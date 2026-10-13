Președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat, marți, la Digi24, că USR nu va face parte dintr-un guvern „unde nu este clar pe ce fel de majoritate se va putea baza” iar partidul său nu va vota un guvern din care fac parte miniștri PSD, după ce Ilie Bolojan a anunțat că PNL este dispus să semneze un acord cu premierul desemnat Luca Niculescu, pentru susținerea politicilor care „servesc interesului României”.

„Vom susține din Parlament soluții bune pentru România. Ce nu putem face acum este să susținem un guvern unde nu este clar pe ce fel de majoritate se va putea baza. Nu putem face parte din tot felul de aranjamente de culise și de aceea momentan nu vedem o posibilitate să votăm un guvern din care fac parte miniștri PSD și un guvern unde nu este clar cum va putea, pe de o parte, să țină România într-o anumită limită de ținte de deficit, de exemplu, dar și să dea drumul la bani, așa cum dorește PSD”, spune Dominic Fritz.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat marți că PNL este dispus să semneze un acord cu premierul desemnat Luca Niculescu, pentru susținerea politicilor care „servesc interesului României”, și a precizat că PNL va rămâne în opoziție.

Dominic Fritz susține că „avem două abordări diferite”. „Asta nu înseamnă că nu vom colabora în continuare pentru a pregăti o guvernare fără PSD și AUR”.

El spune că un termen de 6 luni pentru guvernul condus de Luca Niculescu ar fi „varianta optimistă”.

„Nu credem că acest guvern poate să dea României stabilitate, predictibilitate. Ar trebui să avem alegeri anticipate. Dacă acest guvern cu tehnocraț, miniștri politice nu se poate baza pe o majoritate asumată în Parlament, dacă vom avea un guvern care face una, și o majoritate paralelă PSD-AUR care face alta, atunci lucrurile nu pot fi stabile. Sunt sceptic chiar și cu 6 luni”, afirmă liderul USR.

„Va fi un guvern minoritar PSD”

Fritz susține soluția anticipatelor.

„Noi, cei din USR, credem că cetățenii s-au săturat de acest haos cauzat de PSD și AUR și merită să primească, măcar într-un moment de vot, din nou, o bucată din putere, din suveranitate. Credem că mai devreme sau mai târziu s-ar putea oricum să ajungem în acest moment. Orice fel de aranjamente pe baza actualei configurații din Parlament nu poate să producă decât o continuare a haosului de care suferim noi toți”.

Acesta consideră că soluția prezentată guvernului Niculescu, de tehnocrați și miniștri PSD, este de fapt „un guvern minoritar PSD”. „Sunt și câțiva oameni care poate n-au carnet de partid PSD, dar va fi un guvern minoritar PSD”.

„Înțeleg raționamentul colegilor din PNL să voteze pentru învestirea unui astfel de guvern, dar măcar e o chestie asumată. Într-adevăr, PSD trebuie să-și asume guvernarea în această formulă și după aia să-și răspundă pentru deciziile pe care le iau pentru România”, afirmă Fritz.

Editor : Alexandru Costea