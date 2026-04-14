Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe mormintele poporului tău”

George Simion alături de alți membri ai AUR. Foto: Inquam Photos / George Călin
George Simion a avut o primă reacție după ce Peter Magyar a declarat că Viktor Orban i-a trădat pe maghiarii din Transilvania susținându-l pe liderul AUR la alegerile prezidențiale din România.

Președintele AUR l-a felicitat pe Peter Magyar pentru victoria înregistrată la alegeri, însă a transmis că nu a dansat niciodată pe mormintele maghiarilor. „Nu am talentul lui Zsolt”, a spus Simion ironic, făcând referire la Zsolt Hegedűs, vehiculat viitor ministru al Sănătății în Ungaria, al cărui dans după aflarea rezultatelor a devenit viral.

„Felicitări, Peter Magyar. Mă bucur că ați avut alegeri corecte — nouă ne lipsește asta în România. Ca să fie clar: nu am dansat niciodată pe mormintele poporului tău, nu am talentul lui Zsolt. Amândoi suntem maratonisti, așa că un sfat prietenesc: fii atent cum iei înapoi banii țării tale de la Ursula!”, a scris Simion, marți, într-un mesaj pe rețeaua X.

Peter Magyar a declarat, într-o conferință de presă în urma alegerilor, că niciun premier din Ungaria nu poate să îl susțină pe George Simion, așa cum susține că a făcut-o Viktor Orban.

„Dansa pe mormintele eroilor de război ale strămoșilor noștri. O asemenea persoană fie că devine politician sau nu, în niciun caz un premier din Ungaria nu poate să îl susțină. Dar Viktor Orban a făcut acest lucru. Nu doar că l-a susținut pe George Simion, dar în mod fără succes, pentru că ați văzut că majoritatea românilor și maghiarilor de acolo nu au votat pentru el și pentru politicile lui, dar a distribuit fluturași în care apar împreună.

Mii de fluturași au fost distribuiți în Transilvania în legătură cu acest candidat care dansa pe mormintele eroilor noștri. Aceasta a fost o trădare, atât în Ungaria, cât și în Transilvania”, a spus liderul Opoziției din Ungaria. 

Top Citite
viktor orban peter magyar(1)
1
Rezultate alegeri Ungaria 2026: Partidul lui Peter Magyar este câștigător. Orban admite...
Hungary Election
2
Peter Magyar, liderul Tisza, câștigător al alegerilor din 2026: „Ne-am recâştigat ţara...
george simion
3
George Simion, după ce Viktor Orban a pierdut alegerile în Ungaria: Cum va arăta viitorul?
viktor orban peter magyar
4
Alegeri în Ungaria 2026. Prezență record la vot. Secțiile din țară s-au închis. Acuzații...
Când începe școala după Paște. Foto Getty Images
5
Când încep elevii școala după Paște. Câte săptămâni de cursuri mai sunt până la vacanța...
Te-ar putea interesa și:
Jean-Noel Barrot
Putin şi-a pierdut „calul troian” în UE odată cu înfrângerea lui Orban în alegerile din Ungaria, spune ministrul francez de externe
Hungary Election
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
India: Former US Secretary Of State Hillary Clinton Attends Mumbai Climate Week 2026
„O înfrângere răsunătoare pentru Putin”: Reacția lui Hillary Clinton după victoria opoziției în Ungaria
Hungary Holds Parliamentary Elections, Budapest - 12 Apr 2026
Ce i-ar spune Peter Magyar lui Vladimir Putin, dacă președintele rus l-ar suna. „Voi răspunde la telefon”
JD Vance și Viktor Orban, la Budapesta, in mijlocul unui miting electoral inconjurat i de oameni cu steagul ungariei
Prima reacție a administrației SUA la înfrângerea lui Viktor Orban. Ce spune JD Vance despre succesorul acestuia, Peter Magyar
Recomandările redacţiei
o fetita intr-unn camp cu flori albastre de primavara
Meteorologii anunță când încep să crească temperaturile în toată...
calin georgescu de 1 dec la alba iulia printre oameni
Înalta Curte de Casație și Justiție judecă astăzi contestațiile din...
distrugeri-liban
Război în Orientul Mijlociu, ziua 46. Conflictul a provocat „cel mai...
casa-radio
România a câștigat arbitrajul privind proiectul Casa Radio. Ministrul...
Ultimele știri
Trump și-a comandat produse fast food la Casa Albă și i-a dat 100 de dolari bacșiș livratoarei. Scopul scenetei regizate
O companie din industria cimentului, condamnată pentru finanțarea terorismului. Bani pentru ISIS și Frontul al-Nusra
Efectele războiului din Iran: Exporturile de baterii ale Chinei au explodat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Totul se schimbă pe 14 aprilie 2026. Zodiile ale căror vieți vor fi influențate complet de energia numărului...
Cancan
Lidia Buble și Răzvan Simion, război total în tribunal pentru bani mulți. Finalul civilizat a fost doar de...
Fanatik.ro
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB! Ce s-a întâmplat după ieşirea nervoasă a lui Gigi Becali: „S-a decis!”...
editiadedimineata.ro
Peste 1000 de influenceri din America Latină, instruiți să răspândească propaganda rusă
Fanatik.ro
Marius Şumudică a anunţat favorita la titlu în SuperLiga după U Cluj – Universitatea Craiova 4-0. Semnal de...
Adevărul
Povestea româncei de la NASA care a contribuit la Artemis protejând astronauții de radiațiile ucigașe
Playtech
Lidl intră peste telecom: abonamentele ieftine care pot pune presiune pe Digi și alți operatori
Digi FM
A rupt tăcerea după 40 de ani. Actrița Anna Széles, dezvăluiri despre divorțul de Florin Piersic: „Sufeream...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mirel Rădoi pleacă de la FCSB
Pro FM
Pepe, tată pentru a patra oară. Soția lui a născut în a doua zi de Paște: "Dumnezeu ne-a binecuvântat cu...
Film Now
După trei divorțuri, Robin Wright și-a găsit marea dragoste într-un pub din Anglia. Motivul pentru care...
Adevarul
Ce se schimbă pe axa București-Budapesta după victoria opoziției ungare. „Autoritățile române au fost «legate...
Newsweek
Țara din Europa unde poți fi chemat în armată chiar dacă ești la pensie. Ce se întâmplă în România?
Digi FM
Cine e politicianul care a dansat de bucurie după înfrângerea lui Viktor Orban. Imaginile au devenit virale
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Are șapte copii și sunt totul pentru el. Robert De Niro, cu partnera sa și fiica lor de 3 ani. Imagini rare...
UTV
Mihaela Rădulescu vorbește despre conflictul cu familia lui Felix Baumgartner. „Mi-au împachetat lucrurile ca...