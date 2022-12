Reacția lui Csoma Botond la solicitarea liderului PNL ca UDMR să iasă de la guvernare: Are o atitudine antimaghiară consecventă

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a reacționat, pentru Digi24, la solicitarea liderului PNL Satu Mare, Adrian Cozma, ca Uniunea maghiarilor din România să iasă de la guvernare, având în vedere că liderii acesteia nu au transmis urări de Ziua Națională a României. Botond spune că a transmis un mesaj de Ziua Națională pe pagina sa de Facebook și „că noi credem în continuare în acele idei pe care le-am exprimat cu ocazia ședinței solemne”.

„El (Adrian Cozma – n.red.) are o atitudine antimaghiară consecventă, recidivează, nu se află la prima abatere. Am transmis pe Facebook-ul meu și am scris că noi credem în continuare în acele idei pe care le-am exprimat cu ocazia ședinței solemne. Nu cred că e motiv de rupere a coaliției. La PNL n-am văzut încă, în afară de...nici postarea lui Cozma nu am văzut-o. Nu cred că ar fi motiv de rupere a coaliției.

Unii au înțeles greșit mesajul, unii au vrut să nu înțeleagă greșit, nu comentez. Acele declarații le-am făcut în spiritul declarației de la Alba Iulia. Consider că nu a fost nimic jignitor”, a declarat Csoma Botond pentru Digi24.

Întrebat despre declarația președintelui PSD, Marcel Ciolacu, privind „consecințe politice” după afirmațiile sale, Csoma Botond a spus: „Nu știu la ce s-a referit dânsul”.

Președintele PNL Satu Mare, Adrian Cozma, a cerut, vineri, din nou, excluderea UDMR de la guvernare, de data aceasta pe motiv că „liderii UDMR nu au transmis niciun fel de mesaj României, românilor de Ziua Națională”.

Atacul lui Cozma la adresa UDMR vine după discursul deputatului UDMR Csoma Botond, care a spus în discursul din timpul ședinţei solemne a Parlamentului consacrată sărbătoririi Zilei de 1 Decembrie, că „liderii politici și religioși ai românilor ardeleni știau foarte bine că Ardealul nu era numai românesc, ci și unguresc, săsesc și evreiesc”. Această declarație a stârnit și indignarea liderului PSD din coaliția de guvernare, Marcel Ciolacu, care i-a cerut lui Kelemen Hunor, președintele UDMR, să-i ceară lui Csoma Botond să-și ceară scuze.

La finalul lunii iulie, Cozma a cerut ca UDMR să iasă de la guvernare, spunând că vicepremierul Kelemen Hunor, liderul UDMR, și ministrul mediului Tanczos Barna (UDMR) „au aplaudat și susținut politica lui (Viktor – n.red.) Orban” în cadrul vizitei premierului Ungariei la Băile Tușnad, unde a ținut un discurs împotriva „amestecării” rasiale dintre europeni și non-europeni.

Ulterior, conducerea PNL Satu Mare a decis ruperea alianței de guvernare locală într-o ședință a Biroului Politic Județean.

Editor : A.C.