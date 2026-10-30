Ministra Mediului Natalia Intotero a evitat să explice motivele pentru care a decis repunerea în funcție a lui Doru Cazan, fost director în cadrul Administrației Naționale „Apele Române”, revocat de fosta ministră Diana Buzoianu. Întrebată la Digi24 despre revenirea acestuia după patru luni de concediu medical, Intotero a invocat o declarație mai veche a fostei ministre și a acuzat-o că ar fi uitat propriile afirmații.

Natalia Intotero a fost întrebată, vineri la Digi24, de ce a decis să-l repună în funcție pe Doru Cazan, în condițiile în care acesta fusese revocat de Diana Buzoianu în urma unor nereguli reclamate la balastierele din județul Olt.

„Probabil că doamna ministru este foarte obosită după o activitate la acest minister și are amnezie. Eu îi reamintesc: 19 ianuarie 2026, declarația dânsei, pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Și citez: din cuvintele fostei doamne ministru: «Numirea directorului ANAR este prerogativa ministerului, ministrului, însă s-a ales transparența printr-o procedură de selecție deschisă. Nominalizarea mea să fie în favoarea unui specialist cu experiență solidă în sistemul de gospodărire a apelor, capabil să gestioneze atât provocările imediate, cât și reforma de care ANAR are nevoie. Prin acest mesaj transmit clar: competență, integritate, performanță contează cu adevărat»”, a spus Intotero.

„Probabil că doamna, probabil că doamna ministru a uitat. Nu ne supărăm, înțeleg că este frustrată că nu mai ocupă acest portofoliu. Îi doresc multă sănătate și toate celelalte detalii”, a adăugat ea.

Chestionată din nou cum comentează reinstituirea în funcție a lui Doru Cazan, ministra Mediului a amânat explicațiile pentru o conferință de presă.

„Prioritățile mele, despre ce am găsit în acest minister le veți afla în conferința de presă, unde și dumneavoastră și ceilalți jurnaliști veți fi invitați pentru săptămâna viitoare”, a răspuns aceasta.

De asemenea, întrebată cum comentează faptul că Doru Cazan a fost în concediu medical timp de patru luni.

„N-am ce să comentez, n-am ce să comentez ceea ce a făcut doamna Buzoianu. Voi prezenta public să audă toți românii că una reprezintă TikTok-ul și Facebook-ul și laudele dânsei și alta este realitatea”, a afirmat Intotero.

Doru Cazan a fost revocat de Diana Buzoianu după ce fosta ministră a reclamat nereguli în cazul a două balastiere care ar fi funcționat ilegal în județul Olt, pe o suprafață de aproximativ 100 de hectare, cu un prejudiciu estimat la 20 de milioane de lei. Potrivit Dianei Buzoianu, Cazan a intrat în concediu medical în ziua următoare celei în care ar fi promis că își va da demisia. După preluarea mandatului de către Natalia Intotero, ordinul de încetare a mandatului a fost revocat, iar Cazan a revenit în funcție, după patru luni de concediu medical.

Editor : Ana Petrescu