Live TV

Video Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite

Data actualizării: Data publicării:
simion care taie tortul cu groenlanda
Foto: Captură video Digi24

Liderul AUR, George Simion, a explicat, într-o postare pe blogul personal, apariția acestuia la un eveniment din Statele Unite ale Americii unde a tăiat un tort reprezentând Groenlanda, decorat cu drapelul american. Simion a precizat că discuțiile generate de participarea sa reprezintă „un nou episod de dezinformare” .

 

George Simion a declarat, în cadrul postării de pe blogul personal, că scopul vizitei delegației AUR în SUA a fost „întărirea relațiilor politice și strategice cu aliatul nostru fundamental”. 

Acesta susține că, în acest context,„ asistăm la un nou episod de dezinformare din partea unei părți a presei de sistem, care încearcă să transforme un moment festiv într-o «temă de politică externă» ”. 

Simion a mai afirmat că „așa-numitul «episod al tortului»” a reprezentat „un moment organizat de republicani cu ocazia împlinirii unui an de mandat al președintelui Donald Trump”. 

„A sugera că politica externă a României s-ar face prin tăierea unui tort este nu doar ridicol, ci dovedește nivelul alarmant de superficialitate și rea-credință al celor care propagă aceste narațiuni”, se mai arată în postarea acestuia.

Liderul AUR acuză „ipocrizie”, făcând referire la o declarație a consilierului prezidențial Marius Lazurca privind poziția României pe tema tensiunilor din Groenlanda.

„Ipocrizia este evidentă atunci când vedem că reprezentanți oficiali ai statului român pot exprima public poziții sensibile fără a fi contestați. Consilierul prezidențial pentru securitate națională și politică externă, Marius Lazurca, a declarat recent că România este «solidară cu ambele poziții» în chestiunea Groenlandei”, a declarat Simion.

„Aparent, acest tip de declarație este acceptabil atunci când vine din interiorul sistemului, dar devine «scandalos» când vine vorba de AUR”, mai susține el.

Președintele AUR a participat la Trump Kennedy Art Center, în Washington, unde a primit de la Republican for National Renewal premiul pentru activitatea sa în apărarea libertății de exprimare și a democrației în Europa. La această ceremonie, George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite. În imaginile distribuite pe rețelele de socializare apar mai mulți membri ai Congresului american, lângă liderul AUR.

Citește și: Șoșoacă îl atacă pe Simion după tortul „Groenlanda”. „România nu e reprezentată de cei care confundă politica externă cu circul”

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
1
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
Maria Zaharova
2
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
3
Hackerii au spart transmisiunea televiziunii iraniene de stat și au difuzat imagini cu...
Oameni pe strada in Bucuresti
4
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Topul preferințelor...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
5
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii...
Franța a făcut anunțul, imediat după amenințările lui Donald Trump
Digi Sport
Franța a făcut anunțul, imediat după amenințările lui Donald Trump
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ceremonia pentru consiliul pentru pace
Trump urmează să lanseze „Consiliul pentru Pace”, într-o ceremonie la Davos unde participă peste 30 de națiuni
trump zelenski
Zelenski a ajuns la Davos pentru o întâlnire cu Trump. Șeful NATO: „Nu m-am îndoit niciodată de angajamentul SUA față de Ucraina”
profimedia-1067712715
Răspunsul lui Macron, „cel mai dur dintre cele ale şefilor de stat”, a influenţat schimbarea de poziţie a lui Trump, transmite Franța
us europe flags. United States of America vs European Union.american taxtrade relations tax war
„Visul nostru american a murit, Donald Trump l-a ucis”. UE admite că Trump nu mai este de partea sa (POLITICO)
Mark Rutte și Donald Trump
Culisele negocierilor dintre Trump și Rutte: Ce prevede acordul Golden Dome în Groenlanda. „SUA își vor atinge obiectivele” (Axios)
Recomandările redacţiei
bancnote de 100 de lei
Percheziții la fosta contabilă MAE acuzată că a delapidat 8 milioane...
criminali
Noi detalii în cazul băiatului din Timiș ucis de alți 3 adolescenți...
Ilie Bolojan și Marcel Ciolacu.
Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Ai pus economia pe brânci doar ca să-ți...
SEDINTA DE GUVERN
Tanczos Barna: Perspectivele bugetului pe 2026 sunt „semnificativ mai...
Ultimele știri
O femeie susține că Barron Trump i-a salvat viața după ce a alertat poliția, într-un caz de agresiune judecat la Londra
Academia Română nu a refuzat vreodată găzduirea de către România a patrimoniului Constantin Brâncuşi aflat la Paris
Şofer de ride-sharing, reţinut după ce a făcut avansuri sexuale unei cliente şi a deviat traseul. Femeia a fugit şi a anunțat Poliţia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Top trei zodii care vor avea noroc de bani din 22 ianuarie 2026. Conjuncția dintre Mercur și Pluto aduce...
Cancan
S-a aflat motivul REAL pentru care Mario Alin a fost ucis de prietenii săi. Avem FILMUL evenimentelor +...
Fanatik.ro
Cine este milionarul misterios care l-a împrumutat pe Nicușor Dan. Cum a ajuns să dețină o avere uriașă
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Cum l-a descris presa din Croația pe Gigi Becali înainte de Dinamo Zagreb – FCSB
Adevărul
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe...
Playtech
Cum va fi vremea în vacanţa de schi în Sinaia, Buşteni sau Poiana Braşov: prognoza meteo pentru 16-22...
Digi FM
Iulia Albu, revoltată după ce a primit o factură uriașă la gaze, la început de 2026: „Oare este o glumă?”
Digi Sport
Ce alcoolemie avea Nae Stanciu la ora 14:00. Încătușat de polițiști, după ce a lovit o mașină și a devenit...
Pro FM
Emma Bunton a împlinit 50 de ani. Cum arată și ce face azi „Baby Spice”. Mesaje dulci de la Victoria Beckham...
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
Adevarul
Visul de un miliard de dolari al lui Ceaușescu. Povestea construirii combinatului siderurgic de la Călărași
Newsweek
PSD vrea să dea înapoi pensionarilor banii pierduți la pensie în 2025. Sume între 200 și 750 lei. Sunt șanse?
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Ce a făcut Nicole Kidman după ce zvonurile că fostul ei soț s-a mutat deja cu noua parteneră. Actrița, poze...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat