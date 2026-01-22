Liderul AUR, George Simion, a explicat, într-o postare pe blogul personal, apariția acestuia la un eveniment din Statele Unite ale Americii unde a tăiat un tort reprezentând Groenlanda, decorat cu drapelul american. Simion a precizat că discuțiile generate de participarea sa reprezintă „un nou episod de dezinformare” .

George Simion a declarat, în cadrul postării de pe blogul personal, că scopul vizitei delegației AUR în SUA a fost „întărirea relațiilor politice și strategice cu aliatul nostru fundamental”.

Acesta susține că, în acest context,„ asistăm la un nou episod de dezinformare din partea unei părți a presei de sistem, care încearcă să transforme un moment festiv într-o «temă de politică externă» ”.

Simion a mai afirmat că „așa-numitul «episod al tortului»” a reprezentat „un moment organizat de republicani cu ocazia împlinirii unui an de mandat al președintelui Donald Trump”.

„A sugera că politica externă a României s-ar face prin tăierea unui tort este nu doar ridicol, ci dovedește nivelul alarmant de superficialitate și rea-credință al celor care propagă aceste narațiuni”, se mai arată în postarea acestuia.

Liderul AUR acuză „ipocrizie”, făcând referire la o declarație a consilierului prezidențial Marius Lazurca privind poziția României pe tema tensiunilor din Groenlanda.

„Ipocrizia este evidentă atunci când vedem că reprezentanți oficiali ai statului român pot exprima public poziții sensibile fără a fi contestați. Consilierul prezidențial pentru securitate națională și politică externă, Marius Lazurca, a declarat recent că România este «solidară cu ambele poziții» în chestiunea Groenlandei”, a declarat Simion.

„Aparent, acest tip de declarație este acceptabil atunci când vine din interiorul sistemului, dar devine «scandalos» când vine vorba de AUR”, mai susține el.

Președintele AUR a participat la Trump Kennedy Art Center, în Washington, unde a primit de la Republican for National Renewal premiul pentru activitatea sa în apărarea libertății de exprimare și a democrației în Europa. La această ceremonie, George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite. În imaginile distribuite pe rețelele de socializare apar mai mulți membri ai Congresului american, lângă liderul AUR.

