Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat cum este relația sa cu PSD. Ce îi reproșează șeful statului lui Ilie Bolojan

Nicușor Dan a declarat că nu este niciun secret că a avut o lungă istorie de tensiune cu social-democrații, mai ales la nivel local, însă acum are o relație foarte bună cu PSD. Șeful statului a adăugat că discută cel mai mult cu Sorin Grindeanu și interacțiunea este una civilizată. Președintele României mai consideră că premierul și Guvernul trebuia să aibă o grijă mai mare în a comunica cu oamenii cu privire la măsurile luate de Executiv.

„Nu e un secret că am avut o lungă istorie de tensiune cu PSD, în special la nivel local. Dar din momentul din care a vrut să facă o coaliție la nivel național, eu am o relație foarte bună cu PSD. Toate discuțiile sunt rezonabile. Cu domnul Grindeanu discut cel mai mult. Eu îi spun opinia mea, el îmi spune argumentele sale,din punctul de vedere al oamenilor pe care îi reprezintă. Cred că a fost foarte civilizată interacțiune pe care am avut-o luni”, a afirmat Nicușor Dan, întrebat cum lucrează cu PSD și dacă îi vede în coaliție în continuare, duminică la România TV.

Chestionat dacă s-a schimbat PSD, șeful statului a răspuns: „Da, am schimbat și eu poziția. Nu mai sunt la București, sunt la nivel național”.

„Fără să folosim vorbe mari. Cred că fiecare dintre noi încearcă să își realizeze mandatul pe care cetățenii i l-au dat. Eu nu cred că cetățenii se așteaptă ca eu să mă cert cu domnul Grindeanu sau că votanții domnului Grindeanu vor să se certe cu mine. Până acum am încercat fiecare să ne ducem mandatul. În coaliție încerc să-mi respect mandatul de mediator”, a mai explicat el.

De asemenea, întrebat dacă are ceva să reproșeze Guvernului și premierului Ilie Bolojan, Nicușor Dan a replicat: „N-aș intra într-o dezbatere pe fond”.

„Avem discuții mereu în coaliție. Cred că o grijă mai mare în a comunica cu oamenii măsurile care sunt luate. Cred că asta ar fi important”, a completat președintele.

În continuare întrebat dacă nu îl nemulțumește rigiditatea lui Bolojan, șeful statului a răspuns că „este foarte greu într-o coaliție de patru partide, pentru că fiecare are un electorat”.

„Dincolo de discuțiile contondente în spațiul public, unele ar putea să lipsească, faptul că ele reușesc să ia niște decizii în coaliție e un lucru bun. Faptul că au vrut să intre la guvernare e un lucru bun. Colaborează așa cum colaborează, există legi adoptate, până în momentul acesta eu zic că lucrurile sunt sub control”, a conchis Nicușor Dan.

