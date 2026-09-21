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Video Reacția AUR, după acțiunea DIICOT: „Este încă un pas, încă un exemplu similar de dictatură. Nu ne dezicem de Călin Georgescu”

Data actualizării: Data publicării:
2025-05-18-7003
George Simion și Călin Georgescu, la vot, duminică 18 mai 2025. Foto: Inquam Photos / George Calin
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Din articol
Ce spune despre aparatul de bruiaj găsit în mașina lui Georgescu „Nu cred că acestea sunt lucrurile care îi interesează pe români cel mai mult” AUR, în continuare alături de Călin Georgescu

Deputatul AUR Ștefăniță-Alin Avrămescu spune că formațiunea nu se dezice de Călin Georgescu și va rămâne alături de acesta, în contextul anchetei DIICOT. El a criticat ceea ce a numit „abuzuri” și a susținut că, după anularea alegerilor prezidențiale, „nu știe dacă mai putem vorbi despre o democrație” în România. Întrebat despre aparatul de bruiaj găsit în mașina lui Georgescu, Avrămescu a respins speculațiile și a cerut ca discuția publică să se concentreze asupra crizei politice.

Întrebat dacă știa despre existența dosarului în care este vizat Călin Georgescu, înainte ca informațiile să fie făcute publice, Avrămescu a spus că nu știa, dar că apariția rapidă a informațiilor în presă se înscrie, în opinia sa, în seria acțiunilor desfășurate în cazul lui Georgescu.

„Se înscrie în linia acțiunilor care au fost de-a lungul timpului în ceea ce-l privește pe domnul Călin Georgescu. Rămânem alături de dumnealui, așa cum am spus,”, a declarat Ștefăniță-Alin Avrămescu.

Întrebat despre mesajul transmis de liderul AUR George Simion, care a acuzat „abuzuri” și a afirmat că „România este o dictatură”, deputatul AUR a explicat de ce consideră că aceste două noțiuni sunt relevante în cazul lui Călin Georgescu.

„Păi, dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în ultimii doi ani de zile, vedem modalitatea în care s-a acționat în privința domnului Georgescu, dar și modalitatea în care s-a acționat la nivel guvernamental... avem explicația pentru cele două, pentru cei doi termeni”, a spus Avrămescu. „Pe partea de abuz l-am văzut pe Călin Georgescu, care a fost târât săptămână de săptămână la Parchet, la audieri, la control judiciar și așa mai departe. Acum, ce se întâmplă este încă un pas, să spunem așa, încă un exemplu similar de dictatură”.

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Deputatul AUR a criticat și anularea alegerilor prezidențiale din 2024 și interzicerea unor candidaturi, susținând că aceste situații ridică semne de întrebare cu privire la starea democrației din România.

„Noi spunem foarte clar că din 2024, din decembrie, nu știu dacă putem să mai vorbim despre o democrație în România.... o țară în care se anulează alegerile, se anulează votul a milioane de români. O țară în care se interzic candidați... Nu știu dacă o putem numi democrație”, a afirmat deputatul AUR.

Ce spune despre aparatul de bruiaj găsit în mașina lui Georgescu

Avrămescu a fost întrebat și despre informațiile potrivit cărora anchetatorii ar fi găsit un aparat de bruiaj în mașina lui Călin Georgescu. Potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres, în autoturism ar fi fost găsit un astfel de dispozitiv, despre care anchetatorii susțin că poate bloca ascultarea și înregistrarea convorbirilor.

Deputatul AUR a evitat să speculeze asupra motivului pentru care un astfel de dispozitiv s-ar fi aflat în mașină.

„Pe dumneavoastră vă întreabă cineva dacă aveți o roată de rezervă, un cric sau alte materiale în mașină? Deci fiecare răspunde pentru ceea ce are în mașina lui și aduce explicații. Noi nu știm toate aceste detalii”, a spus Avrămescu.

Întrebat dacă el și-ar pune un aparat de bruiaj în mașină, deputatul AUR a răspuns: „Dacă îl comanzi de undeva, probabil trebuie să-l transporți cu ceva, cu o mașină? Nu?”

Avrămescu a respins apoi ideea de a construi scenarii în jurul descoperirii aparatului.

„Vreți acum să speculăm, să facem tot felul de scenarii. Putem, dar nu de scenarită are nevoie România. Nu de genul acesta de abordări. Dar de ce avea aia? De ce făcea toate alea? Scenarii. Tot felul de discuții de genul acesta putem să le facem, dar discuții din astea, de felul acesta, de șuetă, nu cred că ar trebui să ne preocupe la ora actuală”, a declarat deputatul AUR.

„Nu cred că acestea sunt lucrurile care îi interesează pe români cel mai mult”

Deputatul AUR a susținut că atenția publică ar trebui să fie concentrată asupra crizei politice și a viitorului guvernului, nu asupra obiectelor găsite în mașina lui Călin Georgescu.

„Ar trebui să ne preocupe însă, în mod real, criza pe care o parcurgem, situația pe care o avem în momentul de față, cu o criză politică despre care - ce să vezi?! - nu se vorbește, dar se vorbește, în schimb, despre cazul Călin Georgescu”, a spus Avrămescu. „Nu se vorbește despre un program de guvernare, nu se vorbește despre o soluție pentru a pune capăt crizei politice, dar suntem mai interesați de ce are Călin Georgescu un aparat de bruiaj în mașină. Adică, mă scuzați, nu cred că astea sunt subiectele cu adevărat relevante pentru oameni și nu cred că acestea sunt lucrurile care îi interesează pe români cel mai mult”, a afirmat deputatul AUR.

Avrămescu a cerut ca și celelalte partide să explice cum văd soluționarea crizei politice.

„Haideți să le cerem și celor de la PNL, de la PSD, de la USR explicații cu privire la criza politică. Haideți să vorbim despre lucrurile care cu adevărat contează”, a declarat acesta.

AUR, în continuare alături de Călin Georgescu

Întrebat dacă Călin Georgescu mai poate fi propus vreodată de AUR pentru funcția de premier, în contextul dosarelor în care este vizat, Avrămescu a reafirmat poziția partidului.

„AUR nu s-a dezis și nu se dezice de Călin Georgescu. În momentul de față vedem acuzații, dar cred că un profesor poate să explice mai bine ce înseamnă prezumția de nevinovăție. Nu avem nicio condamnare, nu avem niciun fel de situație de acest gen. Nu ne-am dezis și nu ne vom dezice. Suntem alături de Călin Georgescu în toate aceste încercări pe care le parcurgem”, a spus deputatul AUR.

Călin Georgescu a fost ridicat luni din trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde procurorii au efectuat percheziții. DIICOT a anunțat că a pus în aplicare cinci mandate de percheziție într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Citește și: Banii afaceristului păgubit de Georgescu ar fi ajuns în conturile unei entități anchetate în SUA și care are conexiuni cu Rusia (surse)

Editor : C.A.

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