Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a precizat că nu vrea să intre „în această dezbatere” legată de propunerile pentru șefia marilor parchete și că nu are habar cine sunt cei care au fost propuși.

Întrebat luni, după o ședință a conducerii PSD, dacă îi va cere președintelui Nicușor Dan să accepte propunerile de procurori, Sorin Grindeanu a transmis:

„Acolo au fost concursuri. Nu intru în această dezbatere. Sper să fie aleși acolo, să fie promovați prin concursuri procurori care să-și facă treaba. Nu îi cunosc. Habar nu am cine sunt cei care au fost propuși.”

Ce spune președintele

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că a făcut o analiză amplă privind numirile care urmează să fie făcute la marile parchete pentru ca, în momentul în care aceste propuneri vor ajunge la el, să ia o decizie informată, menţionând că este în dezacord cu ce se spune pe reţelele sociale despre persoanele care au candidat sau au fost selectate pentru aceste posturi.

Protest față de numirile din justiție

Mai multe organizații civice au organizat vineri seară un protest în fața Palatului Cotroceni, nemulțumite de propunerile făcute de ministrul Justiției, Radu Marinescu, pentru conducerea marilor parchete. Participanții i-au solicitat președintelui Nicușor Dan să nu semneze decretele de numire, susținând că unele dintre persoanele propuse ar putea afecta independența sistemului judiciar.

Șeful statului a mers să discute cu protestatarii, iar aceștia i-au cerut să explice declaraţia că „informaţii din spaţiu public sunt false”, referitoare la propunerile pentru marile parchete. „Vreau să spun de opinia generală din spaţiul public care spune că toţi oamenii ăştia pe care i-a selectat comisia sunt nişte dezastre. Nu e aşa” a răspuns preşedintele. „Pot să învinuiesc pe unii care sunt lideri de opinie şi care încearcă să vă ducă într-o direcţie greşită”, a adăugat Nicuşor Dan.

