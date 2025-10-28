Live TV

Kelemen Hunor.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marți, pentru Digi24.ro, că liderii Coaliției s-au consultat, înainte de adoptarea proiectului de lege care modifică condițiile de pensionare a magistraților, cu Înalta Curte de Casație și Justiție și Consiliul Superior al Magistraturii, clarificând afirmațiile sale de luni seară la Jurnalul de Seară. El spune, după reacția șefei ÎCCJ Lia Savonea, că „nu i-am atacat, nu am spus nimic rău despre ei, și ei știu acest lucru, pentru că tot timpul am fost de partea magistraților”. „Nu prea am înțeles de ce au tras în pianist”, a mai adăugat acesta. 

„Noi, la ședința de Coaliție, nu suntem toți membri în Executiv. Am fost informați că au fost consultări cu magistrații, la Înalta Curte și la CSM. Asta a fost discuția în Coaliție și la asta m-am referit eu. E și normal să existe consultări. Cei care au pregătit proiectul atunci, guvernul, au avut această obligație și responsabilitate. 

Deci asta e ideea și îmi pare rău că CSM sau Înalta Curte au înțeles greșit și m-au ciuruit, ca să spun așa. Eu nu i-am atacat, nu am spus nimic rău despre ei, și ei știu acest lucru, pentru că tot timpul am fost de partea magistraților. 

Deci nu prea am înțeles de ce au tras în pianist, dar nu e nicio problemă, lucrurile trebuie clarificate”, a spus Kelemen Hunor pentru Digi24.ro. 

Șefa ÎCCJ Lia Savonea a afirmat, marți, că Înalta Curte nu este „consilierul legislativ” al Guvernului sau al Parlamentului, ca reacţie la declaraţiile lui Kelemen Hunor, care a afirmat că proiectul de lege privind pensiile magistraţilor ar fi fost transmis, înainte de a fi adoptat, spre „analiză” la instanţa supremă. 

Tot marți, CSM a acuzat un „incident inacceptabil şi fără precedent”, referindu-se la o presupusă afectare a independenței CCR, într-un comunicat transmis după afirmațiile lui Kelemen Hunor, care a spus că guvernanții s-au consultat cu magistrații de la „Curte” înainte de a adopta proiectul de lege privind diminuarea pensiilor magistraților și de a-l trimite la CCR. 

Într-o reacție pentru Digi24.ro, liderul UDMR a clarificat declarația sa de la Jurnalul de Seară de la Digi24, spunând că s-a referit la Înalta Curte de Casație și Justiție și nu la Curtea Constituțională. 

