Reacția lui Bolojan după controversa stârnită de întâlnirea cu șefa CCR: „Se încearcă să se facă din țânțar armăsar”

Premierul Ilie Bolojan a avut luni o primă reacție după controversa stârnită de întâlnirea sa cu președinta CCR, Simina Tănăsescu. El a spus că este vorba despre o situație în care „se încearcă să se facă din țânțar armăsar” și că întâlnirea a avut scopuri administrative.

„De multe ori se încearcă să se facă din țânțar armăsar. Suntem într-un caz de genul acesta în care se încearcă această schemă”, a spus Bolojan.

„Când ocupi o funcție publică, în mod evident ai întâlniri cu reprezentanți de instituții, companii, astfel încât să rezolvi problemele. Când eram primar în Oradea și se reabilita sediul Curții de Apel Oradea, am avut întâlniri cu cei care conduceau Curtea de Apel Oradea pentru a rezolva problemele instituționale, dar asta nu înseamnă că am rezolvat cauzele care erau pe rol”, a adăugat el.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Atunci când eram preşedinte de Consiliu Judeţean (n. red. Consiliul Judeţean Oradea), am avut întâlniri din nou pentru a rezolva probleme şi mi-aduc aminte că Parchetul dorea să-şi facă un sediu. Şi am avut întâlniri din nou cu reprezentanţi ai conducerii Parchetului şi am identificat un teren şi le-am pus terenul la dispoziţie pentru a face sediu. Dar, din nou, asta nu înseamnă că am rezolvat cauzele sau dosarele pe care le aveau în lucru. Aşa este şi în astfel de cazuri şi mai mult de atâta n-are rost să vă spun”, a mai spus Bolojan.

Potrivit informațiilor apărute în presă, Simina Tănăsescu s-ar fi întâlnit vineri cu Ilie Bolojan în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean. Întâlnirea a avut loc în timp ce Abrudean era plecat la Cluj. Întâlnirea a avut loc cu trei zile înainte ca CCR să reia dezbaterile asupra sesizărilor de neconstituționalitate privind Legea integrității.

CCR a precizat sâmbătă că Tănăsescu nu a discutat cu Bolojan cauze aflate pe rolul curții.

„Ca urmare a solicitărilor formulate de reprezentanții mass-media și în vederea unei corecte informări a opiniei publice, facem următoarele precizări: Președinta Curții Constituționale a României, doamna prof. univ. dr. Elena-Simina Tănăsescu, respinge ferm și categoric orice speculație privind discutarea cauzelor aflate pe rolul Curții în afara cadrului strict legal”, a precizat CCR într-un comunicat de presă.

Deputatul PSD Mihai Fifor a cerut Curții să explice în ce împrejurări a avut loc întâlnirea și care au fost temele discutate.

„Întâlnirea nu a fost anunțată public și a avut loc cu numai trei zile înainte ca CCR să reia dezbaterea asupra Legii integrității”, a scris Fifor, vineri, pe Facebook.

„Curtea Constituțională trebuie să lămurească public în ce împrejurări a fost organizată această întâlnire și, mai ales, care au fost temele discutate. Nu prin «surse». Nu prin explicații strecurate presei. Oficial”, a adăugat deputatul PSD.

Grupul parlamentar PACE – Întâi România a anunțat că va solicita, luni, înființarea unei comisii de anchetă privind această întâlnire. Inițiatorii susțin că demersul nu reprezintă un atac la adresa unei instituții sau persoane, ci exercitarea unei atribuții constituționale a Senatului.

Editor : M.B.