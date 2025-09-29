Comedianții ruși care i-au făcut o farsă lui Victor Ponta îl acuză că minte, după ce fostul premier a declarat pentru Digi24 că, de fapt, ar fi fost complice la glumă. Ponta a susținut că știa că vorbește la telefon cu cei doi farsori și nu cu fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko.

Ponta a purtat o conversație de mai bine de 10 minute cu unul dintre cei doi comedianți care s-a prezentat drept Poroșenko. După publicarea farsei, fostul premier a declarat că știa de fapt cu cine vorbește. Comedianții ruși neagă însă așa-zisa colaborare. Într-o postare pe rețeaua X ei au spus că au fost surprinși de declarația lui Victor Ponta.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Am fost puțin surprinși de declarația lui Victor Ponta că ar fi fost o înțelegere între noi pentru a face această farsă. Este una dintre cele mai patetice scuze pe care le-am auzit vreodată. Desigur, mulți politicieni mint. Dar domnul Ponta a venit cu o minciună foarte stupidă.

Dacă ar fi fost mai inteligent, ar fi spus că era fericit să fie alături de politicieni și celebrități precum prințul Harry, Billie Eilish, Henry Kissinger și mulți alții. Să-i urăm lui Victor să fie mai sincer cu alegătorii și cu glumeții”, scriu cei doi comedianți pe platforma X.

Realizatorii emisiunii „Vovan & Lexus” l-au sunat pe fostul premier aflat în mașină, iar acesta a crezut că discută cu fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko. El a vorbit minute bune, în limba engleză, despre anularea alegerilor prezidențiale, Călin Georgescu, oligarhul Viktor Plahotniuc, liderii politici de la București, Chișinău și Kiev. Ba mai mult, a criticat Bruxelles și pe Volodimir Zelenski.

Videoclipul cu discuția de peste 10 minute pe care a avut-o Ponta cu așa-zisul Poroșenko poate fi accesat AICI.

Într-o intervenție la Digi24, Ponta a declarat că „gluma a fost stabilită în avans cu autorii”. „Credeam că este evident”, a spus el.

Editor : C.L.B.