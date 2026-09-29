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Reacția AUR după arestarea preventivă a lui Călin Georgescu. „Poziția noastră rămâne neschimbată”

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george simion si calin georgescu fac declaratii
George Simion și Călin Georgescu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Partidul AUR anunță marți seară că „rămâne alături de Călin Georgescu”, după decizia Curții de Apel de arestare preventivă a fostului candidat la prezidențiale, pentru dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu de 1 milion de euro. 

„AUR rămâne alături de Călin Georgescu 

Arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu, decisă astăzi de Curtea de Apel București, nu schimbă poziția noastră: prezumția de nevinovăție, dreptul la apărare și un proces corect trebuie respectate indiferent de numele celui aflat în fața justiției.  

Arestarea preventivă este o măsură procesuală, nu o condamnare, iar folosirea unui asemenea caz pentru reglări de conturi sau presiuni politice ar fi de neacceptat într-un stat democratic.  

Dacă cineva își imaginează că acest moment poate fi folosit pentru a intimida AUR sau pentru a obține voturile necesare învestirii Guvernului Mureșan, se înșală. Poziția noastră rămâne neschimbată: nu vom vota un guvern din care nu facem parte și nu ne vom negocia convingerile sub presiune.  

Suntem alături de Călin Georgescu și, dincolo de persoana sa, apărăm un principiu care trebuie să îi protejeze pe toți românii: nimeni nu este vinovat înaintea unei hotărâri definitive de condamnare”, arată mesajul AUR publicat pe Facebook.

Curtea de Apel Bucureşti a admis marţi contestaţia procurorilor DIICOT şi a decis ca Călin Georgescu și afaceristul Ionel Rusen să fie arestați preventiv pentru 30 de zile, în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidenţiale este acuzat că ar fi înşelat un alt om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro. Doi judecători de la Curtea de Apel nu s-au pus de acord asupra deciziei, așa că au cerut complet de divergență.

Editor : Alexandru Costea

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