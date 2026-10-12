Reacția lui George Simion, după refuzul PSD de a-l suspenda pe Nicușor Dan: „Să le mulțumiți pentru ce va urma”

George Simion a reacționat luni, după ce Sorin Grindeanu a reiterat mesajul că PSD nu susține, în acest moment, un demers de suspendare a președintelui Nicușor Dan, deși social-democrații au fost dezamăgiți că nu au primit mandatul pentru formarea guvernului. „Să le mulțumiți lui Grindeanu și lui Bolojan pentru ce va urma”, a scris liderul AUR pe Facebook.

„Am înțeles poziția lui Grindeanu, nici nu aveam așteptări… să le mulțumiți lui Grindeanu și lui Bolojan pentru ce va urma”.

Întrebat de ce PSD nu inițiază în Parlament o procedură de suspendare a președintelui, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a spus, luni, că desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru este un drept constituțional al președintelui.

„Partidul Social Democrat a fost dezamăgit că n-a primit acest mandat, am spus și săptămâna trecută. Și reacțiile nu au fost unele ușoare în interiorul partidului. Dar președintele n-a încălcat Constituția. Este dreptul domniei sale, în urma consultărilor, să facă o propunere pe care o consideră potrivită pentru a forma o majoritate. Deci, în acest moment, noi nu susținem demersuri de acest tip, aflându-ne în cadrul constituțional, în mod evident”, a declarat Sorin Grindeanu.

George Simion a reacționat ulterior pe Facebook:

„Nicușor Dan blochează Țara!! Trebuie demis!

Am înțeles poziția lui Grindeanu, nici nu aveam așteptări… să le mulțumiți lui Grindeanu și lui Bolojan pentru ce va urma”.

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Purtătorul de cuvânt al AUR, Ştefăniţă Avrămescu, a anunţat, săptămâna trecută, că AUR a transmis PSD lista pentru a semna demersul de suspendare a preşedintelui şi o să semneze probabil mai mulţi, arătând că au alături deja un reprezentant de la PSD, care va veni să semneze, după conferinţă.

Editor : A.C.