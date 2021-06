Război politic cu educația sexuală în școli. De ce se tem liderii PSD și AUR de „masturbarea timpurie” și de „creierul supersexualizat”

Senatorii au dezbătut, miercuri, cererea președintelui Klaus Iohannis de reexaminare a legii care împiedică introducerea educației sexuale în școli. Predarea educației sexuale este puternic contestată de grupurile conservatoare din Parlament. În forma trimisă anul trecut la promulgare, educația sexuală a fost înlocuită cu „educație sanitară”, iar participarea copiilor la ore a fost condiționată de acordul scris al părinților. Comisiile din Senat, cu votul PSD, PNL și UDMR, au respins solicitarea de reexaminare a președintelui, urmând ca plenul Senatului să dea un vot săptămâna viitoare.

În comisiile de specialitate au fost respinse toate amendamentele depuse de USR PLUS, partid care a susținut și în coaliția de guvernare necesitatea introducerii educației sexuale în școli și modificarea formei actuale a legii care prevede acordul scris al părintelui pentru participarea copiilor la ore. USR PLUS ar fi vrut ca în loc de un acord scris, materia să se predea, iar părinții care nu sunt de acord cu aceste cursuri să aibă posibilitatea să își retragă, printr-o cerere, copilul de la aceste cursuri.

La discuțiile din Coaliție, PNL și UDMR nu au fost de acord cu propunerea USR. Orban ar fi spus că el și Florin Cîțu sunt de acord, dar că nu pot trece peste partid, mulți liberali opunându-se educației sexuale în școli. Potrivit unor surse participante la discuții, ar fi fost invocat argumentul că ar fi o lege „pro-gay”. De altfel, educația sexuală a fost înlocuită cu educația sanitară și condiționată de acordul părinților printr-un un amendament semnat anul trecut și de parlamentarii PNL Robert Sighiartău și Florica Cherecheș.

Același lucru l-a transmis și UDMR, Kelemen Hunor spunând că nu știe cum să își convingă colegii pe legea aceasta.

De altfel, PNL și UDMR nu au prezentat nicio poziție oficială în cadru dezbaterilor care au avut loc miercuri, în plenul Senatului.

Însă, unul dintre cei mai vehemenți opozanți ai introducerii educației sexuale în școală, secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, și-a exprimat indignarea față de această lege în cadrul ședințelor din comisiile parlamentare, pe acest subiect. Senatorul USR Irineu Darău a publicat stenogramele ședinței comisiei de muncă, în care Sighiartău susține de ce nu trebuie adoptată legea în forma cerută chiar de către președintele Klaus Iohannis:

„Libertatea de a alege educația copilului tău în funcție de convingerile pe care le ai. Deci eu cred că dacă [...] nu vom accepta acest amendament, dimpotrivă vom putea face abuzuri împotriva minorităților, împotriva celor care au alte opinii decât majoritatea din această țară și nu cred că este în regulă. Vă dau un exemplu: vine un musulman în România și poate el vrea să își aleagă la educația pentru viață modul în care vrea să își crească copilul.” (...) „Legea asta este pentru toți părinții din România. Mare parte din persoanele vulnerabile sau copiii de care vorbiți nici măcar nu au acces la educație, stimați colegi. Ei nu intră în sistemul de învățământ, dacă vreți să vorbim de oamenii vulnerabili. Acolo este vorba de o cultură care iarăși trebuie combătută în altă formă. Știm foarte bine de ce minoritate etnică sau culturală discutăm.” (...) „Eu nu pot să îmi las copilul... Poate vine un popă să țină. Se înscrie popa să facă educație sexuală: dom'le, nu aveți voie să faceți niciodată nimic. Sau poate se înscrie musulmanul care spune: Harem.” (...) „Dar eu vă spun un lucru: statul nu e în stare să administreze aproape nimic. Și vedem lucrul ăsta. Bun, eu sunt mai de dreapta. Dvs îmi spuneți că statul ăsta poate să ne educe copiii? Care nu-i în stare nici în ziua de astăzi să adapteze curricula la nevoile și cerințele pieței. Și eu vă spun că asta-i o temă falsă. Dimpotrivă, majoritatea părinților care au un nivel de educație bun și acces la bani își dau copiii la școlile private, pentru că statul nu este în stare.”

Dezbateri aprinse în Senat. Corlățean (PSD): Înseamnă călcarea în picioare a inocenței copilașilor noștri. Târziu (AUR): Cu educația sexuală ne întoarcem în peșteră

Senatorii PSD și AUR au contestat puternic predarea educației sexuale în școli și la dezbaterile din plen, de miercuri.

„O uriașă majoritate a votat această lege. A apărut ca o necesitate. Necesitatea de a prezerva inocența minorilor. Sunt chestiuni absolut abominabile, lucruri care nu sunt potrivite pentru copilași”, a susținut, la dezbaterile din plen, senatorul PSD, Titus Corlățean.

„La secțiunea sexualitate, citez „bucuria și plăcerea de a atinge propriul corp, despre masturbarea timpurie”. Dincolo de faptul că suntem persoane mature, personal acest tip de mizerie ca părinte și ca bunic mie îmi generează o reacție profund contra unei astfel de modalități și ideologii neomarxiste de a impune călcarea în picioare a inocenței copiilor noștri”, a spus Corlățean.

Acesta spune că dacă legea ar fi modificată și ar fi introdusă educația sexuală, ar fi încălcate Constituția și tratatele internaționale.

„Dincolo de aspectele ideologice, avem obligații de natură constituțională și tratate internaționale. Protocol la convenția drepturilor omului: art.2 Statul în exercitarea funcțiilor în domeniul educației va respecta dreptul părinților de a asigura educația conform convingerilor religioase și filozofice. Este un drept internațional care este aplicabil și în România”, a susținut Corlățean.

Senatorul USR PLUS Irineu Darău a declarat că la dezbaterile din comisie a constatat „o rigiditate”, pe care a catalogat-o ca fiind „superconservatoare și retrogradă”.

„Noi USR PLUS am venit cu 4 propuneri de amendamente în comisie și am încercat formule de compromis. Dar, votul majoritar a afirmat că nu se vrea educație sexuală nici măcar o dată pe semestru, că nu o putem numi nici așa, că nu o vrem nici din clasa a 5-a, că nu e bine nici să fie predate cursurile de cadre medicale și nici să fie predată doar la liceu. Nimic nu a fost acceptat. Politicienii vor ca până la 18 ani în școală educația sexuală să fie un subiect tabu”, a declarat Darău.

Acesta a prezentat în plen și câteva date care să demonstreze necesitatea unei astfel de legi.

„Avem cel mai mare număr de mame minore din Europa, cea mai tânără bunică din lume, unul din patru tineri din România suferă de o boală cu transmitere sexuală. Aproximativ 700 de mame în fiecare an sub 15 ani, sub 19 ani sunt sute de mame la a treia naștere. E inadmisibil să nu acceptăm ca minimal școala să intre pe această problemă. Cauza este lipsa educației sexuale. Să nu ne temem de prea multă educație sexuală cât timp noi avem zero în școli”, a mai spus Darău.

„Eu îmi încredințez copilul școlii să mi-l educe, e copilul meu și decid dacă informația pe care o primește este cea corectă”, l-a contrat senatorul PSD Lucian Romașcanu.

Senatorul AUR Claudiu Târziu spune că legea are un „interes ideologic” și că „este fals că mamele minore sunt din cauza lipsei educației sexuale”.

„Încercați prin tot felul de acte normative să determinați o schimbare a mentalității. Ne întoarcem în peșteră”, i-a acuzat Târziu pe cei de la USR PLUS.

La plen a luat cuvântul și Diana Șoșoacă, care a spus că „copiii nu au discernământ” și „trebuie apărați”. „A învăța un copil între 0 și 4 ani, conform standardelor privind educația sexuală în Europa, ce e masturbarea, nu cred că v-ar conveni”, a spus Șoșoacă.

Mircea Dăneasa de la AUR a avut o declarație care a stârnit reacții amuzate din plen: „Omul modern are creierul supersexualizat datorită dezvoltării premature a sinapselor sexuale. S-a constatat că atunci când sinapsele sexuale se dezvoltă creierul omului nu mai este apt pentru studiu”.

Spre finalul dezbaterilor, senatorul USR PLUS Ștefan Pălărie a spus că în plen sunt colegi de la alte partide care recunosc importanța introducerii educație sexuale în școli, însă nu vor să susțină demersul din motive politice.

„Sunt aici în sală colegi senatori care mi-au spus: ”eu știu că nu am vorbit cu copiii mei și am greșit, dar nu pot să votez altfel””, a declarat senatorul USR PLUS.

Comisiile din Senat nu au ținut cont de criticile președintelui din cererea de reexaminare

În noiembrie 2020, președintele Klaus Iohannis a cerut reexaminarea în Parlament a legii privind protecția și promovarea drepturilor copilului, prin care Parlamentul a înlocuit termenul de „educație sexuală” cu „educație sanitară” și a condiționat participarea elevilor la ore de acordul scris al părinților. Anterior, legea fusese contestată de președinte și la Curtea Constituțională, însă judecătorii CCR au declarat-o constituțională. Legea nu definește noțiunea de „educație sanitară”, susținea președintele în cererea de reexaminare pe care o trimisese Parlamentului.

Klaus Iohannis critica și eliminarea mențiunii „cel puțin o dată pe semestru” spunând că devine neclar dacă intenția legiuitorului a fost de a transforma materia într-o disciplină predată pe tot parcursul anului școlar sau, dimpotrivă, este eliminată acea garanție că măcar o dată pe semestru elevii vor putea beneficia de programele de educație pentru viață.

De asemenea, președintele susținea că este neclar momentul în care părintele trebuie să își dea acordul pentru predarea educației sanitare și dacă acesta sintagmă cuprinde și programe în vederea prevenirii contractării bolilor cu transmitere sexuală și a gravidității minorelor.

Anterior, legea fusese contestată de președinte și la Curtea Constituțională, însă judecătorii CCR au declarat-o constituțională.

În comisiile de specialitate din Senat s-a luat însă decizia că educația sexuală în școli rămâne în varianta inițială. Se va numi educație sanitară și copiii vor participa la ore numai cu acordul părinților.

Senatorii PNL, PSD și UDMR au votat împotriva modificărilor cerute de președintele Iohannis și în favoarea proiectului așa cum a mers el la promulgare anul trecut. Cei de la USR au venit cu amendamente, însă toate au picat la vot.

Senatul este prima cameră sesizată. Camera Deputaților este cameră decizională.

