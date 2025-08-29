Live TV

Exclusiv Războiul declarațiilor. Ciprian Ciucu îl contrazice pe Daniel Băluță: „Crin Antonescu a fost propunerea PSD la alegerile prezidențiale”

Data publicării:
Ciprian Ciucu.
Ciprian Ciucu.

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu i-a replicat primarului PSD al sectorului 4, Daniel Băluță ,spunând că fostul liberal Crin Antonescu a fost propunerea PSD la alegerile prezidențiale. Reacția vine după ce, joi, Daniel Băluță, favoritul sondajelor în cursa pentru Primăria Capitalei, a spus că PSD a susținut un candidat comun la alegerile prezidențiale și a dat de înțeles „că este rândul” liberalilor să susțină acum un candidat din partea PSD. 

 

Ciprian Ciucu i-a replicat lui Daniel Băluță, care a susținut „că este rândul” liberalilor să susțină acum un candidat din partea PSD, afirmând că fostul lider al PNL, Crin Antonescu a fost propunerea social-democraților pentru alegerile prezidențiale: A fost propunerea PSD din capul locului - noi doar am mers mai departe. A fost propunea domnului Ciolacu si a domnului Hunor, deci poate să o pună în dreptul lor acea susținere”.

S-a demonstrat de curând în această țară că un candidat independent a bătut un candidat al unei coaliții puternice. Încă o dată: noi avem o coaliție de guvernare, nu o coaliție în jurul unui candidat. Am avut o coaliție în jurul unui candidat și el a pierdut. Deci, suntem în altă paradigmă acum, nu suntem în paradigma în care avem o coaliție electorală

Prim-vicepreședintele PNL a adăugat că, „evident discutii putem avea - și chiar sunt de dorit să avem discuții cu PSD, cu USR, cu toată lumea - să vedem dacă se va ajunge la o concluzie, dar, înainte, cel mai important este să avem o dată a alegerilor, respectând legea”.

Reacția vine după ce Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și favoritul sondajelor în cursa pentru Primăria Capitalei, a declarat că își dorește un candidat comun al coaliției la aceste alegeri.

„Suntem în coaliție doar când ne convine, stabilim lucruri doar atunci când ne favorizează. Îmi doresc și eu să văd, așa cum am susținut, am făcut o alianță cu colegii din PNL la alegerile europarlamentare, am susținut un candidat comun la alegerile prezidențiale, cred că este și rândul lor să susțină un candidat comun”, a precizat acesta.

STENOGRAME din ședința PSD. Grindeanu: Nu mă duc să-mi spună Fritz că vrea funcții/ Băluță: Când eram „blocul european" era bine

