Reacția lui Ciucă la lista AUR: Este inacceptabilă promovarea așa-ziselor liste cu „redacții toxice”

Premierul Nicolae Ciucă a reacționat la lista AUR cu „cele mai toxice organe de presă”. Ciucă spune, joi, că guvernul respinge cu fermitate orice încercare de intimidare a jurnaliștilor și că este inacceptabilă promovarea „așa-ziselor liste cu «redacții toxice»”.

„Guvernul României respinge cu fermitate orice încercare de intimidare a jurnaliştilor.

Libertatea de exprimare şi liberul acces la informaţie sunt garanţii ale unei democraţii consolidate şi ale funcţionării statului de drept.

Premierul Nicolae Ciucă consideră de neacceptat ca în spaţiul public să fie promovate aşa-zise liste cu «redacţii toxice» şi condamnă categoric manifestarea diferenţelor de opinii prin orice tip de violenţă.

Prim-ministrul României susţine drepturile fundamentale şi protejarea jurnaliştilor, orice incitare la ură împotriva presei contribuind la generarea unei viziuni care ar îndepărta România de valorile democratice pe care şi le-a asumat ca stat membru NATO şi UE”, se arată în mesajul transmis de Guvern.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

CNA, scrisoare adresată Parlamentului: Incită de fapt la ură împotriva mass media în general

Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis joi să trimită o scrisoare comisiilor de Cultură ale Parlamentului în care să respingă iniţiativa AUR privind depistarea „celor mai toxice şi false 'organe de presă'”.

„Ieri a apărut pe reţeaua de socializare a AUR un fel de chestionar provocator prin care publicul acestui partid era îndemnat să facă un fel de statistică a 'celor mai mizerabile' entităţi de presă din România. Postarea iniţială, este adevărat, face referire la un portal online, însă în sutele de comentarii de pe pagina de Facebook la care pagina oficială, adică partidul, în mod oficial, a reacţionat se regăsesc de fapt posturi de televiziune. Sunt extrem, extrem de puţine situaţiile în care se vorbeşte despre portaluri online, adică despre zone în care CNA nu are sau încă nu are sau în acest moment CNA nu are nicio atribuţie. Faptul că AUR nu doar că face acest demers, dar îl şi susţine prin comentariile ulterioare, cred că este o chestiune care nu trebuie lăsată fără ca noi să avem o reacţie”, a spus Valentin Jucan, membru CNA, în debutul şedinţei Consiliului, potrivit Agerpres.

În opinia lui Jucan, „este pentru prima dată când un partid politic îşi permite într-un mod atât de clar şi de tranşant să facă astfel de topuri în care incită de fapt la ură împotriva mass media în general, prin comentariile susţinute la adresa posturilor de televiziune, indiferent care sunt acestea”. El a adăugat că am putea asista, la sediul unor televiziuni, la incidente precum cel petrecut în cazul Primăriei din Timişoara.

„Având în vedere că suntem o instituţie sub control parlamentar, având în vedere că acest gest pe care îl consider extrem de periculos şi care, repet, în opinia mea nu trebuie trecut cu vederea, vă propun să facem o adresă către comisiile de Cultură din Senat şi Camera Deputaţilor în care să arătăm faptul că CNA dezavuează, respinge asemenea comportamente, cu atât mai mult cu cât ele vin din partea unui partid politic”, a adăugat Jucan.

Propunerea lui Valentin Jucan, votată în unanimitate de membrii Consiliului, a fost susţinută şi de Dorina Rusu, membru CNA, care a apreciat că este „o idee foarte bună”.

„Cred că trebuie să dăm un semnal puternic, pentru că se întâmplă multe în ultima vreme şi noi trebuie să reacţionăm. Ar trebui să reacţioneze toate instituţiile care au legătură cu chestiunea asta. (...) Sunt ameninţări. Nu poţi să ştii unde poţi să ajungi”, a spus Rusu.

La rândul său, Monica Gubernat a arătat că prin acest demers CNA „intră într-o oarecare normalitate”. „Mă bucur foarte tare de această iniţiativă. Măcar acum putem intra şi noi într-o oarecare normalitate, pentru că au mai fost momente de genul acesta la care CNA nu a reacţionat. Sper ca de acum încolo să reacţionăm indiferent de speţă, de numele radiodifuzorului, indiferent de jurnalişti şi la ce posturi lucrează”, a spus Gubernat.

Un comunicat în legătură cu acest aspect va fi transmis joi de Consiliu, au mai decis membrii CNA.

„Haideţi să vedem care sunt cele mai toxice şi false "organe de presă", se arată într-o postare de miercuri de pe pagina AUR. Simpatizanții partidului au fost îndemnați să nominalizeze instituțiile de presă care îi deranjează, aceștia făcând un clasament în care era atacat și Digi24, dar și site-ul G4Media.

Editor : Adrian Dumitru