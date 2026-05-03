Live TV

Răspunsul premierului, după manifestațiile pro-Bolojan din țară: „Înțeleg acest sprijin ca unul pentru modernizarea României”

Data publicării:
manifestatie pro-bolojan bucuresti INSTANT_EVENIMENT_PRO-BOLOJAN_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit sutelor de persoane care au ieșit duminică seară în mai multe orașe din România, printre care Oradea și București, pentru a-și arăta susținerea față de activitatea prim-ministrului.

„Vă mulțumesc celor care și azi, în piețe și în online, m-ați sprijinit. Așa cum am spus, înțeleg acest sprijin ca unul pentru modernizarea României, o țară fără privilegii, cu un stat eficient, care își respectă cetățenii. Respect pentru România”, a transmis Ilie Bolojan, pe Facebook.

Aproximativ 600 de persoane au ieșit duminică în Piața Victoriei din Capitală în semn de susținere față de Ilie Bolojan, cu câteva zile înainte de moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva Guvernului. La mitingul din Piața Victoriei, din București, a venit și primarul Capitalei, Ciprian Ciucu.

CITEȘTE ȘI: Manifestații pro-Bolojan în București și Oradea cu două zile înainte de moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD

„Am venit să susținem premierul, pe Ilie Bolojan, pentru că este cel mai capabil din ultimii 36 de ani. Știu că sunt drastice, știu că e greu, dar altele nu se poate”, a transmis o femeie care a venit în Piața Victoriei să își arate susținerea față de prim-ministru.

În Oradea, primarul Florin Birta susține că s-au strâns peste 4.000 de persoane. „Împreună demonstrăm că vocea comunității noastre contează și că ne dorim o Românie normală, construită prin respect, seriozitate și implicare”, a transmis edilul PNL, pe Facebook. 

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
1
Ce cred românii despre demiterea lui Bolojan și cum s-a schimbat intenția de vot la...
Petrolier
2
O țară care se află, tehnic, în război cu Rusia încă din cel de-al Doilea Război Mondial...
marian neacsu, ilie bolojan si sorin grindeanu pe holul parlamentului
3
Valeriu Stoica: „Tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan numai la suprafață”. Care e de...
Moșii de vară 2026. Foto Getty Images
4
Moșii de vară 2026: Când sunt pomeniți cei adormiți și ce alimente se împart în Sâmbăta...
Planet Earth with world ocean, continents and clouds in outer space. View of the Earth, stars and galaxy. This image elements furnished by NASA.
5
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de știință. Se va forma...
”A evadat de la mânăstire” după ce a luat 1.000.000 € de la Gigi Becali și nu se mai întoarce
Digi Sport
”A evadat de la mânăstire” după ce a luat 1.000.000 € de la Gigi Becali și nu se mai întoarce
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ID337866_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciprian Ciucu: PSD să-și asume guvernarea dacă dărâmă Guvernul Bolojan. Nu mai acceptăm să fim bătaie de joc
ciprian ciucu face declaratii
Ciprian Ciucu, întrebat dacă moţiunea de cenzură va trece: Se joacă. Lipsesc între cinci şi zece voturi ca să nu treacă
WhatsApp Image 2026-05-03 at 19.20.33 (1)
Manifestații pro-Bolojan în București și Oradea cu două zile înainte de moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD
alexandru nazare
Apelul ministrului de Finanțe înaintea moțiunii de cenzură PSD-AUR: „România nu își permite pași înapoi”
WhatsApp Image 2026-05-03 at 15.23.34
Radu Berceanu: „Reforma companiilor de stat nu trebuia scoasă acum. PSD vrea să fie cel mai tare, o greșeală să îi dai apă la moară”
Recomandările redacţiei
marius lazurca digi24
Consilierul prezidențial Marius Lazurca explică de ce România nu mai...
684828800_18433895284139212_7635977502448130309_n
Tinerii români au scris istorie la Campionatul Mondial de robotică...
Vladimir Putin participă la defilarea „Regimentului nemuritorilor” la parada din 9 mai 2022
Pentru prima dată în aproape două decenii Putin își va organiza...
nicusor si maia
Primele imagini cu Nicușor Dan în Armenia, unde participă la...
Ultimele știri
Un centru de date va fi alimentat, în premieră, de neuroni umani crescuți în laborator
Peter Magyar anunţă o „sărbătoare publică de o zi întreagă” la Budapesta, în ziua votului pentru învestirea sa ca premier
Sondaj devastator pentru Trump: 59% dintre americani cred că îi lipsește claritatea minții, 71% consideră că este necinstit
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele mai norocoase zodii în sezonul Taurului
Cancan
Cum arată bărbatul din staff-ul lui Ilie Bolojan, devenit viral pe TikTok? A atras toate privirile
Fanatik.ro
Ce mănâncă zilnic Ștefan Baiaram. Preparatul adorat de milioane de români la care nu renunță vedeta Craiovei...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Ciprian Marica, destăinuiri importante, la 15 ani după un moment important al vieții sale: ”Nu-mi explic”
Adevărul
Petreceri de 1 Mai pe litoral cu sticle de vin de 6.000 de lei și ciorbă de reveneală: „Banii sunt ultima mea...
Playtech
Ce pensie încasează Petre Roman de la stat. Averea acumulată de fostul premier
Digi FM
Ryan Gosling și Eva Mendes, apariție rară în public, la Disneyland. Au sărbătorit ziua de naștere a fiicei lor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Alexandru Țiriac a răbufnit la adresa ucrainencei Marta Kostyuk: ”Ce declarație idioată”
Pro FM
„Mereu impecabilă”. Dua Lipa, siluetă admirată în ținută sport. Peste 1,5 milioane de like-uri pentru...
Film Now
El făcea furori în „Renegatul”, ea în „Melrose Place”. Cuplul Heather Locklear și Lorenzo Lamas, la prima...
Adevarul
„Georgescu de Birmingham”. Povestea românului favorit la alegerile locale din al doilea mare oraş din Marea...
Newsweek
Ce beneficii au la pensie pensionarii cu grupe de muncă? Ce bani iau în plus? Cât scade vârsta de pensionare?
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creierul tău dacă petreci 20 de minute afară în fiecare dimineață. Un obicei simplu care...
Digi Animal World
Reacția unei cățelușe care descoperă pentru prima dată ploaia. A topit inimile tuturor
Film Now
Văduva lui Patrick Swayze, mărturisiri tulburătoare la 15 ani de la moartea actorului: „Încă vorbesc cu el și...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte