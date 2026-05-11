Exclusiv Răspunsul premierului interimar la paralela lui Sorin Grindeanu între simpatia pentru el și cea față de Călin Georgescu

Imagini de la manifestația pro-Bolojan din Piața Victoriei

După ce Sorin Grindeanu a comparat valul de susținere pentru premierul demis prin moțiune de cenzură cu fenomenul Călin Georgescu, Ilie Bolojan a susținut că interpretează sprijinul primit din partea oamenilor ca un semnal că românii optează pentru o Românie modernă, „care înseamnă corectitudine și onestitate în administrație, înseamnă reguli egale pentru toți, înseamnă economie care se dezvoltă, înseamnă încurajarea muncii”.

„Este observația pe care o face dânsul. Eu am mai spus. Susținerea pe care am primit-o de la cetățeni - prin mesaje directe care mi s-au adresat, prin postări, prin participarea la întâlnirile care au fost anunțate în țară, fără să fie organizate -  am înțeles-o ca o susținere pentru România modernă, care înseamnă corectitudine și onestitate în administrație, înseamnă reguli egale pentru toți, înseamnă economie care se dezvoltă, înseamnă încurajarea muncii. Asta am înțeles eu din acest lucru. 

Cred că s-a făcut într-o manieră în care se vede că nu există ceva care să fie potențat, așa cum înțeleg că se sugerează, și este decizia oamenilor, și le mulțumesc pentru acest lucru, pentru că este și unul din motivele pentru care eu am ales să lupt. O miză importantă, așa cum v-am spus, va fi să ai un vehicul politic care să susțină politici publice corecte și în care oameni care formează echipe puternice în acel vehicul să facă ceea ce trebuie pentru țara noastră. Dar pentru asta, v-am spus, îți trebuie susținere, îți trebuie forță, altfel e foarte greu ca cu un procent mic, cu un parlament pulverizat, în care pur și simplu e greu să faci o masă critică, să ai politici predictibile și să reziști la astfel de aventuri ca cele pe care le-a declanșat PSD-ul”, a afirmat Ilie Bolojan.

