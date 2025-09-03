Live TV

Reacția Guvernului României după vizita lui Dăncilă și Năstase în China: „Nu au reprezentat Executivul”

Andreea Ghiorghe Data publicării:
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Guvernul României, sala Muntenia din Palatul Victoria, Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Guvernul României transmite, într-un răspuns pentru Digi24.ro, că Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, foști premieri, nu au reprezentat Executivul în vizita efectuată în China, cu ocazia grandioasei parade militare organizate la Beijing. De asemenea, purtătoarea de cuvânt a Guvernului susține că la Palatul Victoria nu a fost primită vreo invitație din partea Chinei. 

„Nu am primit vreo invitație la Guvern. De la ambasada noastră nu a mers nimeni. Din câte cunosc, nu a mers niciun oficial din București. Doamna Dăncilă și domnul Năstase nu au reprezentat guvernul României”, a transmis purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, pentru Digi24.ro. 

Anterior, Oana Țoiu a declarat că „România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care stau onorați în poză lângă Putin astăzi”.

Ministra Afacerilor Externe a declarat miercuri, pentru Digi24, că ambasada României în China a primit o invitație oficială, însă nimeni nu a participat, deoarece membrii Guvernului se delimitează de „practicile lui Vladimir Putin” și „nu putem în același timp să avem reprezentanți oficiali care stau în poză cu dumnealui”.

O reacție a avut și fostul premier Adrian Năstase. Acesta susține că a participat în calitate de fost demnitar „și deci de persoană particulară”.

Citește și: Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
1
Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia. „Situația...
trenul lui kim jong un
2
Detalii despre cum călătorește Kim Jong-un în China. Trenul lent din Coreea de Nord care...
avion
3
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să...
Institutul „Marius Nasta” nu mai primește urgențe: pavilion închis după ce au fost descoperite ploșnițe.
4
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți...
radu miruta ministrul economiei
5
Miruță: România nu mai are bani pentru a acoperi toate nevoile, vinovații îi știe orice...
"Telenovela" se încheie! Ianis Hagi a ajuns în oraș și semnează: "A acceptat transferul"
Digi Sport
"Telenovela" se încheie! Ianis Hagi a ajuns în oraș și semnează: "A acceptat transferul"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan, președintele României.
Ce a spus Nicuşor Dan despre prezența foștilor premieri Adrian...
BUCURESTI - USR - PMB - 16 OCT 2024
Lasconi, atac la Nicușor Dan pe tema primăriilor: „După ce am avut 10...
dragos pislaru face declaratii
Training de lux pentru 30 de angajați ai MIPE. 7 dintre ei au plecat...
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 23 OCT 2024
Adrian Câciu (PSD) critică amenințările lui Ilie Bolojan cu demisia...
Ultimele știri
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul pentru Oana Țoiu
Femeia din Prahova bătută pe stradă şi lovită cu maşina de amant a murit la spital
Belgia anunță cele două condiții pentru a recunoaște statul Palestina
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
adrian nastase la beijing
Prima reacție a lui Adrian Năstase după ce s-a pozat, la Beijing, cu dictatorii lumii
N14 GRINDEANU MASCUL COALITIE-SINCRON25082025_01732
Grindeanu, despre vizita lui Năstase și Dăncilă în China: Este opțiunea lor personală, nu de partid
PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului într-o singură zi. Ședința-maraton pentru dezbateri și vot ar putea avea loc sâmbătă
adrian nastase da mana cu xi jinping
Oana Țoiu, reacție după ce Năstase s-a pozat cu dictatorii lumii: România nu este reprezentată de politicieni care se aşază lângă Putin
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele 3 zodii care vor câștiga mai mulți bani la locul de muncă până la finalul lui 2025
Cancan
România, lovită de talveg! Fenomenul meteo sever aduce precipitații și grindină în țara noastră
Fanatik.ro
Nicușor Dan, amendat pentru refuzul de a semna acte. Primul proces pierdut ca președinte în funcție
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
Câți bani a primit Vladislav Blănuță la semnătură de la Dinamo Kiev și suma colosală pe care o va încasa în...
Adevărul
Ucraina își redefinește securitatea: în locul garanțiilor occidentale – o armată puternică și capacitate...
Playtech
Care este cea mai deşteaptă pasăre din lume? Dansează pe ritm, numără şi are inteligenţa unui copil de 3 ani
Digi FM
Contribuția la Pilonul 2 de pensii. Ce sumă plătește anual un angajat
Digi Sport
David Popovici s-a întâlnit cu omul pe care îl căuta de aproape o lună, să-l cinstească: "M-a găsit!"
Pro FM
Momentul în care o mamă îi explică fiicei sale de șase ani că nu va fi invitată la nunta lui Taylor Swift...
Film Now
Salma Hayek, 59 de ani serbați în costum de baie, cu un cocktail în mână, pe barcă: "Încă dansez. Vă...
Adevarul
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână”. Simptome...
Newsweek
Când se dau pensiile, alocații, indemnizații în septembrie? Ce schimbări sunt la plățile sociale?
Digi FM
Detalii cutremurătoare în cazul copilului înecat la Timișoara. Educatoarea plecase să-și ia o cafea, iar...
Digi World
Arheologii au scos la iveală în deșertul Egiptului o descoperire de valoare și secrete vechi de peste 1.500...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Dwayne Johnson, mai slab ca niciodată. Val de reacții după apariția actorului la Veneția: „De cât timp n-a...
UTV
Mădălina Ghenea, a întors toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Presa din Italia a...