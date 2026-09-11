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Răspunsul lui Grindeanu, întrebat dacă demiterea Guvernului Bolojan a fost greşită: „A fost un calcul extraordinar de bun”

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Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la Neptun, întrebat dacă decizia din aprilie de demitere a Guvernului prin moţiune de cenzură a fost greşită, că a fost „un calcul extraordinar de bun” deoarece premierul Ilie Bolojan are „un management defectuos” care „ne-a dus în cap economic”.

„A fost un calcul extraordinar de bun fiindcă (...) acum vedem cu toţii managementul lui Ilie Bolojan, fiindcă n-am nimic personal cu domnia sa, nici domnia sa cu mine, managementul şi modul în care a condus Guvernul se văd acum. Se vede, e un guvern care ne-a dus în cap economic şi de aceea Partidul Social Democrat a hotărât să încerce să schimbe direcţia. Faptul că sunt unii care se agaţă de putere, asta vede fiecare român”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Liderul social democrat a adăugat că dacă ar fi fost în locul preşedintelui Nicuşor Dan, probabil ar fi făcut o desemnare de premier.

„Mă întrebaţi ce aş face eu în locul domniei sale? Nu ştiu, n-am atâtea informaţii. Probabil că eu aş fi făcut o desemnare”, a răspuns Grindeanu, întrebat dacă şeful statului ar trebui să facă desemnarea de premier chiar dacă nu există o majoritate clară conturată.

Liderul PSD a adăugat că preşedintele Dan trebuie să facă o desemnare pentru a se vedea dacă majoritatea se testează în Parlament. Totodată, Grindeanu a reiterat că PSD şi-a reafirmat disponibilitatea de a guverna, de a avea un guvern minoritar sau un guvern în jurul PSD.

„E un lucru pe care l-am spus clar, răspicat şi pe care ni-l dorim. Suntem partidul cu cel mai mare număr de parlamentari, insuficienţi pentru a avea o majoritate, dar dorinţa noastră o repetăm şi astăzi, aici”, a subliniat Grindeanu.

Editor : S.S.

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