Nicușor Dan este de părere că actuala coaliție de guvernare funcționează și s-a declarat optimist că va funcționa în continuare. Mai mult, șeful statului a apreciat că aceasta va fi stabilă în următorii ani, în pofida faptului că formațiunea condusă de Sorin Grindeanu a anunțat un referendum intern cu privire la rămânerea sau nu la guvernare.

„Atâta timp cât decizia partidului este de a rămâne la guvernare, această coaliție funcționează și eu sunt optimist că va funcționa în continuare”, a spus președintele României.

Totodată, Nicușor Dan a mai spus că actualia coaliției „există, funcţionează” și că are „în spate, în opinia mea, dorinţa românilor ca România să fie stabilă şi pro-occidentală”.

„În aceşti trei ani care au mai rămas, mă aştept ca ea să fie stabilă cu modificări minore”, a mai declarat, marţi seară, la Paris, preşedintele.

Întrebat dacă PSD face un joc de-a șoarele și pisica, șeful statului a explicat: „Cine să fie pisica? Nu, acum vorbind serios, este cert că noi avem niște partide care sunt în mod legitim susținute de niște publicuri. Ceea ce fac partidele în interesul acestor publicuri uneori este divergent. Există măsuri pe care această coaliție le-a luat, care nu au fost pe placul publicului PSD. Și atunci, cumva, au o oarecare divergență între acțiune și declarație politică”.

Amintim că liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, în decembrie 2025, după şedinţa Biroului Politic Naţional al PSD, că au hotărât să intre într-o analiză internă legată de participarea partidului la guvernare. El a precizat că la final, vor da un vot şi vor decide în consecinţă.

Editor : A.M.G.