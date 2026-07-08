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Video Reacția liberalilor pro-Ilie Bolojan după decizia Tribunalului București: „PNL este sub un asalt fără precedent”

Data publicării:
UCURESTI - BPN PNL - 1 IUL 2024
Alexandru Muraru. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Muraru: PNL este sub un asalt fără precedent „O încercare ostilă de a prelua cu forța PNL” Mesaj pentru Cotroceni: PNL nu va accepta un premier impus

Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru a acuzat, miercuri, după decizia Tribunalului București privind suspendarea hotărârilor adoptate la Congresul PNL din 21 iunie, că partidul se află „sub un asalt fără precedent” și că există „o încercare ostilă de a prelua cu forța PNL”. Muraru a afirmat, la Digi24, că deciziile luate la Congres rămân „legitime și valide” și a transmis că liberalii nu vor accepta „un nume de prim-ministru” sau „construcția unei coaliții de guvernare” impuse împotriva propriilor decizii politice.

Decizia nu este definitivă, dar este executorie. Practic, toate actele adoptate de Congresul Extraordinar al PNL din 21 iunie sunt suspendate până la soluționarea definitivă a dosarului aflat pe rolul Tribunalului București.

Muraru: PNL este sub un asalt fără precedent

Alexandru Muraru a declarat că se aștepta la această decizie.

„Eu, cel puțin, m-am așteptat la această decizie, pentru că eu sunt istoric și văd că suntem în vara lui 1946, când PNL era sub asediu. După deciziile complet injuste ale Tribunalului Ilfov, noi asistăm astăzi la alte postulate care arată că PNL este sub un asalt fără precedent de către un sistem care dorește ca PNL să fie încolonat și subordonat”, a spus Muraru.

Liderul liberal a susținut că instanța a suspendat inclusiv o decizie politică privind refuzul PNL de a intra la guvernare cu PSD.

„Instanța a suspendat inclusiv o decizie care spunea că PNL nu va mai face nicio guvernare cu PSD. Deci cum poate o instanță de judecată din România impune unui partid politic cu cine să facă sau cu cine să nu facă o coaliție de guvernare?”, a afirmat vicepreședintele PNL.

„O încercare ostilă de a prelua cu forța PNL”

Muraru a acuzat că există o tentativă de preluare forțată a partidului și a susținut că deciziile adoptate la Congres rămân valide din punct de vedere politic.

„Din păcate, se continuă ceea ce a început președintele Nicușor Dan, ceea ce a început PSD prin moțiunea de cenzură, prin impunerea unui prim-ministru, desemnarea unui prim-ministru din PNL fără ca PNL să fi decis acest lucru. Deci o încercare ostilă de a prelua cu forța PNL”, a declarat Alexandru Muraru.

„Noi considerăm că tot ceea ce a decis PNL în luna iunie rămâne legitim și valid, pentru că vocea a 2.500 de delegați ai unui partid politic reprezintă o expresie legitimă a voinței democratice a partidului”, a mai spus acesta.

Muraru a adăugat că, într-un partid democratic, „suveranitatea aparține congresului” și că nicio dispută procedurală nu poate înlocui deciziile luate de forul suprem al partidului.

Mesaj pentru Cotroceni: PNL nu va accepta un premier impus

Vicepreședintele PNL a mai spus că, și în cazul revenirii la vechea structură de conducere, partidul va păstra același curs politic.

„Chiar dacă, revenind la vechea structură, PNL va lua aceleași decizii și își păstrează același curs al acțiunii politice pe care l-am avut în ultimele luni”, a spus Muraru.

El a transmis și un mesaj ferm în perspectiva unor noi consultări la Cotroceni.

„Dacă, în schimb, aceste decizii ale instanței vizează noile consultări de la Cotroceni, mesajul nostru este foarte ferm: PNL nu va accepta iarăși un nume de prim-ministru sau construcția unei coaliții de guvernare care să-i fie impusă împotriva propriilor strategii și acțiuni politice”, a declarat Alexandru Muraru.

Citește și: Reacția liberalilor anti-Bolojan după decizia Tribunalului București: Am prevăzut această fundătură. Se revine la vechea conducere

Editor : Ș.A.

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