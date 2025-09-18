Reacția Ioanei Dogioiu în scandalul plafonării preţurilor: „Un purtător de cuvânt nu vorbeşte fără mandat. Nu o să îmi cer scuze”

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat, joi, că a avut mandat pentru declaraţiile privind plafonarea adaosului comercial la alimente, menţionând că nu intenţionează să îşi ceară scuze sau să intre în dispută cu vreun lider politic.

„Un purtător de cuvânt nu exprimă opinii personale, ci vorbeşte având în spate un mandat din partea premierului României. Nu intenţionez să fac niciun fel de alte comentarii. Nu intenţionez să intru în niciun fel de dispută, cu niciun lider de partid. Este o chestiune principială şi general valabilă. Poziţiile mele, de când am preluat această funcţie, nu au făcut niciodată excepţie de la această regulă. Nu am opinii personale. Am mandat pentru fiecare declaraţie”, a afirmat Dogioiu, într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria, după şedinţa săptămânală a Guvernului.

Ea a menţionat că nu va face alte declaraţii pe acest subiect şi a subliniat că un purtător de cuvânt nu vorbeşte „niciodată” fără a avea un mandat în acest sens.

„Un purtător de cuvânt nu vorbeşte niciodată - iar declaraţiile mele nu au făcut excepţie - fără a avea mandat. Altă declaraţie nu voi face pe această temă. Nu intru în dispută cu niciun lider politic şi nu intenţionez să îmi cer scuze pentru nimic”, a spus Dogioiu, citată de Agerpres.

Ioana Dogioiu a amintit că prelungirea de trei luni pentru plafonarea preţurilor la alimentele de bază a fost adoptată în şedinţa de Guvern din 27 iunie, aceasta fiind una dintre primele şedinţe după învestirea Cabinetului.

Ea a adăugat că stenograma şedinţei Executivului este un document clasificat, statut care nu poate fi modificat decât în baza unei hotărâri de Guvern.

„Tot ce se discută în cadrul şedinţelor de Guvern este înregistrat şi se află în stenograme. (...) Mâine dimineaţă, premierul va avea o întâlnire pe tema preţurilor produselor de bază cu reprezentanţii retailerilor şi dacă, în urma acestor discuţii şi a altor discuţii politice care ar putea avea loc în continuare, vor apărea decizii ale premierului şi ale Guvernului, vi le voi comunica”, a transmis Dogioiu.

Deputatul PSD Adrian Câciu a declarat în urmă cu câteva zile că în coaliţia de guvernare nu există nicio decizie cu privire la plafonarea adaosului comercial la alimente. El a susţinut că purtătorul de cuvânt al Guvernului "ar trebui să-şi ceară scuze".

"Doamna Dogioiu ar trebui să îşi ceară scuze public! Iar pe viitor să nu mai vorbească în afara fişei postului! Pe lângă faptul că a fost contrazisă de lideri ai coaliţiei de guvernare, dar şi de miniştri din Guvern (a se vedea declaraţia lui Miruţă), doamna Dogioiu a vorbit despre coaliţia de guvernare, for în care nu are niciun rol. Domnia sa este purtător de cuvânt al Guvernului! Punct! Nu poate vorbi decât în numele Guvernului! Nu poate vorbi nici măcar în numele lui Ilie Bolojan în calitatea sa de membru/lider al coaliţiei. Doamna Dogioiu poate vorbi de Bolojan decât în calitatea acestuia de premier. Orice spune doamna Dogioiu despre coaliţia de guvernare nu are valoare pentru că nu este purtător de cuvânt al coaliţiei. În coaliţie nu există nicio decizie luată cu privire la continuarea sau nu a măsurii de plafonare a adaosului comercial la alimente!", a scris Câciu, pe Facebook.

