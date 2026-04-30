Reacția lui Florin Manole, după ce Dragoș Pîslaru a acuzat că măsura privind cumularea pensiei cu salariul „a fost ținut la sertar”

Florin Manole, care a demisionat recent din funcția de ministru al Muncii, susține că actualul ministru interimar, Dragoș Pîslaru, a mințit când a spus că proiectul care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat, adoptat joi de Guvern, a fost „pus într-un sertar cu lumina stinsă” până acum.

Joi, în ziua în care Guvernul a adoptat proiectul de lege și l-a trimis parlamentarilor pentru adoptare în procedură de urgență, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat că premierul Ilie Bolojan „a apris lumina pe acest subiect”.

„Proiectul a fost anunțat de ceva vreme, dar problema este că a fost pus într-un sertar, cu lumina stinsă. Premierul a aprins lumina pe acest subiect și, ceea ce nu s-a făcut în câteva luni, iată că s-a putut adopta în doar două zile”, a spus Dragoș Pîslaru.

Fostul ministru al Muncii, Florin Manole, a transmis, însă, că „PNL și Dragoș Pîslaru mint”.

„Proiectul referitor la interzicerea cumulului pensiei cu salariul nu a fost blocat de catre Ministerul Muncii! E redactat din august, pus in transparenta tot atunci, apoi a fost facuta avizarea proiectului de catre alte ministere si institutii iar ultimul aviz a venit pe 19.03 de la CSM”, a transmis Florin Manole, pe Facebook.

Fostul ministru a mai punctat că Ministerul Muncii „a respectat toate etapele, s-au integrat toate observațiile” și că nu a tergiversat nimic, deși unele ministere au fost „foarte critice”.

„Dacă Dragoș Pîslaru vrea să facă lumină, să publice adresa Ministerului de Externe să vedem cine și cât "susține reforma". Daca nu, ne-am lamurit si cu el”, a adăugat Manole.

