Reacția lui Florin Manole, după ce Dragoș Pîslaru a acuzat că măsura privind cumularea pensiei cu salariul „a fost ținut la sertar”

Ministrul Muncii, Florin Manole
Fostul ministru al Muncii Florin Manole. Foto: Inquam Photos / George Călin

Florin Manole, care a demisionat recent din funcția de ministru al Muncii, susține că actualul ministru interimar, Dragoș Pîslaru, a mințit când a spus că proiectul care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat, adoptat joi de Guvern, a fost „pus într-un sertar cu lumina stinsă” până acum.

Joi, în ziua în care Guvernul a adoptat proiectul de lege și l-a trimis parlamentarilor pentru adoptare în procedură de urgență, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat că premierul Ilie Bolojan „a apris lumina pe acest subiect”.

CITEȘTE ȘI: Guvernul a adoptat interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat. Detașările și transferurile între instituții vor fi blocate

„Proiectul a fost anunțat de ceva vreme, dar problema este că a fost pus într-un sertar, cu lumina stinsă. Premierul a aprins lumina pe acest subiect și, ceea ce nu s-a făcut în câteva luni, iată că s-a putut adopta în doar două zile”, a spus Dragoș Pîslaru.

Fostul ministru al Muncii, Florin Manole, a transmis, însă, că „PNL și Dragoș Pîslaru mint”.

„Proiectul referitor la interzicerea cumulului pensiei cu salariul nu a fost blocat de catre Ministerul Muncii! E redactat din august, pus in transparenta tot atunci, apoi a fost facuta avizarea proiectului de catre alte ministere si institutii iar ultimul aviz a venit pe 19.03 de la CSM”, a transmis Florin Manole, pe Facebook.

Fostul ministru a mai punctat că Ministerul Muncii „a respectat toate etapele, s-au integrat toate observațiile” și că nu a tergiversat nimic, deși unele ministere au fost „foarte critice”.

„Dacă Dragoș Pîslaru vrea să facă lumină, să publice adresa Ministerului de Externe să vedem cine și cât "susține reforma". Daca nu, ne-am lamurit si cu el”, a adăugat Manole.

Top Citite
pot, anamaria gavrila
1
Mai mulți senatori și deputați intrați pe listele POT în Parlament anunță că nu vor vota...
constantin toma in studioul digi24
2
Primarul Constantin Toma spune că vede o singură variantă de guvernare: „Nu există alta...
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - PNL - DECLARATII - 20 APR 2026
3
Scenariul lui Ilie Bolojan dacă trece moțiunea de cenzură: „PNL ar putea rămâne la...
victoria stoiciu BUCURESTI - CONFERINTA - FDSC - LANSARE STUDIU IMIGRATIE - 26 SE
4
Victoria Stoiciu, după ce i s-a spus să demisioneze din Senat: Am muncit pentru...
conducte de petrol în Irak
5
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai...
A făcut spectacol cu FCSB la București și peste un an a primit vestea: TOP 20 la Balonul de Aur!
Digi Sport
A făcut spectacol cu FCSB la București și peste un an a primit vestea: TOP 20 la Balonul de Aur!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Marcel Ciolacu
Ciolacu susține că moțiunea PSD-AUR va trece cu „cele mai multe voturi din istoria României”. Ce spune despre soarta lui Bolojan
N18 PISLARU IN FATA TA-SINCRON 250625_00356
Ministrul interimar al Muncii, mesaj de 1 mai: „Mi-ar plăcea să muncim cu toții, nu să șobolănim cu moțiuni de cenzură”
Dragoș Pîslaru.
Dragoș Pîslaru: „Guvernul acesta nu pleacă nicăieri după ziua de marți”
dragos pislaru la microfon
Pîslaru, după interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat: Iată că s-a putut adopta în 2 zile. Legea fusese pusă într-un sertar
simion si georgescu intr-o sectie de votare
Simion spune în ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”
Recomandările redacţiei
dan suciu
Reacția BNR după ce leul a căzut la un minim istoric din cauza crizei...
ilie bolojan la masa din sedinta de guvern
Guvernul a adoptat interzicerea cumulării pensiei cu salariul la...
victoria stoiciu BUCURESTI - CONFERINTA - FDSC - LANSARE STUDIU IMIGRATIE - 26 SE
Victoria Stoiciu, replică dură pentru foștii colegi: „Mandatul meu nu...
ID337866_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciprian Ciucu, după ce PSD le-a cerut liberalilor să renunțe la Ilie...
Ultimele știri
Cum răspunde Rusia la cererea de a se retrage dintr-o țară unde trupele sale tocmai au suferit o înfrângere
„Apocalipsa nucleară este cu adevărat posibilă”, amenință fostul președinte rus, Dmitri Medvedev
Cine l-a împușcat, de fapt, pe ofițerul Secret Service la dineul lui Trump? Documentele care schimbă ce se știa despre incident
Citește mai multe
