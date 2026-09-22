AUR susține, într-o reacție pentru Digi24, că dosarul în care Călin Georgescu și Ionel Rusen sunt cercetați este parte a unui „proces politic” și afirmă că nu se va dezice de fostul candidat la alegerile prezidențiale. Reacția partidului, al cărui lider, George Simion, este menționat de Georgescu în interceptarea respectivă, vine după apariția unor informații despre discuția în care fostul candidat i-ar fi explicat lui Rusen care a fost „misiunea” sa.

„Aceasta e dovada precisă că avem de-a face cu un proces politic. Care sunt probele de la dosar pentru care a fost arestat domnul Georgescu, refuzul nostru de a vota noul guvern și această interceptare veche de peste un an care ar dovedi o intenție de fugă? Nu cădem în capcana sistemului și nu ne dezicem de Călin Georgescu, am fost alături de el în toate încercările pe care le-a avut în ultimul an. Și domnul Simion a fost, este și va rămâne alături de domnia sa, considerăm acest nou dosar ca parte a loviturii de stat”, a transmis AUR, marți, pentru Digi24.

Reacția partidului vine după ce, potrivit unor surse judiciare citate de Digi24.ro, procurorii ar fi interceptat mai multe discuții purtate de Călin Georgescu și Ionel Rusen în mașinile celor doi, pe parcursul anului 2025.

Una dintre discuții ar fi avut loc pe 25 mai 2025, în mașina lui Ionel Rusen. În cadrul acesteia, Georgescu i-ar fi spus lui Rusen: „Misiunea mea a fost să deconspir tot. Tot sistemul! Inclusiv pe Simion la final”.

Ulterior, fostul candidat ar fi afirmat că „toți s-au devoalat” și că are „poporul în spate”, făcând referire la partidele politice.

Călin Georgescu și Ionel Rusen urmează să afle marți dacă vor fi arestați preventiv în dosarul DIICOT.

Editor : C.S.