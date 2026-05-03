Răspunsul premierului, după manifestațiile pro-Bolojan din țară: „Înțeleg acest sprijin ca unul pentru modernizarea României”

Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit sutelor de persoane care au ieșit duminică seară în mai multe orașe din România, printre care Oradea și București, pentru a-și arăta susținerea față de activitatea prim-ministrului.

„Vă mulțumesc celor care și azi, în piețe și în online, m-ați sprijinit. Așa cum am spus, înțeleg acest sprijin ca unul pentru modernizarea României, o țară fără privilegii, cu un stat eficient, care își respectă cetățenii. Respect pentru România”, a transmis Ilie Bolojan, pe Facebook.

Aproximativ 600 de persoane au ieșit duminică în Piața Victoriei din Capitală în semn de susținere față de Ilie Bolojan, cu câteva zile înainte de moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR împotriva Guvernului. La mitingul din Piața Victoriei, din București, a venit și primarul Capitalei, Ciprian Ciucu.

CITEȘTE ȘI: Manifestații pro-Bolojan în București și Oradea cu două zile înainte de moțiunea de cenzură depusă de AUR și PSD

„Am venit să susținem premierul, pe Ilie Bolojan, pentru că este cel mai capabil din ultimii 36 de ani. Știu că sunt drastice, știu că e greu, dar altele nu se poate”, a transmis o femeie care a venit în Piața Victoriei să își arate susținerea față de prim-ministru.

În Oradea, primarul Florin Birta susține că s-au strâns peste 4.000 de persoane. „Împreună demonstrăm că vocea comunității noastre contează și că ne dorim o Românie normală, construită prin respect, seriozitate și implicare”, a transmis edilul PNL, pe Facebook.

Editor : M.G.