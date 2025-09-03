Reacția Guvernului României după vizita lui Dăncilă și Năstase în China: „Nu au reprezentat Executivul”

Guvernul României transmite, într-un răspuns pentru Digi24.ro, că Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, foști premieri, nu au reprezentat Executivul în vizita efectuată în China, cu ocazia grandioasei parade militare organizate la Beijing. De asemenea, purtătoarea de cuvânt a Guvernului susține că la Palatul Victoria nu a fost primită vreo invitație din partea Chinei.

„Nu am primit vreo invitație la Guvern. De la ambasada noastră nu a mers nimeni. Din câte cunosc, nu a mers niciun oficial din București. Doamna Dăncilă și domnul Năstase nu au reprezentat guvernul României”, a transmis purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, pentru Digi24.ro.

Anterior, Oana Țoiu a declarat că „România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care stau onorați în poză lângă Putin astăzi”.

Ministra Afacerilor Externe a declarat miercuri, pentru Digi24, că ambasada României în China a primit o invitație oficială, însă nimeni nu a participat, deoarece membrii Guvernului se delimitează de „practicile lui Vladimir Putin” și „nu putem în același timp să avem reprezentanți oficiali care stau în poză cu dumnealui”.

O reacție a avut și fostul premier Adrian Năstase. Acesta susține că a participat în calitate de fost demnitar „și deci de persoană particulară”.

Citește și: Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un