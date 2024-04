Reacția lui Ciucă după declarațiile premierului Ciolacu privind Moldova: „Eu mă simt și moldovean. Buzăul este în România”

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat sâmbătă, despre declarațiile premierului Marcel Ciolacu referitoare la Buzău, că „a lucrat aproape șapte ani și în Moldova și în Buzău” și că „se simte și moldovean”. El a mai adăugat că „s-a simțit român și la Focșani, și la Suceava, și la Buzău, și la Craiova și la el, la Plenița”.

„În ceea ce privește acea declarație vă pot spune că într-adevăr am lucrat aproape șapte ani și în Moldova și în Buzău, iar la un moment dat am fost întrebat dacă după atâția ani de zile mă simt ca fiind de-al locului și le-am zis că da, că mă simt a fi și moldovean, pentru că am lucrat acolo și mi-a plăcut să lucrez cu oameni. Am lucrat cu oameni oriunde în țara asta”, a declarat Nicolae Ciucă.

Liderul PNL a mai adăugat că „s-a simțit român și la Focșani, și la Suceava, și la Buzău, și la Craiova și la mine, la Plenița”.

Întrebat dacă Buzăul este în Moldova, Ciucă a răspuns că „este în România”.

„Buzăul este în România. Știm cu toții unde este Buzăul”, a conchis Ciucă.

Mişcarea pentru Dezvoltarea Moldovei îi cere explicaţii premierului Marcel Ciolacu, după ce a acesta a spus, la Timişoara, într-o conferinţă de presă, că ”Buzăul nu e în Moldova şi vă rog să nu mă jigniţi”.

„«Buzăul nu e în Moldova şi vă rog frumos să nu mă jigniţi» este o afirmaţie foarte gravă care îl descalifică pe domnul Ciolacu ca prim-ministru, obligat prin natura funcţiei pe care o ocupă ca, dincolo de decenţă, să fie lipsit de părtinire şi să trateze fiecare regiune şi pe locuitorii acestora în mod egal, cel puţin la nivelul declaraţiilor. Cu asemenea atitudine, cu asemenea afirmaţii iresponsabile cu trimitere la cetăţenii din regiunea Moldovei, domnul Marcel Ciolacu nu mai poate ocupa funcţia de prim-ministru al României. Prezenţa domnului Ciolacu în fruntea Guvernului este o jignire la adresa acestei ţări”, au spus reprezentanţii Mişcării pentru Dezvoltarea Moldovei.

Ulterior, Marcel Ciolacu a explicat că atunci când a spus că „Buzăul nu e în Moldova şi vă rog frumos să nu mă jigniţi”, că „nu a fost nimic peiorativ” și spune că își cere scuze „dacă cineva s-a simțit jignit”.

