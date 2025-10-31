Reacția lui Alexandru Muraru la cererea lui Simion de a primi protecție SPP: „O cacialma. Un huligan care pozează în victimă”

Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru și-a exprimat dezaprobarea în urma cererii lui George Simion de a primi protecție SPP. „CSAT nu poate aproba cererea și cacialmaua unui huligan”, a fost reacția sa pe Facebook.

„După ce ani la rând a instigat la ură, a împins oameni la violență, a jignit, a bruscat și a agresat politicieni, George Simion se plânge că ar fi victimă și cere protecție de la statul roman, pe banii românilor. Simion solicită mașini blindate și gărzi de corp plătite din bani publici, exact ca un nomenclaturist nerușinat, rupt complet de realitate”, a comentat Muararu.

„Omul care a făcut carieră din violență, scandal și agresiune, același care a strâns de gât, a amenințat și a sărit la bătaie la zeci de politicieni români, cere acum ca statul să-i asigure protecție. Un huligan care s-a comportat ca un intimidator politic vrea, deodată, să fie tratat ca un demnitar aflat în pericol. Așa arată ipocrizia dusă la rang de artă”.

Vicepreședintele PNL amintește că, deși mai mulți colegi parlamentari au fost până acum, de-a lungul timpului, ținta amenințărilor, a agresiunilor verbale și fizice venite din partea simpatizanților AUR, în frunte cu însuși George Simion, niciunul nu a cerut vreodată privilegii sau paza statului. „Personal am primit și primesc sute de mesaje și mailuri de amenințare, ori direct în Parlament, și niciodată nu am cerut protecție. Am avut încredere în lege, în poliție, în instituțiile statului, fără să ne transformăm în victime de spectacol”, a spus el.

Muraru reamintește și cazul devenit de notorietate al agresiunii asupra ministrului Virgil Popescu, sau presupusele cazuri de viol de șa școala AUR.

„Simion, însă, se plânge de discriminare politică și vrea ca SPP să îi asigure siguranța personală, a familiei și a conducerii partidului său. O cerere aberantă, făcută cu nonșalanță, ca și cum ar fi o chestiune de drept personal, nu un privilegiu rezervat funcțiilor de stat”.

„Cer public CSAT să nu aprobe această solicitare scandaloasă”, precizează Muraru. „Ar fi un precedent periculos ca un agresor, cunoscut pentru comportamente violente și derapaje constante, să primească paza statului român. Să nu ajungem în situația absurdă în care polițiștii și ofițerii români sunt puși să apere exact omul care i-a insultat, i-a împins și i-a discreditat public de nenumărate ori.

Dacă Simion se simte într-adevăr amenințat, are libertatea să-și angajeze pază privată, pe banii lui. Poate apela la mercenarii cu care cochetează ideologic, la fel ca fratele său de gândire extremistă, Călin Georgescu. Dar să nu aibă pretenția ca cetățenii români, care plătesc taxe și impozite, să finanțeze protecția unui agitator politic care și-a construit întreaga carieră pe violență și ură”.

„România nu are nevoie de spectacolul grotesc al unui huligan care pozează în victimă și cere privilegii de stat. România are nevoie de decență, de oameni responsabili și de politicieni care respectă legea, nu o folosesc ca scut pentru propriile derapaje. George Simion este imaginea unui curent politic care confundă bădărănia cu curajul și scandalul cu patriotismul”.

