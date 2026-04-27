Exclusiv Răspunsul premierului legat de posibilitatea alegerilor anticipate. Bănuiala lui Bolojan: „S-ar presupune că există un astfel de plan”

Prezent la Digi24, premierul Bolojan a fost întrebat dacă alegerile anticipate pot să fie o soluție la situația actuală. „Doar să dinamintezi fără să pui nimic în loc, crezând că rezervi anumite interese, nu ajută cu nimic țara noastră”, a spus premierul, care are și o altă bănuială.

„Aici nu este ca o moțiune inițiată de cineva pe care o votează alții. Nu. Aici este pur și simplu o decizie instituțională de a face practic, o coaliție. E ca atunci când inițiezi un proiect de lege și ești coinițiator, ți-l asumi din start. Înseamnă că trebuie să aibă o soluție și trebuie să își asume responsabilitatea pentru ceea ce se va întâmpla în perioada următoare. Doar să dinamintezi fără să pui nimic în loc, crezând că rezervi anumite interese, nu ajută cu nimic țara noastră”, a spus premierul.

PNL va merge la consultări, dar iși va preciza poziția – nu va mai putea fi într-o coaliție cu PSD după aceste acțiuni „Nu pentru o persoană sau alta, ci pentru încălcarea oricărei înțelegeri, pentru lipsă de responsabilitate și pentru faptul că nu se renunță la bolile politici românești. Noi nu ne putem însănătoși, crezând că făcând aceleași lucruri, continuând cu aceleași practici, oamenii nu vor vedea că lucrurile nu se pot rezolva încercând să-i păcălim”.

„Evit să fac speculații în general”, a spus Bolojan, întrebat de alegeri anticipate, sugerând că, de fapt PSD și AUR au un plan pentru a prelua guvernarea. „Normal, prin ceea ce fac, s-ar presupune că există un astfel de plan. Dar, revenind la întrebarea dumneavoastră, noi încă nu am avut alegeri parlamentare anticipate. Sistemul nostru parlamentar nu încurajează în general această practică, dar e posibil să ajungem în situații în care să se organizeze alegeri parlamentare anticipate. A mai avut și în țările din jur. Problema noastră este că avem niște crize care sunt suprapuse și orice fel de întârzieri, orice fel de perturbare a atenției și energiei guvernului să rezolve aceste crize înseamnă niște costuri pentru oameni.”

