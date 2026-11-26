Președintele Nicușor Dan a declarat joi, înainte de reuniunea extraordinară a Consiliului European de la Bruxelles, întrebat dacă e de acord cu propunerea Poloniei ca NATO să doboare drone și rachete rusești deasupra Ucrainei, că acest lucru „ar însemna o cobeligeranță”, precizând că nu e luată nicio decizie în acest sens.

„Momentul în care am făcut această analiză, în urmă cu un an aproximativ, analiza spunea că asta înseamnă o cobeligeranță. Dacă s-a schimbat ceva, o să vă informez, dar asta este ce știu eu de discuția pe care am avut-o în interiorul structurilor statului român la momentul acela”, a declarat Nicușor Dan, întrebat dacă e de acord cu propunerea Poloniei ca NATO să doboare drone sau rachete deasupra Ucrainei.

În ce privește securitatea la Marea Neagră, șeful statului a spus că în marja reuniunii vor exista și discuții informale despre acest subiect.

„Este un consiliu excepțional, cu o singură temă și mai sunt tangențial prezentarea lucrurilor importante din Parlamentul European și o discuție pe Banca Centrală Europeană, dar este un singur subiect mare pentru acest Consiliu: bugetul european pe 2028-2034. În discuții informale cu liderii o să vină subiectul securitate la Marea Neagră. În urma discuției pe care am avut-o cu secretarul general (n.r. Mark Rutte), a existat o sesiune dedicată la NATO pe subiectul securității la Marea Neagră și subiectul tot apare în discuțiile cu aliații în cadrul NATO”, a spus președintele.

Reacția vine în contextul în care surse Bloomberg au declarat că Polonia a propus aliaților să ia în considerare posibilitatea de a doborî rachetele deasupra Ucrainei atunci când acestea se îndreaptă spre teritoriul NATO.

Potrivit acestora, unele țări au susținut această propunere, însă discuția a avut un caracter preliminar, nefiind luate în considerare măsuri concrete în cadrul unui potențial răspuns al NATO.

În principiu, acest lucru ar necesita ca Kievul să transmită avertismente alianței și să îi acorde acces în spațiul său aerian. Însă pentru un astfel de pas este necesară o decizie unanimă a țărilor NATO, care, potrivit surselor Bloomberg, nu există.

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Editor : C.L.B.