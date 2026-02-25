Ministra Mediului Diana Buzoianu a declarat, miercuri seară la Digi24, despre numirea lui Viorel Salvador Caragea de către ministrul Economiei, Irineu Darău, ca administrator special al fabricii de armament UM Sadu, din județul Gorj, că este vorba despre o poziție cu atribuții limitate și că are încredere că evaluarea a fost făcută pe baza experienței profesionale a acestuia. Numirea a stârnit controverse, în contextul trecutului politic al lui Caragea, membru în USR pentru o zi, ulterior trecut la AUR, formațiune din care a spus în 2024 că a plecat pentru că nu l-a plăcut pe George Simion.

„Sunt două lucruri diferite. Administrator este una, administrator special este alta și alta este compania. Asta trebuie să fie știut de către toată lumea. Fabrica în momentul de față este condusă în continuare de un director și de către un Consiliu de administrație. Director special are niște atribuții limitate, din câte înțeleg eu în această etapă, care trebuie să urmărească realizarea unor proceduri în cazul de faliment, dacă nu mă înșel, al acestei al acestei fabrici. Deci nu este administrator, este administrator special”, a declarat Diana Buzoianu, întrebată despre această numire făcută de colegul ei de partid, ministrul Economiei Irineu Darău, miercuri seară la Digi24.

Chestionată dacă ar fi luat aceeași decizie în locul ministrului Economiei, ministra Mediului a răspuns: „Eu nu pot să fiu în locul domnului Darău, dar ce pot să spun este că sunt ferm convinsă că domnul Darău va evalua foarte clar activitatea tuturor oamenilor pe care îi numește”.

„Deci, repet, dacă au fost luate în considerare experiența obținută de acest domn și a reieșit că sunt îndeplinite toate condițiile, eu sunt ferm convinsă că domnul Darău va analiza foarte atent toate numirile pe care le face, ca să vadă ulterior dacă sunt sau nu sunt realizate activitățile care trebuie să fie întreprinse. Asta este încrederea mea”, a completat ea.

„Este administrator special, atenție”

La întrebarea de ce ministrul Economiei ar face „experimentul” de a numi și abia apoi a analiza, Diana Buzoianu a replicat: „Este un om care are 25 de ani experiență în zona de poliție”.

„Este un om care a avut un flagrant și care a reușit să aresteze niște oameni corupți care furau de acolo, care exact din acea fabrică furau. Este administrator special, atenție. Și înțeleg de la dumneavoastră că are un doctorat în drept. Eu mai mult de atâtea nu știu, dar pe aceste informații, dacă acest om va fi evaluat și va reieși că în perioada următoare va face o treabă mult mai bună decât cine a fost anterior pus. (...) Eu sunt ferm convinsă că domnul Darău va face această analiză”, a adăugat ea.

„Eu nu pot să fac toată această analiză pentru că nu a fost decizia la mine, dar din informațiile pe care le-ați dat chiar dumneavoastră aici, pare că este un om care are curajul să se lupte împotriva oamenilor care fură și pare că este un om care are studii de doctorat”, a mai subliniat Buzoianu.

Referiri la USR și precedentul de la Garda Forestieră

În contextul în care Clotilde Armand a cerut excluderea acestuia din USR, ministra Mediului a spus că „este dreptul dumneaei și oricum înțeleg că domnul a fost o zi”.

„Eu nu o să pot să fac acuma un rechizitoriu pentru fiecare numire care este făcută. Ce pot să spun este că am încredere, pentru că toate faptele, tot istoricul de fapte al tuturor oamenilor care au fost puși de către USR și o să vă dau uitați un exemplu, ca să-mi fie mai simplu că pot să aduc pe tărâmul cunoștințelor pe care le am eu expres - Pe zona de mediu, am numit la Garda Forestieră un inspector general, pe Florin George Gârbacea și am fost imediat acuzată că era prea userist, ca să zicem așa. Și ce să vedeți? În prima lună în care domnul Gârbacea a fost acolo, în prima lună de mandat, a reușit să arate să scoată la iveală lemn tăiat ilegal și prejudicii identificate undeva la 30%, cât au fost identificate în tot anul într-o singură lună”, a mai explicat Buzoianu.

Ea a vorbit despre numirile unor oameni care au fost contestați, însă care ulterior au livrat rezltate.

„Ce vreau să zic cu asta este că avem un istoric de miniștri și un istoric de numiri destul de amplu în care numirile propuse de noi au fost de-a lungul timpului contestate. Dar dacă te uiți pe rezultatele ulterioare ale oamenilor care au fost atât de aspru contestați, în momentul în care au fost numiți, vezi că obiectiv au livrat rezultate și asta este tot ceea ce spun și în cazul acesta. Eu nu știu exact toate criteriile care au fost analizate, pentru că nu am tot dosarul și nu am tot CV-ul”, a subliniat ea.

Legături politice și criterii de numire

Întrebată despre informațiile potrivit cărora acesta s-ar cunoaște din copilărie cu ministrul Apărării, Radu Miruță, tot din USR, Diana Buzoianu a răspuns: „N-am cum să confirm sau să infirm acest lucru”.

După ce i-a fost transmis că ministrul Apărării Radu Miruță nu a dorit să intre în dialog pe acest subiect, Buzoianu a adăugat: „Nu am aceste informații, dar vă repet, am avut foarte multe numiri de-a lungul timpului care au fost contestate și apoi, dacă te uiți pe rezultate, vezi rezultatele obiective”.

„Voi fi prima care va contesta numirile în momentul în care, să zicem, într-o lună de zile, oamenii respectivi nu vor livra. Și da, atunci nu vor trebui să mai fie în continuare acolo. Eu am niște standarde care sunt identic aplicate pentru absolut toată lumea. Toate numirile pe care le-am făcut, se poate urmări foarte clar ce criterii am aplicat. Bineînțeles că reprezint și partidul.

Ce vreau să spun și am văzut-o efectiv la numiri făcute de mine personal. Oameni care au fost contestați cu aceleași argumente, linșați public, că n-aveau experiență. De fapt ei aveau experiență. Eu vorbesc despre experiența cu numirile pe care eu le-am făcut și apoi a reieșit faptul că oamenii au livrat rezultate, rezultatele de care respectivele instituții aveau nevoie”, a mai punctat ea.

În contextul discuției despre numirile politice din administrație, Diana Buzoianu a precizat că „nu toți facem asta, pentru că devine foarte dificil tocmai să arătăm că există niște standarde și niște criterii care sunt îndeplinite de anumite persoane care vor să facă o politică altfel, vor să numească oameni, altfel, cu CV-uri reale, cu rezultate reale”.

„Deci, nu suntem toți la fel. Nnu putem să fim toți băgați în aceeași găleată. Suntem unii oameni care în ultimele luni de zile am arătat că se pot face și altfel lucrurile în instituții”, a conchis Diana Buzoianu.

