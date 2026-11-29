Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, critică modul în care președintele Nicușor Dan a comunicat despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Într-o postare pe Facebook, acesta susține că declarațiile contradictorii ale șefului statului au afectat credibilitatea Președinției și riscă să compromită inclusiv discuția despre amenințările reale ale Federației Ruse la adresa proceselor electorale din România.

„Nu există astăzi o meserie mai ingrată și mai penibilă decât aceea de comentator politic obligat să salveze declarațiile și pozițiile actualei puteri de la București, în special ale Președinției României. Pentru că sunt lucruri care, pur și simplu, nu pot fi apărate.Cum să aperi prestația unei puteri care, după luni de zile, nu a reușit să finalizeze nici măcar procedurile de cooperare interinstituțională necesare aplicării legislației privind doborârea dronelor care pătrund pe teritoriul României? După ce au declanșat o întreagă campanie împotriva #AUR, care, vezi Doamne, s-ar fi opus acestei legislații – acuzație pe care am respins-o de fiecare dată –, odată legea votată, instituțiile statului nu au fost în stare să finalizeze toate procedurile de aplicare. Și toată lumea tace! Aceasta este, în realitate, capacitatea statului român, dincolo de declarațiile războinice și de retorica securitară”, susține Dan Dungaciu, într-o postare pe Facebook.

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Dan Dungaciu îi reproșează președintelui lipsa unor explicații clare privind amploarea și efectele presupusei implicări a Rusiei în alegerile din 2024. Reprezentantul AUR se întreabă cum vor putea explica diplomații români, în cadrul NATO și al altor instituții internaționale, natura și dimensiunea intervenției Moscovei, în condițiile în care România a cerut măsuri comune pentru contracararea războiului hibrid.

Acesta face referire la declarațiile recente ale lui Nicușor Dan, care a afirmat că alegerile nu au fost anulate din cauza influenței ruse, revenind ulterior cu precizarea că, din punct de vedere juridic, decizia de anulare nu s-a bazat direct pe interferența Rusiei.

Dungaciu amintește că, în 2024, fostul președinte Klaus Iohannis a invocat implicarea unui stat străin, iar Federația Rusă a fost indicată ulterior drept actorul statal implicat. Acest context a reprezentat una dintre explicațiile prezentate public pentru anularea scrutinului.

Prim-vicepreședintele AUR pune sub semnul întrebării și credibilitatea unui eventual raport privind influența rusă, despre care spune că ar trebui să depășească neîncrederea acumulată în rândul publicului. Acesta susține că modul în care Președinția a gestionat comunicarea riscă să afecteze inclusiv dezbaterea despre amenințările externe la adresa securității României.

Editor : A.R.