionată de pe timpul lui Ceauşescu și subvenţiona primării cu 300 de locuitori
INSTANT_TOMAC_USR_27_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Premierul desemnat Eugen Tomac a terminat programul de guvernare. Ce măsuri prevede pentru economie, educație, protecție socială
Recomandările redacţiei
Donald Trump
Cel mai bătrân președinte ales al SUA împlinește 80 de ani, dar nu...
simona halep andrei pavel elina svitolina gael monfils
Simona Halep s-a retras oficial din tenis. „Mulţumesc României”
trump vorbeste la birou
Donald Trump a anunțat când va fi semnat acordul cu Iranul: „Sperăm...
Rachetă Tomahawk
A pune capăt dependenței UE de capacitățile SUA e una, a le refuza...
Ultimele știri
Avertismentul unui deputat rus: „O explozie socială și un haos total vor deveni foarte probabile” dacă Moscova nu pune capăt războiului
„Ce se întâmplă în țara asta e o nebunie”. Nou protest în Albania împotriva unui alt proiect imobiliar de lux pe coasta Adriaticii
Iranul și-a refăcut arsenalul de rachete și drone în timpul armistițiului cu SUA. Multă muniție nouă de proveniență rusă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul Louis, adorabil la Trooping the Colour 2026. Ce a făcut pe balconul Palatului Buckingham
Cancan
O turistă a comandat meniul zilei la 35 lei, într-un restaurant din Eforie Nord. Ce a primit să mănânce, de...
Fanatik.ro
Reședința de lux a lui Jurgen Klopp din perioada Liverpool s-a vândut. Cum arată vila cu 6 dormitoare, sală...
editiadedimineata.ro
Un jurnalist a fost ucis în Mexic cu doar câteva ore înainte de începerea Cupei Mondiale
Fanatik.ro
El e jucătorul cu care Dinamo a câștigat 570.000 de euro doar împrumutându-l. E în continuare sub contract cu...
Adevărul
Povestea incredibilă a primei Cupe Mondiale din 1930: o finală cu două mingi și un trofeu dispărut. Europenii...
Playtech
Ce avere are Dorin Mateiu. Cum a ajuns „Regele mezelurilor” în topul celor mai bogați oameni de afaceri din...
Digi FM
Ce vârstă are Dorin Mateiu, bărbatul care a însoțit-o pe Simona Halep în Mykonos. Diferența dintre ei nu a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FIFA a făcut un nou anunț. Ce se întâmplă cu Istvan Kovacs la Cupa Mondială 2026
Pro FM
MGK dezvăluie calvarul prin care a trecut pentru tatuajul care îi acoperă aproape tot corpul: "Pielea mea...
Film Now
Cum arată azi Zack, blonduțul din "Salvați de clopoțel". A trecut de 50 de ani, are patru copii și e în formă...
Adevarul
Istoria fascinantă a fotbalului. De la lupte violente pe maidane, la un fenomen global
Newsweek
Tomac anunță că pensiile cresc de la 1 ianuarie 2027. Cât va ajunge pensia medie în România?
Digi FM
Ce băiat mare au Adrian Enache și Iuliana Marciuc! David a terminat anul doi de facultate în Olanda și vine...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Gestul uriaș al lui Spielberg: a renunțat la „Harry Potter” pentru a îndeplini una dintre ultimele dorințe...
UTV
Andra a făcut furori într-o rochie scurtă și mulată. Cum a reusit artista să slăbeasca 10 kilograme