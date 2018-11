Rata de absorbție a fondurilor europene, anunțată de Guvern

Rata României de absorbţie a fondurilor europene este de aproximativ 20,3%, faţă de 22% media UE, a declarat, marţi, la Palatul Victoria, ministrul de resort, Rovana Plumb.

"În momentul de faţă, în România, prin politica de coeziune au intrat 6,4 miliarde de euro, iar, în total, împreună cu finanţările directe, plăţile directe care se fac către fermieri, 11 miliarde de euro. Am lansat linii de finanţare de 25,3 miliarde de euro şi sunt depuse proiecte de 33 de miliarde de euro. Cele 25,3 miliarde de euro reprezintă 90% din total alocare pe fondurile de coeziune pe care le gestionează Ministerul Fondurilor Europene şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Din cele 33 de miliarde de euro, valoarea proiectelor depuse, avem o contractare de 15,6 miliarde de euro, valoarea totală a contractelor de finanţare semnate. Rata de contractare a crescut din anul 2017 de la 5% la 53,3%, deci de 10 ori", a explicat Plumb.



Ea a adăugat că "rata de absorbţie a fondurilor europene în România este de 20,3%, faţă de media europeană care este de 22%". "Am trimis 14 proiecte majore la Comisia Europeană, din care 13 sunt deja semnate, aprobate, iar unul este în momentul de faţă în evaluare la Comisia Europeană. Din cele 14 proiecte majore transmise către Comisia Europeană pe infrastructura de transport se remarcă un proiect major de 2 miliarde de euro care se referă la o infrastructură feroviară Gurasada - Simeria, iar celălalt proiect major, care este cel mai mare din Uniunea Europeană, se referă la infrastructura de apă şi apă uzată şi are o valoare de 499 de milioane de euro şi este gestionat de compania de apă din Constanţa, RAJA", a spus Rovana Plumb.



Referitor la afirmaţia că niciun proiect major nu a fost trimis la Comisia Europeană până în acest moment pe sectorul de transport, ea a susţinut că "România a transmis Comisiei Europene 14 proiecte majore în valoare de 3,78 de miliarde de euro, adică 75% din totalul alocării".



Potrivit ministrului, dintre aplicaţiile depuse, "toate au fost aprobate, cu excepţia magistralei 6 de metrou".



"Până la finalul anului, vom transmite proiecte majore de infrastructură în valoare de 2,5 miliarde de euro", a afirmat Plumb.



Ea a susţinut că toate cifrele prezentate reprezintă "efortul pe care l-a depus guvernarea PSD-ALDE". "Cu alte cuvinte, ceea ce nu s-a făcut de la debutul actualei perioade de programare am reuşit noi de la preluarea guvernării. Vă reamintesc, totodată, că PSD, când a fost la guvernare, începând cu mai 2012, a recuperat întârzierile şi în perioada anterioară de programare. Perioada anterioară de programare avea nouă ani, timp în care se puteau cheltui banii europeni", a menţionat Rovana Plumb.



Ministrul a amintit că în mai 2012, anul al şaselea de programare, rata de absorbţie era de 7%, iar în trei ani România a ajuns la 90%.



"În actuala perioadă de programare, ne aflăm în al cincilea an de la startul acestei perioade şi avem 20% rată de absorbţie a fondurilor europene şi mai avem cinci ani de zile în care putem să cheltuim alocarea pe politica de coeziune pentru România", a spus Plumb.

