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Răspunsul lui Nazare după ce ministrul Agriculturii a propus ca fermierii să cumpere motorină fără acciză direct de la pompă din 2027

Data publicării:
alexandru nazare la guvern
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Sursă foto: gov.ro
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Din articol
„Trebuie să trecem la propuneri legislative serioase”

Ministerul Finanţelor este dispus să colaboreze cu Ministerul Agriculturii pentru identificarea unui mecanism prin care fermierii să poată cumpăra motorină fără acciză direct de la pompă, însă soluţia trebuie să fie sustenabilă pentru buget şi compatibilă cu legislaţia europeană, a declarat joi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. Declarația sa vine după ce ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat joi o intenție în acest sens.

„Preţul la pompă este o problemă pentru toţi românii. Este o problemă pentru întreaga economie naţională. Este o problemă pentru transportatori şi este o problemă, bineînţeles, şi pentru fermieri. Noi nu aveam preconizat la începutul acestui an în buget că vom avea într-un trimestru accize mai mici cu 10% şi în alte două trimestre accize mai mici cu 25%. Dar, dat fiind că am înţeles magnitudinea crizei, am creat nişte mecanisme prin care am reuşit să scădem acciza. Şi astăzi avem o scădere de 25% şi am avut un efect în buget, în încasările la acciză, din această cauză, dar acest efect nu ne-a dezechilibrat”, a declarat Alexandru Nazare joi, în declaraţiile acordate jurnaliştilor la Conferinţa Naţională AGRI4FUTURE: România - Obiectiv 2035, organizată de Clubul Fermierilor Români, potrivit Agerpres.

Ministrul a subliniat că orice nouă măsură de sprijin trebuie concepută astfel încât să nu genereze dezechilibre bugetare.

„Trebuie să înţelegem că orice mecanism de sprijin trebuie creat în aşa fel încât să nu creeze dezechilibre. Şi înţelegem pe deplin nevoia fermierilor de a vedea progrese în această zonă. Şi ştiu că domnul ministru al Agriculturii este foarte preocupat şi aşteptăm propuneri de la dumnealui pe care, cu sprijinul nostru, să le rafinăm şi să reuşim să venim împreună cu o operaţionalizare autentică, reală, pe această zonă”, a explicat ministrul Finanţelor.

„Trebuie să trecem la propuneri legislative serioase”

Potrivit acestuia, sprijinul pentru fermieri trebuie transpus în măsuri legislative concrete, care să respecte reglementările europene.

„Adică trebuie să trecem de la simplul enunţ "ajutăm fermierii" la proceduri, la propuneri legislative serioase, temeinice şi care să fie şi compatibile cu legislaţia europeană. Trebuie să găsim o bună măsură, sunt convins că prin muncă împreună vom găsi”, a susţinut Nazare.

Întrebat dacă există perspective pentru identificarea unei soluţii, acesta a reiterat disponibilitatea Ministerului Finanţelor de a colabora cu Ministerul Agriculturii.

„Am spus că sunt convins că o vom găsi. Adică există toată disponibilitatea”, a răspuns ministrul.

Declaraţiile vin după ce ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a anunţat, în cadrul aceleiaşi conferinţe, că poartă discuţii cu Ministerul Finanţelor pentru crearea unui mecanism prin care fermierii să poată achiziţiona, începând din 2027, motorină fără acciză, direct de la pompă.

„În momentul de față, costurile sunt foarte mari, dar Ministerul Agriculturii, la rectificarea din noiembrie, trebuie să plătească acciza fermierilor români și vorbim despre diferența din trimestrul doi și trimestrul trei. Deja sunt în discuții la nivelul Ministerului Finanțelor și am avut o discuție pentru a crea un mecanism astfel încât, din 2027, fermierii să poată achiziționa motorină fără acciză, direct de la pompă”, a declarat Florin Barbu.

Editor : B.P.

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