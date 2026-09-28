Răspunsul lui Radu Miruță la amenințarea PNL cu CCR: „Oamenii s-au săturat de gălăgia politică”. Ce spune despre anticipate

Propus la Apărare, Radu Miruţă, a declarat luni, după anunţul deputatului PNL Alexandru Muraru că formaţiunea ar putea sesiza CCR în cazul în care Nicuşor Dan nu declanşează anticipatele că este o decizie pe care o vor lua în conducerile USR-PNL, atunci când va fi momentul ăsta. El a mai spus că oamenii s-au săturat de gălăgia asta politică.

Ministrul propus la Apărare, Radu Miruţă, a fost întrebat la Parlament dacă USR s-ar implica în demersul anunţat de liberalul Alexandru Muraru, privind sesizarea CCR în cazul în care preşedintele nu declanşează alegerile anticipate.

„Este o decizie pe care o vom lua în conducerile USR-PNL, atunci când va fi momentul ăsta. Astăzi suntem concentraţi pentru a ne arăta elevul silitor cu temele bine făcute, într-un festival al democraţiei”, a spus Miruţă.

El a precizat că sondajele sunt cele care măsoară voturile atunci când e ziua alegerilor.

„Eu pot să vă spun un singur lucru, convingerea mea, ca tânăr care am decis să mă implic în politică, este că oamenii s-au săturat de gălăgia asta politică. USR va lua voturile proporţional cu cât a muncit şi a demonstrat în acest guvern. Nici un vot în plus, nici un vot în minus”, a menţionat el.

Anticipate

Radu Miruţă a mai spuc că „unii vorbesc despre alegeri anticipate că nu s-ar speria prea tare dacă ele ar fi, însă sunt în situaţia în care pot să duc acolo şi nu vor”.

„Dacă PSD ar sta foarte bine în sondaje şi pe datele noastre sunt la înjumătatea voturilor pe care le-au obţinut acum 2 ani, ar face tot ce stă în putinţă pentru a se ajunge la alegeri anticipate. Sunt calculele fiecărui partid politic. Eu consider că e obligaţia politicienilor de a veni cu o soluţie politică la o problemă politică. Şi, dacă totuşi nu mai există absolut nicio metodă prin care partidele să poată face un compromis necompromiţător, să mergem din nou în faţa oamenilor şi să ne luăm fiecare ce merităm: unii ceartă, alţii aplauze, în funcţie de cum s-au manifestat. Dar aici este decizia domnului preşedinte dacă se întâmplă ca al doilea guvern să pice în Parlament”, a menţionat el.

Vicepreşedintele PNL, Alexandru Muraru, susţine că liberalii sunt pregătiţi să depună o sesizare la CCR, dacă Guvernul Mureşan este respins în Parlament, iar preşedintele Nicuşor Dan nu convoacă alegerile anticipate.

Muraru a precizat că, atunci când Parlamentul nu mai poate da României un Guvern, soluţia democratică este întoarcerea la popor, nu inventarea „la nesfârşit” a unor formule politice.

Editor : Sebastian Eduard