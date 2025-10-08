Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al Guvernului

Guvernul își va putea pune în aplicare reformele prevăzute în Pachetul 2 pe care și-a asumat răspunderea, după ce CCR a stabilit că sunt constituționale legea privind guvernanța corporativă din companiile de stat și cea care prevede măsuri în sistemul sanitar, a declarat Ilie Bolojan. „Avem nevoie de un stat corect, care nu-și bate joc de banul public și oferă servicii decente în schimbul impozitelor pe care le încasează”, consideră premierul.

„Deciziile de astăzi ale Curții Constituționale ne permit să punem în aplicare încă două reforme importante: cea a companiilor de stat și reforma sistemului de sănătate, pentru care Guvernul României și-a angajat răspunderea prin Pachetul 2 de reforme. Aceste două decizii se adaugă celei de luna trecută a CCR privind legea autorităților autofinanțate, astfel încât trei dintre cele cinci acte normative din Pachetul 2 au trecut deja testul de constituționalitate”, a scris Ilie Bolojan, miercuri pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Șeful Executivului a mai spus că „cele trei legi menționate ne permit să reducem posturi inutile, să plafonăm indemnizații și să stabilim indicatori de performanță în companiile de stat, să tăiem salariile excesive și sinecurile din autoritățile publice autofinanțate și să aducem eficiență sporită în sănătatea publică”.

„Avem nevoie de un stat corect, care nu-și bate joc de banul public și oferă servicii decente în schimbul impozitelor pe care le încasează. Nu e ușor să schimbi tipare greșite formate de-a lungul anilor, dar în fiecare zi facem eforturi pentru a îndrepta lucrurile”, a conchis el.

Reacția premierului vine în contextul în care CCR a respins, miercuri, sesizările AUR, POT și SOS la măsurile Guvernului privind guvernanța corporativă din companiile de stat și sistemul sanitar. Curtea a decis că legile adoptate de Guvern prin asumarea răspunderii respectă Constituția și modul de adoptare justifică urgența.

În schimb, restrângerea privilegiilor magistraților a fost amânată, pentru a doua oară, de judecătorii Curții. CCR se va pronunța pe 20 octombrie pe sesizarea ÎCCJ privind pensiile magistraților. A mai fost amânată decizia privind taxa aplicată platformelor chinezești precum Temu.

Editor : Ana Petrescu