Video „Răsturnăm democrația!”. Haos la votul ajutoarelor pentru pensionari: măsura a fost respinsă, deși inițial trecuse. PSD a părăsit sala

Aleșii PSD au părăsit ședința comisiilor pentru buget, după ce amendamentul privind ajutoarele one-off pentru pensionari a fost respins. Sursa: Captură
A fost haos în comisiile reunite de buget unde s-a dezbătut amendamentul PSD privind acordarea unor ajutoare one-off pentru pensionarii cu venituri mici. Inițial, propunerea a trecut cu voturile UDMR și ale unor parlamentari din Opoziție, după ce AUR a ales să nu îi mai sprijine pe social-democrați și să nu voteze. După ce a fost declarat adoptat, amendamentul a fost respins pe motiv că regulamentul a fost interpretat greșit. Social-democrații au părăsit furioși sala și i-au acuzat pe colegii de Coaliție de la USR și PNL să vor să fure „un vot democratic”. 

ACTUALIZARE 13:15 Ministrul Muncii, care a părăsit și el sala în momentul în care propunerea PSD a fost respinsă, susține că „PNL și USR vor să facă orice pentru a nu trece acest amendament”.

„Este un conflict pe procedură de la un minut la altul. Asta se întămplă exclusiv pentru că PNL ș USR vor să facă orice, inclusiv să inventeze procedura și să abuzeze, doar ca să nu treacă acest amendament și să dea 1 leu un plus pensionarilor. Sunt complet lipsiți de empatie. Amendamentele oricum merg în plen”, a declarat Florin Manole la ieșirea din sală.

 

„23 de voturi pentru, 19 împotrivă, o abținere”, acesta a fost rezultatul inițial al votului din comisiile de buget ale Parlamentului, care declara adoptat amendamentul PSD privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii cu încă 1,1 miliarde de lei pentru a acorda ajutoare financiare pensionarilor cu venituri mici și familiilor vulnerabile. 

PNL și USR s-au opus, spunând că demersul este unul populist, nefiind un sprijin pe termen lung. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, le-a transmis social-democraților că, în ultimii ani, sumele pentru asistență socială au crescut foarte mult, motiv pentru care o alocare suplimentară ar pune presiune pe buget. „Nu susținem amendamentul”, a transmis Nazare. 

„A ajuta oamenii nu înseamnă pomană. Să încetați în spațiul public să mai prezentați această abordare ca fiind pomană”, a spus, în replică, senatorul PSD Daniel Zamfir. 

„Vreți să ne furăm căciula în continuare de la capitole unde sunt resurse mai multe? Nu funcționează așa. Orice sumă luăm de la alte capitole se cunoaște”, i-a replicat Nazare. 

„Este iresponsabil ceea ce fac colegii de la PSD cu acest amendament în comisie. Domnule ministru, ați spus că alocațiile au fost înghețate. Da, domnul Ciolacu le-a înghețat prima dată — asta ca să știm de la început cum stăm.

Nu pot spune decât că este un amendament populist. Nu văd altă variantă decât să pice în comisie”, a declarat deputatul USR Cezar Drăgoescu. 

Deși propunerea a fost inițial adoptată cu voturile PSD, UDMR, SOS și ale aleșilor grupului PACE, faptul că AUR a ales să nu voteze nici pro și nici contra a complicat lucrurile și astfel amendamentul a fost declarat, ulterior, respins.

„Avem o dilemă care ține strict de regulament. Întrebarea este: numărul de voturi necesare este din cei prezenți în sală sau din cei care votează?”, a spus președintele de ședință, liberalul Bogdan Huțucă. 

A urmat apoi o întreagă discuție despre interpretarea regulamentului:

Secretarul comisiei: „Trebuie să decidem în baza unui regulament care nu există. Am avut un regulament la comisie din 2003 care nu a fost aprobat de Comisia de regulament. Suntem pe cutumă, nu avem un regulament.”

Bogdan Huțucă: „Pe regulamentul mare cum e?”

Secretar: „Pe regulamentul mare se socotește în baza voturilor exprimate, deci a trecut.”

Florin Manole: „Nu încercați să forțați procedura doar ca să nu treceți asta.”

Bogdan Huțucă: „Să ne uităm în regulamentul ședințelor comune. Domnul secretar s-a pronunțat pe regulamentul de la Camera Deputaților. Interesul e să fim corecți.”

Daniel Zamfir: „Niște oameni nu au votat!”

Bogdan Huțucă: „Este atipică ideea asta cu «sunt prezent, nu votez», ceea ce a încurcat votul total”, a mai spus președintele comisiei, referindu-se la decizia AUR de a nu vota, deși aleșii Alianței se aflau în sală. 

Deputatul PSD Adrian Câciu i-a acuzat pe liberali că vor să întoarcă votul cu o „șicană”.

„Pe ce vreți dumneavoastră, voturile sunt exprimate. Vreți să întoarceți votul doar să găsiți o șicană. Votul e limpede”, le-a transmis social-democratul. 

După ce ședința a fost suspendată 5 minute, secretarul comisiei a anunțat că regulamentul ședințelor comune ale Parlamentului arată că este nevoie de votul a jumătate plus 1 din numărul parlamentarilor prezenți pentru a trece o propunere, nu din numărul voturilor exprimate. Cu alte cuvinte, având în vedere că aleșii AUR se aflau în sală, pentru a  adopta amendamentul PSD era nevoie de mai multe voturi favorabile. 

„Dacă hotărârile se adoptă cu jumătate plus 1 din numărul celor prezenți, înseamnă că avem 19 (voturi „împotriva” n.red), plus 23 (voturi „pentru” n.red) și o abținere, raportat la 51 de parlamentari prezenți. Era nevoie de 26 de voturi. Atunci nu a trecut!”, a explicat Huțucă. 

„Răsturnăm democrația!”, le-a transmis deputatul PSD Marius Budăi. Apoi, aleșii PSD, inclusiv ministrul Muncii, Florin Manole, s-au ridicat și au părăsit sala. 

