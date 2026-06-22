După anunțul lui George Simion, liderul AUR, Partidul Social Democrat a luat în calcul inițial amânarea votului pentru învestirea Guvernului Veștea, potrivit informațiilor Digi24. Ulterior, însă, după anunțul discuției dintre Adrian Veștea și George Simion, social-democrații nu mai iau în calcul amânarea votului.

ACTUALIZARE 17:46 Din sursele Digi24, se va merge mai departe cu votul învestirii. PSD este convins că, după discuția lui Adrian Veștea cu George Simion, guvernul său va avea suficientă susținere. Nu este clar, însă, oficial, dacă Veștea va obține voturile AUR.

Știrea inițială. Există mai multe variante prin care votul pentru învestirea Guvernului Veștea din această seară să nu se întâmple. Se analizează, în momentul de față, două moduri de amânare.

Pe de o parte, să fie convocate din nou ședințele birourilor permanente reunite, adică acea ședință de dimineață în care, de exemplu AUR sau Partidul Social Democrat să propună amânarea votului și să aibă majoritate și atunci se amână automat votul pentru Guvernul Veștea.

Pe de altă parte, în plenul de diseară, să nu participe suficienți parlamentari pentru a putea să asigure cvorum, adică trebuie să fie cel puțin 233 de parlamentari.AUR a spus deja că nu intră în sală.

Dacă, totuși, se va ajunge la o amânare a cvorumului, înseamnă că se poartă negocieri pe mai departe cu AUR, ceea ce a cerut George Simion: să fie negocieri publice, în care să se ducă Adrian Vestea și să spună că are nevoie de voturile AUR.

Există și o ultimă opțiune: în care Adrian Veștea, văzând că nu are voturile necesare, să-și depună mandatul la președintele României și, implicit, să nu mai fie luat în calcul.

Dacă Adrian Veștea se va retrage, Nicușor Dan va fi nevoit să caute un nou premier și se pune întrebarea dacă președintele României va face din nou consultări.

PNL a propus două opțiuni: fie să își asume PSD guvernarea și atunci PNL să voteze noul Executiv, fie să ofere această guvernare partidelor de dreapta, adică PNL, USR, UDMR și, din nou, PSD-ul să voteze în acest scenariu.

Există și opțiunea în care președintele să nu mai vină cu consultări. Ar putea fi însă un moment care ar putea să nemulțumească foarte tare partidele parlamentare.

Editor : Ș.R.