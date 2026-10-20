Premierul Luca Niculescu a respins, marți seară, ideea că ar fi un premier de paravan al PSD și a declarat că și-ar fi dorit o coaliție mai largă, iar sentimentele sale legate de colaborarea cu un Guvern în care social-democrații dețin majoritatea „contează cel mai puțin”. Șeful Executivului a subliniat că prioritatea este ca România să aibă un Guvern cu puteri depline, după șase luni de criză politică, și a promis o colaborare bună cu PSD și cu miniștrii independenți.

Întrebat dacă este un premier de paravan al PSD, Luca Niculescu a declarat că a fost desemnat de şeful statului şi că social-democraţii au fost cei care au acceptat să intre la guvernare.

„Sunt un premier care a fost desemnat de președintele României, care a negociat timp de două săptămâni cu toate partidele politice. După cum spuneam, PSD este cel care a acceptat să intre la guvernare. Mi-ar fi plăcut ca această coaliție să fie mai largă. În același timp, mă bucur de faptul că am avut un vot substanțial în Parlament”, a afirmat premierul.

Niculescu a precizat că va colabora cu PSD, în calitate de partid aflat la guvernare, dar şi cu miniştrii care nu sunt membri de partid.

„Voi avea o conlucrare cât mai bună cu PSD, pentru că este partid aflat la guvernare. De asemenea, voi discuta cu toți colegii care sunt în acest Guvern și care nu sunt membrii de partid”, a adăugat şeful Executivului.

Citește și: Luca Niculescu, după prima ședință de Guvern: „În aproape șase luni de criză politică s-au adunat multe urgențe”

„Prioritatea e să avem un Guvern funcțional, după șase luni de criză politică”

Premierul a fost întrebat şi cum se simte în fruntea unui Guvern în care PSD deţine majoritatea. Acesta a explicat că, în momentul desemnării sale, preşedintele Nicuşor Dan i-a oferit o marjă largă de opţiuni în privinţa formulei guvernamentale.

Niculescu a subliniat că, dincolo de preferinţele personale, rezultatul negocierilor este cel care contează, în condiţiile în care România avea nevoie de un Executiv cu puteri depline.

„Contează mai puţin ce simt eu, contează rezultatul. Rezultatul este că după şase luni de criză avem un guvern cu puteri depline. PSD şi-a asumat guvernarea, invitaţia fusese făcută şi către alte partide, alte partide care au decis să nu intre la guvernare, dar unele dintre ele au susţinut învestirea. Sentimentele mele contează cel mai puţin. Ceea ce contează este că avem un guvern care să funcţioneze”, a declarat Luca Niculescu.

Citește și: Grindeanu, mesaj către noii miniștri în prima declarație după votarea guvernului: Cine nu ţine pasul pleacă acasă. Nou atac la Bolojan

Premierul a reiterat astfel că formarea unui Guvern capabil să îşi exercite pe deplin atribuţiile este mai importantă decât propriile sale sentimente privind componenţa politică a Cabinetului.

Luca Niculescu a făcut aceste declaraţii marţi seară, la finalul primei şedinţe a noului Guvern, după ce membrii Cabinetului au depus jurământul la Palatul Cotroceni.

Editor : Ana Petrescu