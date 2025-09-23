Reacția Dianei Șoșoacă după ce nu s-a prezentat astăzi la Parchetul General. Mesajul eurodeputatei pentru procurori

Diana Șoșoacă le-a transmis procurorilor că nu a putut fi prezentă astăzi la ora 12.00, la Parchetul General, deoarece se află la Bruxelles, iar avocatul ei nu este în țară. Președinta SOS România a adăugat că nu s-a sustras niciodată de la nicio anchetă și nici nu o va face, însă nu va accepta „ca justiția să fie transformată în bâtă politică” împotriva ei și a partidului pe care îl conduce.

Reacția vine după ce Parchetul General a cerut ridicarea imunității Dianei Șoșoacă, ea fiind citată marți, în calitate de suspect, la Parchetul General, într-un dosar deschis pentru 11 infracțiuni. Europarlamentara este acuzată de propagandă legionară, cultul criminalilor de război și alte infracțiuni cu violență. Procurorii i-au transmis că dacă nu se prezintă există posibilitatea să fie adusă cu mandat.

„Astăzi, 23 septembrie 2025, am fost citată la Parchetul General, în Dosarul nr. 336/76/P/2021, ca suspect. O încercare jalnică de a mă intimida și reduce la tăcere! Am transmis în scris procurorilor că nu pot fi prezentă azi la ora 12:00, deoarece mă aflu la Bruxelles, la Parlamentul European, unde reprezint România în cele mai înalte foruri politice și diplomatice. În plus, avocatul meu se află în afara țării. Dreptul meu la apărare este sfânt și nu poate fi călcat în picioare după bunul plac al unor procurori!

În loc să respecte Constituția și legile acestei țări, se aruncă pe piață amenințarea unui mandat de aducere, o măsură abuzivă, ilegală și scandaloasă, menită să dea bine la televizor și să justifice execuțiile publice comandate politic”, a precizat Diana Șoșoacă, într-un comunicat de presă.

Șoșoacă a mai spus că vrea să fie foarte clar: „nu m-am sustras niciodată de la nicio anchetă și nu o voi face vreodată. Dar nu accept și nu voi accepta ca justiția să fie transformată în bâtă politică împotriva mea și împotriva partidului pe care îl conduc, S.O.S. România!”.

„Amenințările voastre nu mă sperie! Nu o să mă aduceți în cătușe, pentru că nu am furat, nu am mințit și nu am trădat România! Cei care se tem de adevăr vor să mă reducă la tăcere pentru că spun lucrurilor pe nume”, a completat ea.

Aceasta le-a transmis public procurorilor „și celor care trag sforile din umbră: nu veți reuși!”

„Nu puteți să mă opriți nici prin dosare fabricate, nici prin amenințări, nici prin hărțuire! România și Europa trebuie să afle cât de departe merge mafia politică și instituțională din țara noastră! S.O.S. România va denunța aceste abuzuri peste tot, în țară și în afara țării, iar adevărul va ieși la lumină”, a conchis eurodeputata.

Editor : Ana Petrescu