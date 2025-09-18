Live TV

Reacția Ioanei Dogioiu în scandalul plafonării preţurilor: „Un purtător de cuvânt nu vorbeşte fără mandat. Nu o să îmi cer scuze”

Data publicării:
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu Foto: Inquam Photos / Malina Norocea

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a explicat, joi, că a avut mandat pentru declaraţiile privind plafonarea adaosului comercial la alimente, menţionând că nu intenţionează să îşi ceară scuze sau să intre în dispută cu vreun lider politic.

„Un purtător de cuvânt nu exprimă opinii personale, ci vorbeşte având în spate un mandat din partea premierului României. Nu intenţionez să fac niciun fel de alte comentarii. Nu intenţionez să intru în niciun fel de dispută, cu niciun lider de partid. Este o chestiune principială şi general valabilă. Poziţiile mele, de când am preluat această funcţie, nu au făcut niciodată excepţie de la această regulă. Nu am opinii personale. Am mandat pentru fiecare declaraţie”, a afirmat Dogioiu, într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria, după şedinţa săptămânală a Guvernului.

Ea a menţionat că nu va face alte declaraţii pe acest subiect şi a subliniat că un purtător de cuvânt nu vorbeşte „niciodată” fără a avea un mandat în acest sens.

„Un purtător de cuvânt nu vorbeşte niciodată - iar declaraţiile mele nu au făcut excepţie - fără a avea mandat. Altă declaraţie nu voi face pe această temă. Nu intru în dispută cu niciun lider politic şi nu intenţionez să îmi cer scuze pentru nimic”, a spus Dogioiu, citată de Agerpres.

Ioana Dogioiu a amintit că prelungirea de trei luni pentru plafonarea preţurilor la alimentele de bază a fost adoptată în şedinţa de Guvern din 27 iunie, aceasta fiind una dintre primele şedinţe după învestirea Cabinetului.

Ea a adăugat că stenograma şedinţei Executivului este un document clasificat, statut care nu poate fi modificat decât în baza unei hotărâri de Guvern.

„Tot ce se discută în cadrul şedinţelor de Guvern este înregistrat şi se află în stenograme. (...) Mâine dimineaţă, premierul va avea o întâlnire pe tema preţurilor produselor de bază cu reprezentanţii retailerilor şi dacă, în urma acestor discuţii şi a altor discuţii politice care ar putea avea loc în continuare, vor apărea decizii ale premierului şi ale Guvernului, vi le voi comunica”, a transmis Dogioiu.

Deputatul PSD Adrian Câciu a declarat în urmă cu câteva zile că în coaliţia de guvernare nu există nicio decizie cu privire la plafonarea adaosului comercial la alimente. El a susţinut că purtătorul de cuvânt al Guvernului "ar trebui să-şi ceară scuze".

"Doamna Dogioiu ar trebui să îşi ceară scuze public! Iar pe viitor să nu mai vorbească în afara fişei postului! Pe lângă faptul că a fost contrazisă de lideri ai coaliţiei de guvernare, dar şi de miniştri din Guvern (a se vedea declaraţia lui Miruţă), doamna Dogioiu a vorbit despre coaliţia de guvernare, for în care nu are niciun rol. Domnia sa este purtător de cuvânt al Guvernului! Punct! Nu poate vorbi decât în numele Guvernului! Nu poate vorbi nici măcar în numele lui Ilie Bolojan în calitatea sa de membru/lider al coaliţiei. Doamna Dogioiu poate vorbi de Bolojan decât în calitatea acestuia de premier. Orice spune doamna Dogioiu despre coaliţia de guvernare nu are valoare pentru că nu este purtător de cuvânt al coaliţiei. În coaliţie nu există nicio decizie luată cu privire la continuarea sau nu a măsurii de plafonare a adaosului comercial la alimente!", a scris Câciu, pe Facebook.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din...
cladire_lovita_drone
2
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
florin barbu la o sedinta
3
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3...
Jan Marsalek in Moscow
4
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan...
adriana stoicescu
5
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei...
Au bătut palma și Leo Messi semnează! Lovitură de proporții în fotbalul mondial
Digi Sport
Au bătut palma și Leo Messi semnează! Lovitură de proporții în fotbalul mondial
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
guvern
Bani pentru Sănătate tăiați din PNRR. Spitale din București...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Angajații Guvernului spun că șeful Cancelariei lui Bolojan le-a cerut...
Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.
Prețurile care au crescut cel mai mult după majorarea TVA. Chirițoiu...
kelemen hunor face declaratii
Kelemen Hunor vrea ca plafonarea la adaosul comercial să fie...
Ultimele știri
Prima reacție a avocatului lui Plahotniuc, după ce extrădarea acestuia a fost oprită din cauza unui dosar deschis de România
5 ani de închisoare pentru o distribuire. Un paznic rus a fost condamnat pentru o postare pe rețelele sociale
Preotul Visarion Alexa a fost condamnat definitiv pentru agresiune sexuală. Decizia Curții de Apel București
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Polițe RCA de la 1 iulie 2025. Foto Profi Media Images
Categoriile cu cele mai mari creșteri de prețuri, după ridicarea plafonării pentru poliţele RCA. Ce spune vicepreședintele ASF
adrian caciu face declaratii
Cu cât va crește inflația în noiembrie, dacă se elimină plafonarea adaosului la alimente. Câciu: „Trebuie să vedem lucrurile rațional”
Lista produselor alimentare fără adaos plafonat. Foto Getty Images
Ce alimente se scumpesc de la 1 octombrie 2025, dacă se elimină plafonarea adaosului comercial. Lista produselor aprobată de guvern
persoana care verifica bonul de cumparaturi
Românii cu venituri mici vor primi bani pentru alimente. Când vor fi încărcate cardurile sociale
guvern
Expiră plafonarea adaosului la alimentele de bază. Scandal nou în coaliție: lideri ai PSD o atacă pe purtătoarea de cuvânt a Guvernului
Partenerii noștri
Pe Roz
Îl recunoști pe fiul unuia dintre cei mai mari actori de la Hollywood? Și-a trecut părinții prin cele mai...
Cancan
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei...
Fanatik.ro
Soacra lui Nicușor Dan iese la pensie. Austeritatea lovește și în familia președintelui: câți bani pierde...
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Ce relație există, de fapt, între Carlos Alcaraz și fotomodelul Brooks Nader: ”Cu cât apare mai des în știri...
Adevărul
Victoriile „umflate” ale Rusiei pe frontul ucrainean: între propaganda de la Moscova și realitatea din tranșee
Playtech
Urmează o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente! Ne vom sătura de zăpadă şi frig
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi Sport
ADIO, FCSB! "Telenovela" Tavi Popescu s-a încheiat
Pro FM
Andreea Bănică, mândră de corpul ei natural, neatins de bisturiu. S-a filmat în costum de baie, din toate...
Film Now
Filmul horror care l-a impresionat chiar și pe Stephen King: „M-a atins complet”. Autorul spune că rar i se...
Adevarul
Ce este, de fapt, curentul suveranist și de ce cresc în intenția de vot a românilor partidele care îl...
Newsweek
Care pensionari au contribuit cel mai mult la pensie? În ce ani au muncit? Cum pot lua bani în plus
Digi FM
Reacția lui Kate Middleton când Donald Trump o numește „radiantă și sănătoasă” la banchet. Prințesa a fost...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Ce mesaj i-a transmis Robert De Niro lui Owen Cooper, după ce puștiul din „Adolescence” a câștigat premiul...
UTV
Andra și Cătălin Măruță, criticați după postarea de la biserică. „Țineți pentru voi, pentru sufletul vostru...