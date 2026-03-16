Război deschis în Coaliție înaintea votării bugetului. Un lider PNL spune că „PSD oficializează astăzi colaborarea cu AUR, SOS şi POT”

Legea bugetului a scos din nou la suprafață divergențele din Coaliție. Social-democrații amenință că vor cere modificarea proiectului în Parlament, pentru că nu le-au fost acceptate toate propunerile. „N-am intrat la guvernare pe post de ficus”, a concluzionat Sorin Grindeanu, în contextul în care PSD e așteptat să finalizeze și consultarea internă privind rămânerea sau nu la guvernare. De cealaltă parte, liberalii susțin că social-democrații pot să își treacă propunerile doar cu voturile Opoziției. „PSD oficializează colaborarea cu AUR, SOS şi POT”, spune un lider PNL, după ce și Ilie Bolojan a acuzat „o retorică de tip AUR” la partenerii de guvernare.

Coaliția dă testul rezistenței în Parlament

Coaliția de guvernare urmează să dea testul rezistenței în Parlament, o dată cu dezbaterile privind bugetul de stat pentru acest an. Social-democrații au decis, după ședința pe care conducerea partidului a avut-o duminică seară, că vor vota bugetul, dar „cu modificări obligatorii”. Supărarea acestora vine în contextul în care mai multe propuneri, precum alocarea unor sume mai mari de bani pentru ajutoare acordate persoanelor vulnerabile, nu au fost cuprinse în varianta inițială a bugetului.

Grindeanu: „Bolojan e premier cu voturile PSD”

Sorin Grindeanu chiar a subliniat că Ilie Bolojan este premier cu voturile PSD, precizând că formațiunea sa nu a intrat în această guvernare pe post de ficus ci ca să se asigure că românii sunt protejaţi.

„Domnul Bolojan este preşedintele PNL, dar este premier şi cu voturile PSD. Deci, aici ar trebui să discutăm şi despre ponderea pe care politicile de stânga, social-democrate, le au în guvern. (...) Până la urmă, noi n-am intrat în această guvernare pe post de ficus”, a spus Grindeanu la Antena3 CNN, după ședința partidului.

Bolojan: „PSD are o retorică tip AUR”

În replică, premierul Ilie Bolojan a catalogat decizia PSD drept „o acţiune politică” prin care „încearcă să vină o retorică de tip AUR, încercând oarecum să se delimiteze de răspunderile acestei guvernări”. Bolojan consideră că felul în care acționează social-democrații nu poate aduce rezultate. „Acest tip de minciuni în care încearcă să ni se pună eticheta: cei răi sunt cu bogaţii, noi suntem cu săracii, nu au niciun fundament real”, a spus Bolojan.

„Soluții magice nu există”, a mai spus premierul.

Pentru a trece eventualele amendamente, PSD va avea însă nevoie fie de voturi din arcul guvernamental, fie din rândurile Opoziției.

USR anunță că nu va vota noi amendamente

USR a anunțat deja că parlamentarii formațiunii nu vor depune şi nu vor vota amendamente la Legea bugetului de stat pentru anul 2026.

„PSD se joacă din nou cu chibriturile deşi incendiul deficitului pe care l-a declanşat Ciolacu încă nu a fost stins. Ameninţarea de a vota amendamente la buget care ar creşte din nou cheltuielile publice este o iresponsabilitate”, a transmis formațiunea, printr-un comunicat de presă.

Dacă nu vor primi nici o parte din voturile parlamentarilor PNL, în contextul în care formațiunea a transmis că ar vrea un buget „rezonabil”, atunci social-democraților le mai rămâne doar să se îndrepte spre voturile Opoziției.

Lider PNL: „PSD oficializează colaborarea parlamentară cu AUR, SOS şi POT”

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a criticat propunerile PSD privind sprijinilea categoriilor vulnerabile, pe motiv că social-democrații nu au precizat clar de unde vor putea fi luați banii necesari. Liderul PNL susține că, o dată cu anunțul privind depunerea unor amendamente în Parlament, PSD oficializează colaborarea parlamentară cu Opoziția.

„Pot înţelege preocuparea PSD pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile, fie ea şi sub presiunea procentelor pe care le are astazi PSD, însă nu este deloc clar de unde ar urma să vină banii pentru aceste propuneri.

Un lucru devine însă foarte clar: prin acest demers, PSD oficializează astăzi colaborarea parlamentară cu AUR, SOS şi POT. Oare acesta este doar începutul acestei colaborări?”, a scris Motreanu pe pagina sa de Facebook.

Calendarul bugetului

Dezbaterile în Parlament pe proiectul bugetului încep luni. De vineri, senatorii și deputații au avut timp să depună amendamente, iar începând cu ora 18:00 și până la ora 22:00 vor avea loc şedinţe comune ale comisiilor de specialitate pentru dezbaterea acestora.

Marţi, de la ora 9:00 până la ora 10:30, vor fi dezbateri generale în cadrul Comisiilor de buget, iar de la ora 11:00, până miercuri la ora 13:00, vor fi dezbateri în Comisiile de buget cu ordonatorii principali de credite şi se vor elabora rapoartele pe proiectul de buget şi pe cel al asigurărilor sociale.

Şedinţa de plen comun pentru dezbaterea celor două proiecte începe miercuri de la ora 16:00 şi continuă joi, când va fi şi votul final.

Conducerea Parlamentului a stabilit că aleșii vor trebui să participe fizic la ședința comisiilor de buget și finanțe, pe motiv că bugetul prezintă o „complexitate deosebită”, astfel încât dezbaterile trebuie să se desfășoare fără sincope de comunicare.

De asemenea, parlamentarii nu vor mai pleca în deplasări externe săptămâna aceasta.

