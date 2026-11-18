Deputații au dezbătut miercuri proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Plan de acţiune privind securitatea în materie de drone şi soluţii antidrone, aflat pe ordinea de zi. Discuțiile s-au aprins după declarațiile deputatei SOS Verginia Vedinaș, care a contestat descrierea Mării Negre din prezent ca fiind „cea mai periculoasă din lume”. Deputații USR și AUR au urcat la tribuna Parlamentului să se atace reciproc.

Deputatul USR Allen Coliban a declarat că în Marea Neagră au fost 570 de nave lovite și 40 de marinari morți în 2026. „Sunt cifre superioare celor din Strâmtoarea Ormuz”. „Marea Neagră a ajuns în situația aceasta din cauza agresorului numit Rusia”, a subliniat parlamentarul.

Ulterior, fosta ministră de Externe Oana Țoiu, deputată USR, i-a răspuns deputatei SOS:

„Știți ce nu se aude de la o bună parte dintre politicienii care se declară suveraniști? Nici o vorbă critică față de Rusia. Vă reamintesc că Constituția României spune foarte clar că România este stat suveran, dar asta implică și inviolabilitatea granițelor. Și dreptul internațional spune cât se poate de clar, ferm și neșovăielnic, că toate celelalte state trebuie să respecte granițele noastre. Și în momentul în care te duci către electorat cu o promisiune suveranistă și taci în momentul în care Rusia încalcă aceste granițe, fie că vorbim de dronele care au explodat în Galați, fie că vorbim de atacurile la Marea Neagră, nu doar în zona economică exclusivă, ci chiar în apele noastre teritoriale și la Dunăre, asta înseamnă că, dacă nu ai nici măcar curajul propriilor declarații, nu ai nici măcar curajul cuvintelor, România nu se va putea baza niciodată pe deciziile tale ca patriot. Patriotismul implică și curaj, pe care nu îl aveți”.

În replică, liderul AUR, George Simion, i-a răspuns Oanei Țoiu că „nu o să vă mai voteze lumea să ajungeți înapoi la guvernare”.

„Vine aici doamna Țoiu să ne dea lecții despre diplomație, după ce a băgat toate sinecurile din lumea asta, toți useriștii progresiști în ambasade, consulate și a dat dovadă de ce înseamnă de fapt pile și statul la stat. Vorbiți despre Marea Neagră și ați pomenit, domnule Coliban, despre rușii, rușii, rușii, rușii care vin. Suntem de acord.

Dar România de astăzi? Cine a condus? Nu tovarășii dumneavoastră de alianță? Nu PSD-ul cu PNL-ul? Nu domnul Bolojan? Nu ați fost dumneavoastră la guvernare? Atacați suveraniștii, atacați pe doamna judecător, de parcă doamna judecător a condus măcar o zi România.

Ați făcut dumneavoastră din industria de apărare românească totul e praf. Pomeniți de SAFE cu atâta emfază, cu atâta mândrie, când de fapt SAFE-ul înseamnă astăzi, domnule deputat, corupție. Sadu 1, Sadu 2, domnul Salvador (Viorel Salvador Caragea, administrator special la Uzina Mecanică Sadu -n.red.). Astea sunt realizările dumneavoastră la guvernare?

De asta nu o să vă mai voteze lumea să ajungeți înapoi la guvernare. Dădea posibilitatea acea lege să fie doborâte dronele? Și atunci de ce nu l-ați sunat pe prietenul dumneavoastră Zele, ca să nu mai trimită drone care se autodetonau în portul Constanța? Am fost foarte aproape de un mare, mare, mare carnagiu, pentru că prietenul dumneavoastră a considerat că granițele noastre, care erau inviolabile și înainte de acea lege care a trecut și iată că nu ajută cu nimic, pentru că dumneavoastră, în loc să sprijiniți cu adevărat industria militară românească, cum ar trebui să facă domnul Oprea, dacă se ține de cuvânt și dacă n-a uitat ce a declarat, dumneavoastră ați ales să trimiteți banii la Rheinmetall în Germania”.

În replică, Oana Țoiu, a declarat referitor la George Simion că „cineva care a mers în Franța și ne-a făcut de râs acolo, care a mers în Polonia și ne-a făcut de râs acolo, care s-a dus în SUA să taie un tort pe care era teritoriu suveran al Groenlandei, nu poate să își permită să vină la microfon la Camera Deputaților, să jignească diplomații României”.

„Diplomații României reprezintă cu cinste această țară și repară în locul în care dumneavoastră ne-ați făcut de rușine.

Iar în ceea ce privește declarația dumneavoastră că nu va fi votat USR-ul, vă reamintesc că încă din 2016 sunt oameni care spun asta, speriați de o forță politică reformistă, care nu dă înapoi, o forță politică care are curaj, profesionalism și perseverență.

Împlinim 10 ani și vom continua și în următorul deceniu să reprezentăm românii, modernizarea și România cu cinste și onoare. Pentru că ceea ce vă feriți dumneavoastră să spuneți la microfon, deși sunteți în opoziție oficial, și anume că această țară nu mai poate să fie condusă de rețele corupte, această țară merită mult mai mult decât PSD cu toată puterea și încercați să vă feriți să vă jigniți partenerii de majoritate parlamentară când aveți dumneavoastră nevoie, făcând opoziție tot opoziției. Ei bine, oamenii văd asta și la un moment dat, ceea ce văd oamenii se va transfera și în vot”, a mai spus Țoiu.

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Editor : Alexandru Costea