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Răspunsul lui Ilie Bolojan pentru Sorin Grindeanu, după ce liderul PSD a cerut repornirea centralelor pe cărbune

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sorin grindeanu si ilie bolojan
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Prim-ministrul interimar, Ilie Bolojan, a subliniat în conferința de presă de luni că „nu s-a făcut mare lucru”, timp de patru ani în timpul guvernelor PSD-PNL, în ceea ce privește angajamentele asumate de țara noastră prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru reducerea producției de energie pe bază de cărbune și înlocuirea cu alte forme.

Declarațiile lui Ilie Bolojan pe această temă vin în contextul în care PSD, prin vocea lui Sorin Grindeanu, a anunțat că va depune un proiect de lege în Parlament prin care interzice închiderea capacităților de producție pe bază de cărbune, până când nu vor fi înlocuite cu altele. 

„Sunt două aspecte, de natură politică și legate de angajamentele României. România a semnat un angajament prin PNRR prin care, în schimbul unor finanțări importante pe care le-a primit, s-a angajat să reducă producția cu cărbune și să o înlocuiască cu alte forme. Din păcate, din 2021 și până în 2025, nu s-a făcut mare lucru. Nici la Craiova, nici în Valea Jiului, și în întârziere în 2 orașe, Constanța și Arad, nu s-au realizat aceste lucruri”, a fost răspunsul lui Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu, în schimb, sublinia într-o altă conferință, susținută la Parlament, că ar trebui repornite două grupuri, de la Turceni și Rovinari, pentru a combate criza energetică.

„Îi cer public și prim-ministrului demis Ilie Bolojan să meargă urgent la Bruxelles și să negocieze amânarea termenului de 31 august pentru oprirea centralelor electrice pe bază de cărbune! Nu poți lăsa România fără și mai mult curent”, a cerut Sorin Grindeanu.

CITEȘTE ȘI: Sorin Grindeanu cere repornirea centralelor pe cărbune: „Bolojan să meargă la Bruxelles să negocieze”

Editor : M.G.

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