Fostul președinte al României Traian Băsescu îl face „șarlatan” pe Călin Georgescu, precizând că fostul candidat la alegerile prezidențiale este totuși „talentat”. Întrebat în cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24 de ce românii sunt seduși de discursul lui Georgescu, Băsescu a răspuns: „pentru că nu-l înțeleg”.

Florin Negruțiu: De ce credeți că oamenii sunt seduși de discursul lui Călin Georgescu?

Traian Băsescu: Pentru că nu-l înțeleg. Este un discurs fals. Dacă iei afirmațiile și încerci să le pui în practică, vei constata că nu se pot pune foarte multe lucruri în practică. E un discurs frumos și rotund.

Florin Negruțiu: Și atunci de ce nu fac toți politicienii ce face Călin Georgescu?

Traian Băsescu: E o chestie de talent. Deci poți să fii un talentat ori șarlatan. El e și una și alta.

Reamintim că, în prezent, Călin Georgescu se află sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 este trimis în judecată pentru infracțiunea de „promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată (5 acte materiale)”.

Georgescu mai este trimis în judecată într-un alt dosar, în care este acuzat, printre altele, de tentativă de lovitură de stat, alături de mercenarul Horațiu Potra şi alţi 20 de inculpaţi.

În rechizitoriu, procurorii au reţinut că, în contextul hotărârii CCR din 6 decembrie 2024 prin care au fost anulate alegerile prezidenţiale din România, în dimineaţa de 7 decembrie 2024, Călin Georgescu s-a întâlnit, la un complex de echitaţie din Ciolpani, judeţul Ilfov, „în condiţii de clandestinitate”, cu mercenarul Horaţiu Potra.

Anchetatorii arată că acesta acţiona în zone de conflict internaţional şi desfăşura acţiuni de recrutare şi instruire paramilitară şi l-a susţinut pe Georgescu şi în timpul campaniei electorale, dar şi anterior, în scopul pregătirii acesteia. Procurorii mai arătau că Horaţiu Potra a coagulat un grup paramilitar de 21 persoane, condus de către el, stabilind să se deplaseze cu şapte maşini spre Bucureşti, unde să declanşeze proteste faţă de autorităţile statului, ce urmau să fie deturnate în „acţiuni violente apte să desăvârşească politica revizionistă” a lui Călin Georgescu, „în sensul împiedicării exercitării puterii legitime în stat şi al asigurării reconfigurării ordinii constituţionale, prin detaşarea de principiile sale fundamentale şi de regulile statului de drept”, punând în pericol siguranţa naţională.

În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, poliţiştii au făcut filtre în zona localităţilor Baloteşti-Săftica, din judeţul Ilfov, şi Măneşti şi Corneşti, din judeţul Dâmboviţa, precum şi în Capitală, oprind şi controlând maşinile, în interiorul cărora s-au găsit cuţite tip briceag, pumnale, cuţite cu lama lungă, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, box-uri, topoare şi cozi de topoare, pistoale şi materiale pirotehnice din categoria celor mai periculoase, cu potential de a produce explozii puternice care ar fi putut provoca pagube imense, răni grave şi deces.

Concluzia procurorilor care i-au trimis în judecată pe cei 22 de inculpaţi este că urmarea imediată a acţiunilor acestora a constat în punerea în pericol a securităţii naţionale, prin crearea unei stări de pericol pentru ordinea constituţională, precum şi pentru valorile sociale care protejează exercitarea puterii de stat în condiţiile legii.

