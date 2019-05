Războiul mitingurilor. PSD și ALDE au renunțat la adunările de la Focșani, de teama unei confruntări cu PNL, la Iași se anunță proteste anti Dragnea

Deputatul Nicuşor Halici, coordonatorul campaniei electorale a PSD în Vrancea, a anunţat că PSD nu va mai face miting electoral duminică, la Focşani. Liberalii au programat un eveniment electoral în oraș, duminică după amiază. Pentru aceeași zi ceruseră autorizații de miting în același oraș și ALDE și UNPR. Și la Iași se anunță o confruntare, pentru ziua de joi, când PSD a programat un miting care să se suprapună mediatic pe summit-ul Consiliului European de la Sibiu.



"Nu va mai fi miting PSD astăzi (duminică - n.red.) la Focşani. Văd că liberalii se sperie atât de uşor, le e frică de un miting al unui competitor. Îi lăsăm în pace. Noi facem campanie electorală", a declarat, pentru Agerpres, coordonatorul campaniei PSD în Vrancea, deputatul Nicuşor Halici. Duminică dimineaţa, atât liderii ALDE Vrancea cât şi ai UNPR Vrancea au confirmat pentru Agerpres că nici partidele lor nu vor mai face miting electoral în cursul acestei zile, la Focşani. "UNPR nu face niciun miting. Pe noi mai mult ne interesa marşul. Am depus cerere pentru un miting, nu s-a aprobat în comisie marşul şi a doua zi am anunţat că renunţăm la miting. Vom anunţa şi la Jandarmerie", a spus preşedintele UNPR Focşani, Marius Iorga. Vineri, în şedinţa Comisiei de Autorizare a Adunărilor Publice din cadrul primăriei, au fost autorizate pentru duminică nu mai puţin de patru mitinguri electorale la Focşani, ale PNL, PSD, ALDE şi UNPR, la care ar fi trebuit să participe, potrivit organizatorilor, circa 20.000 de persoane. Pentru a evita eventuale conflicte, fiecare partid a primit autorizaţie pentru miting în locaţie fixă, fără permisiunea de a mărşălui prin oraş.



"Comisia de Autorizare a Adunărilor Publice a decis, la sugestia celor de la Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, că aceste deplasări nu ar trebui să aibă loc, tocmai pentru a evita dezordinea şi eventuale conflicte şi fiecare partid să-şi desfăşoare această activitate într-o locaţie bine delimitată şi bine stabilită", a declarat primarul Cristi Misăilă. PNL a anunţat ulterior că orice eveniment neprevăzut care poate apărea în timpul mitingului electoral de duminică nu va fi în responsabilitatea partidului. "PNL Vrancea a luat toate măsurile legale prevăzute de Legea 60/1991, de la voluntari la responsabili de eveniment, stabilire traseu etc, astfel încât mitingul să se desfăşoare în termenii legali prevăzuţi de legislaţie. (...) Orice eveniment neprevăzut care poate apărea, în sensul apariţiei unor susţinători ai altor partide în zona B-dul Independenţei nr. 8 (vizavi de Electrica), nu va fi în responsabilitatea PNL, ci a autorităţilor locale şi a instituţiilor abilitate să asigure ordinea publică", au declarat reprezentanţii PNL Vrancea, într-un comunicat de presă.



Duminică, în municipiul Focşani, pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a manifestărilor electorale, măsurile de ordine şi siguranţă vor fi asigurate de Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău, care recomandă participanţilor să respecte indicaţiile forţelor de ordine şi ale organizatorilor, să nu se prezinte la miting în stare de ebrietate şi să nu aibă asupra lor obiecte interzise.

Intenţia Partidului Social Democrat de a organiza un miting la Iaşi pe 9 mai, de Ziua Europei, zi în care se desfăşoară Summitul UE de la Sibiu, este intens criticată de mai multe organizaţii neguvernamentale, care anunţă prin intermediul reţelelor de socializare că vor organiza proteste. Două mitinguri de protest urmează a fi organizate pe 9 mai în Piaţa Unirii din Iaşi, începând de la ora 15,00, în acelaşi timp în care în acelaşi loc se va desfăşura un miting al Partidului Social Democrat.



Deşi primarul Mihai Chirica a anunţat că pentru data de 9 mai a autorizat doar mitingul PSD, tinerii şi cei care reprezintă societatea civilă se mobilizează prin intermediul reţelelor de socializare. "Dragnea şi PSD au anunţat că vor să organizeze un miting de 40.000 de persoane la Iaşi, chiar în ziua summit-ului UE de la Sibiu. Probabil, Dragnea vrea să îşi ia revanşa pentru faptul că în urmă cu două săptămâni a fost huiduit şi apostrofat de câteva sute de oameni. Pe 9 Mai, începând cu ora 15,00, ne strângem în Piaţa Unirii din Iaşi să arătăm că Iaşiul nu e roşu, Iaşiul nu e PSD, şi că Iaşiul merită mai mult decât PSD! România merită mai mult decât PSD!", au postat pe Facebook iniţiatorii protestului "Iaşul merită mai mult DECÂT PSD".



Un alt miting de protest se anunţă a fi organizat tot în Piaţa Unirii, simultan cu mitingul PSD. "După fuga ruşinoasă din 20 aprilie de la Iaşi, Liviu Dragnea îşi doreşte foarte mult să-şi ia revanşa în capitala istorică a Moldovei. Baia de mulţime la care a visat pentru a-şi arăta şi consolida puterea nu a ieşit cum şi-a dorit, iar el nu poate accepta că Moldova se revoltă. Judeţele Moldovei sunt cele mai sărace şi subdezvoltate judeţe ale României. Este regiunea unde nu s-a construit nici un petic de autostradă care să o lege de restul ţării. Mult-promisul spital regional nu există nici măcar pe hârtie, şcolile sunt focare de hepatită, iar copiii mor înecaţi în haznale. După actul ratat din 20 aprilie şi umilinţa aplicată de ieşeni, PSD vine cu întăriri şi noi discursuri în ritm de fanfară. A hotărât să confişte Ziua Europei, o zi în care românii sărbătoresc adevăratele valori pe care se fondează aceasta: democraţie, libertate de exprimare şi stat de drept. Vino să îi spunem că vremea lui a trecut. Ne apărăm oraşul şi Moldova!", au transmis, printr-un mesaj pe Facebook, iniţiatorii protestului "Euro. Pa, Nimicule".



Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Maricel Popa, care este şi liderul PSD Iaşi, a anunţat că Ziua Europei va fi marcată cu un spectacol în aer liber, la eveniment fiind invitaţi să participe şi membrii conducerii centrale a partidului. Anunţul a fost făcut după ce pe 20 aprilie, în timpul ultimei vizite făcute la Iaşi pentru a participa la Conferinţa de alegeri a organizaţiei judeţene a PSD, deşi a fost huiduit de câteva sute de protestatari, Liviu Dragnea declara că va reveni pe 9 mai pentru a lua parte la un miting organizat de PSD.

Sursa Agerpres

