Război între USR și PLUS, după blocajul din Coaliție. Miniștrii USR nu au vrut să plece din Guvern

Deși la nivel declarativ pozițiile din interiorul Alianței USR PLUS sunt tranșante, comunicatorii ieșiți miercuri la televiziuni după criza guvernamentală transmițând că nu există nicio șansă de a mai colabora în viitor cu premierul Florin Cîțu, în interiorul celor două partide războiul guvernamental ar putea ostiliza taberele. În discuțiile de marți, din Birourile Naționale, liderii nu au luat o decizie clară dacă Alianța este dispusă să meargă până capăt, iar în cazul în care PNL nu îl schimbă pe Cîțu, să iasă de la guvernare. De altfel, sunt mai mulți miniștri USR care nu sunt de acord să își piardă funcțiile după doar câteva luni la vârful unor ministere obținute după negocieri grele la finalul anului trecut. La presiunea acestora, toți miniștrii Alianței au decis, alături de vicepremierul Barna, să intre la ședința de guvern de joi.

Ieșirea de la guvernare a Alianței USR PLUS înseamnă pierderea funcției de vicepremier a lui Dan Barna, dar și ministere grele din cabinet ocupate de cei din USR precum Transporturi, Fonduri Europene sau Justiție. Pe parcursul zilei de miercuri, cei care au lansat ideea și au susținut-o vehement, și în ședințe, și în luări de poziție publice, au fost cei din PLUS.

Dacă pentru Dan Barna „revolta” publică față de premier este justificată de dorința acestuia de a se poziționa ca viitorul lider al noului partid rezultat după Congres, solitaritatea cu Vlad Voiculescu după demiterea acestuia fiind cartea prin care Barna vrea să câștige voturile PLUS, ceilalți miniștri ai USR nu au o miză personală în războiul din Guvern și ar vrea, mai degrabă, să continue proiectele începute. În același timp, Barna trebuie să joace la două capete: să îi convingă pe cei din PLUS că se luptă cu Cîțu pentru ei, dar fără să își supere propriii miniștri și aparatul de partid pentru care a împărțit funcții în eșaloanele doi și trei din Guvern. De asemenea, pierderea funcției de vicepremier i-ar vulnerabiliza candidatura la Congres.

Ieșirea de la guvernare, în cazul în care Florin Cîțu nu este retras de PNL, ar însemna pentru miniștri precum Cătălin Drulă, Cristian Ghinea sau Stelian Ion pierderea unor poziții de forță în Guvern și a unor portofolii cu resurse financiare importante. Spre exemplu, Cristian Ghinea a renunțat la mandatul de europarlamentar până în 2024 pentru a veni în Guvern, de unde ar putea pleca după doar patru luni.

Pozițiile miniștrilor USR pot fi observate și din postările acestora pe Facebook, din ziua în care Vlad Voiculescu a fost demis. Dacă colegi de cabinet și de partid precum Ciprian Teleman de la Digitalizare scria că „premierul a picat un test de leadership”, miniștrii Ghinea sau Drulă s-au referit în mesajele transmise pe social-media doar la proiectele din ministere, fără atacuri la premier și victimizarea caracteristică zilei a lui Vlad Voiculescu.

De altfel, cei care au susținut cu tărie că „orice scenariu” se află pe masa USR PLUS, inclusiv ieșirea de la Guvernare sunt mai degrabă liderii politici din USR PLUS care nu au nimic de pierdut, precum liderul deputaților Ionuț Moșteanu.

Nu este clar nici dacă miniștrii USR PLUS vor participa la toate ședințele de guvern. Dragoș Tudorache, cel care este strategul PLUS, a explicat că participarea la ședințele de guvern se va face „în funcție de importanța deciziilor” și a precizat că este luată în calcul chiar și demisia miniștrilor din Guvern. Neparticiparea la ședințele de guvern ar fi un cost de imagine pentru USR PLUS, în condițiile în care liberalii vor miza pe mesajul că Alianța blochează „iresponsabil” activitatea Guvernului.

Disputele din coaliția de guvernare riscă să se transforme într-un război intern, dacă problema nu este soluționată rapid. Deja au exista în ședința de marți poziții divergente pe subiectul viitorului ministru al Sănătății. Cei din partidul lui Cioloș cer să li se repereze onoarea pentru că Vlad Voiculescu era ministrul lor, nu al celor de la USR, și au refuzat varianta ca medicul Adrian Wiener, oferta USR pentru funcția de ministru al Sănătății, să fie numit în locul lui Vlad Voiculescu.

De asemenea, liberalii înaintează și alte posibile variante de compromis, inclusiv cea în care Sănătatea să revină la PNL, la schimb cu alt minister. Surse din partid spun însă că este „exclus” ca premierul Florin Cîțu să fie schimbat, mai ales că acesta se bucură de sprijinul președintelui Klaus Iohannis.

Ședința coaliției în care PNL, USR PLUS și UDMR trebuie să se pună la masă și să rezolve criza guvernamentală a fost programată abia luni. Motivul principal, liberalii speră ca cei din USR PLUS să se mai „liniștească”. Până atunci, nu este exclus să intervină și președintele Iohannis, însă momentan de la Palatul Cotroceni nu a venit nicio invitație pentru o discuție cu președintele.