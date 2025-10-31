Live TV

Reacția lui Alexandru Muraru la cererea lui Simion de a primi protecție SPP: „O cacialma. Un huligan care pozează în victimă”

Data actualizării: Data publicării:
alexandru muraru
Alexandru Muraru. Foto: Facebook

Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru și-a exprimat dezaprobarea în urma cererii lui George Simion de a primi protecție SPP. „CSAT nu poate aproba cererea și cacialmaua unui huligan”, a fost reacția sa pe Facebook.

„După ce ani la rând a instigat la ură, a împins oameni la violență, a jignit, a bruscat și a agresat politicieni, George Simion se plânge că ar fi victimă și cere protecție de la statul roman, pe banii românilor. Simion solicită mașini blindate și gărzi de corp plătite din bani publici, exact ca un nomenclaturist nerușinat, rupt complet de realitate”, a comentat Muararu.

„Omul care a făcut carieră din violență, scandal și agresiune, același care a strâns de gât, a amenințat și a sărit la bătaie la zeci de politicieni români, cere acum ca statul să-i asigure protecție. Un huligan care s-a comportat ca un intimidator politic vrea, deodată, să fie tratat ca un demnitar aflat în pericol. Așa arată ipocrizia dusă la rang de artă”.

Citește și

George Simion cere protecţia SPP după ce niște bannere AUR de lângă sediului partidului au fost vandalizate: Poliția nu își face treaba

Vicepreședintele PNL amintește că, deși mai mulți colegi parlamentari au fost până acum, de-a lungul timpului, ținta amenințărilor, a agresiunilor verbale și fizice venite din partea simpatizanților AUR, în frunte cu însuși George Simion, niciunul nu a cerut vreodată privilegii sau paza statului. „Personal am primit și primesc sute de mesaje și mailuri de amenințare, ori direct în Parlament, și niciodată nu am cerut protecție. Am avut încredere în lege, în poliție, în instituțiile statului, fără să ne transformăm în victime de spectacol”, a spus el.

Muraru reamintește și cazul devenit de notorietate al agresiunii asupra ministrului Virgil Popescu, sau presupusele cazuri de viol de șa școala AUR.

„Simion, însă, se plânge de discriminare politică și vrea ca SPP să îi asigure siguranța personală, a familiei și a conducerii partidului său. O cerere aberantă, făcută cu nonșalanță, ca și cum ar fi o chestiune de drept personal, nu un privilegiu rezervat funcțiilor de stat”.

„Cer public CSAT să nu aprobe această solicitare scandaloasă”, precizează Muraru. „Ar fi un precedent periculos ca un agresor, cunoscut pentru comportamente violente și derapaje constante, să primească paza statului român. Să nu ajungem în situația absurdă în care polițiștii și ofițerii români sunt puși să apere exact omul care i-a insultat, i-a împins și i-a discreditat public de nenumărate ori.

Dacă Simion se simte într-adevăr amenințat, are libertatea să-și angajeze pază privată, pe banii lui. Poate apela la mercenarii cu care cochetează ideologic, la fel ca fratele său de gândire extremistă, Călin Georgescu. Dar să nu aibă pretenția ca cetățenii români, care plătesc taxe și impozite, să finanțeze protecția unui agitator politic care și-a construit întreaga carieră pe violență și ură”.

„România nu are nevoie de spectacolul grotesc al unui huligan care pozează în victimă și cere privilegii de stat. România are nevoie de decență, de oameni responsabili și de politicieni care respectă legea, nu o folosesc ca scut pentru propriile derapaje. George Simion este imaginea unui curent politic care confundă bădărănia cu curajul și scandalul cu patriotismul”.

 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
500560431_1215718256589654_1164346126887289414_n
1
Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu, despre Oana Gheorghiu: „E o competiţie care îi...
d trump saluta de pe scara air force one
2
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
ciprian ciucu in studioul digi24
3
Ciucu: Procentul propus pentru pensiile magistraților e maximal în UE. Dacă fixezi la...
vreme de toamna copac cu frunze ruginii
4
Meteorologii au revizuit estimările pentru următoarele săptămâni. Cum va fi vremea în...
Apartamente distruse de explozia din Rahova
5
Trei persoane reținute în dosarul privind explozia blocului din Rahova: un angajat...
Ion Țiriac: ”Merită să stea 20 de ani după gratii”
Digi Sport
Ion Țiriac: ”Merită să stea 20 de ani după gratii”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
racheta tomahawk lansata de pe o nava de razboi
Pentagonul aprobă livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina, pe...
sorin grindeanu
Grindeanu vorbește la Timișoara despre Ceaușescu și faptul că i-a...
toiu Matt Whitaker
Oana Țoiu, discuții cu ambasadorul SUA la NATO despre următorii pași...
U.S. President Donald Trump departs Tokyo
Donald Trump s-a decis: nu atacă terestru Venezuela. Armata SUA a...
Ultimele știri
Ucraina încearcă să contracareze infiltrările, ultima tactică a trupelor ruse, care strâng cercul la Pokrovsk şi Kupiansk
Cursa înarmării cu arsenal atomic: Donald Trump nu exclude efectuarea de teste nucleare subterane
Secretarul Trezoreriei SUA, Scot Bessent, avertizează: „China a comis o greșeală gravă prin măsurile luate în privința metalelor rare”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
george simion sustine un discurs
George Simion cere protecţia SPP după ce niște bannere AUR de lângă sediului partidului au fost vandalizate: Poliția nu își face treaba
george simion
Fostul ministru care l-a acuzat pe George Simion că a colaborat cu serviciile de la Moscova a câștigat procesul și la Curtea de Apel
Former French President Sarkozy goes to jail to begin five-year sentence
Fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy va avea protecție polițienească permanentă la închisoare
alexandru muraru
Forma se repară, fondul rămâne. De ce decizia CCR nu oprește reforma
simion costiuc semnează
AUR își asumă oficial „paternitatea” asupra partidului surpriză din Republica Moldova. Simion și Costiuc au semnat protocolul
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din noiembrie 2025 pentru fiecare zodie. Universul te împinge exact acolo unde trebuie...
Cancan
Marii ABSENȚI de la priveghiul Ștefaniei Szabo. Nimeni nu se aștepta ca ei să lipsească!
Fanatik.ro
Tranzacție surpriză: Horațiu Potra a vândut cu 200 de lei o companie care îi aducea o jumătate de milion de...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
„S-a depășit orice limită!” Jucătoarele unui important club de fotbal, filmate pe ascuns la dușuri și în...
Adevărul
Țara în care cel mai cunoscut site pornografic își pierde masiv vizitatorii
Playtech
Cum profită unii de tragedia din Rahova. Afișele apărute pe străzi i-au revoltat pe locuitorii din zonă
Digi FM
Caz revoltător în Gorj. Doi tineri și-au vândut copilul de 3 săptămâni pentru 7.000 de euro. Ce au făcut cu...
Digi Sport
Are o fiică de 70 de ani, un fiu de 5 ani și patru prieteni, însă doar unul mai e în viață. I-a spus soției...
Pro FM
Lili Sandu, spectaculoasă la 46 de ani. Doar în dresuri, body decoltat și pantofi cu toc cui, bruneta...
Film Now
Scandalul dintre Brad Pitt și Angelina Jolie, departe de a se fi terminat. Actorul cere instanței acces la...
Adevarul
O rachetă dezvoltată în secret de Moscova ar fi determinat retragerea SUA din tratatul INF. Arma a fost...
Newsweek
Mica Recalculare a pensiilor. Un pensionar a dat 1.200 lei pe adeverințe și a primit 80 lei în plus
Digi FM
Ce pensie încasează Elena Merișoreanu în 2025. Semnalul de alarmă tras de artistă: „Chiar nu vede nimeni că...
Digi World
Pericolul tăcut din spatele unui somn neliniștit. Creierul suferă când nu dormi bine sau pierzi nopțile
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Sylvester Stallone, despre filmul în care a jucat și care „a prezis viitorul”. Pelicula face ravagii chiar și...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles