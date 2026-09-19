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Exclusiv Răspunsul lui Traian Băsescu, întrebat cum diferă naționalismul său de cel al lui George Simion: „Îți dă acea stăpânire a locului”

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Traian Băsescu. Foto: Inquam Photos / Ioana Zamfir
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Prezent la emisiunea „În fața Ta” de la Digi24, Traian Băsescu a fost întrebat cum diferă naționalismul său de cel al liderului AUR, George Simion. Fostul președinte a susținut că nu este naționalist, ci patriot. Pentru a ilustra diferența dintre cele două, acesta și-a adus aminte de perioada în care se afla la Institutul de Marină și de cuvintele unui profesor.

„Eu nu sunt naționalist, eu sunt patriot.  O să spun care este diferența. Uite, o să-ți exemplific. Eram în Institutul de Marină, cum se numea atunci Academia Navală, și aveam un profesor, Oargă, care era din Apuseni, chiar din Abrud. Nu mai trăiește. Dar, când se intra la el la curs, pe perete aveam harta României Mari și ne spunea profesorul Oargă: «Elevi, voi veți purta la catargul navelor voastre tricolorul. Zi și noapte îl veți ridica la răsărit, îl veți coborî la apusul soarelui. Trebuie să știți ce reprezintă tricolorul. Iar tricolorul reprezintă ceea ce vedeți voi pe perete». Și era harta României Mari. Cred că așa poți să descrii un profesor patriot. Ce s-a transferat la noi din ceea ce ne spunea el? 

Poate că foarte mult, pentru că, pe mare, când ești pe navă, ai grijă: la răsăritul soarelui se ridică tricolorul, la apus se coboară. Deci, în fiecare dimineață, te trezești cu tricolorul în față și știi ce înseamnă. Îl iubești. Îți dă acea stăpânire a locului. Știi că nava este teritoriu românesc”, a spus Traian Băsescu.

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Editor : A.M.G.

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